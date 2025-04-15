Valute / FTCS
FTCS: First Trust Capital Strength ETF
92.47 USD 0.09 (0.10%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio FTCS ha avuto una variazione del -0.10% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 92.26 e ad un massimo di 92.76.
Segui le dinamiche di First Trust Capital Strength ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
92.26 92.76
Intervallo Annuale
80.66 94.37
- Chiusura Precedente
- 92.56
- Apertura
- 92.76
- Bid
- 92.47
- Ask
- 92.77
- Minimo
- 92.26
- Massimo
- 92.76
- Volume
- 801
- Variazione giornaliera
- -0.10%
- Variazione Mensile
- -0.31%
- Variazione Semestrale
- 3.40%
- Variazione Annuale
- 1.88%
21 settembre, domenica