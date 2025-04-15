CotationsSections
Devises / FTCS
Retour à Actions

FTCS: First Trust Capital Strength ETF

92.47 USD 0.09 (0.10%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de FTCS a changé de -0.10% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 92.26 et à un maximum de 92.76.

Suivez la dynamique First Trust Capital Strength ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FTCS Nouvelles

Range quotidien
92.26 92.76
Range Annuel
80.66 94.37
Clôture Précédente
92.56
Ouverture
92.76
Bid
92.47
Ask
92.77
Plus Bas
92.26
Plus Haut
92.76
Volume
801
Changement quotidien
-0.10%
Changement Mensuel
-0.31%
Changement à 6 Mois
3.40%
Changement Annuel
1.88%
21 septembre, dimanche