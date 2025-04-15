통화 / FTCS
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
FTCS: First Trust Capital Strength ETF
92.47 USD 0.09 (0.10%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
FTCS 환율이 오늘 -0.10%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 92.26이고 고가는 92.76이었습니다.
First Trust Capital Strength ETF 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FTCS News
- Should First Trust Capital Strength ETF (FTCS) Be on Your Investing Radar?
- Barbell Portfolios For Fall Volatility
- Is First Trust Capital Strength ETF (FTCS) a Strong ETF Right Now?
- The Eternal Debate Over Valuations
- Myth-Busting The S&P 500 Index In 3 Charts
- Should First Trust Capital Strength ETF (FTCS) Be on Your Investing Radar?
- Multi-Asset Income Midyear Outlook: Income And Resilience Among The Bumps
- Your Index Matters: Using The Right Building Blocks For Your U.S. Equity Portfolio
- How Much Does Income Matter For Total Return? It Depends On The Asset
- Dover Shares Dip Premarket After Mixed Q1: Lowers 2025 EPS Guidance - Dover (NYSE:DOV), First Trust Capital Strength ETF (NASDAQ:FTCS)
- Q2 2025 Equity Market Outlook
- FTCS: Unconvincing Quality-Focused ETF
일일 변동 비율
92.26 92.76
년간 변동
80.66 94.37
- 이전 종가
- 92.56
- 시가
- 92.76
- Bid
- 92.47
- Ask
- 92.77
- 저가
- 92.26
- 고가
- 92.76
- 볼륨
- 801
- 일일 변동
- -0.10%
- 월 변동
- -0.31%
- 6개월 변동
- 3.40%
- 년간 변동율
- 1.88%
21 9월, 일요일