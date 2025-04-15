Divisas / FTCS
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
FTCS: First Trust Capital Strength ETF
92.47 USD 0.09 (0.10%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de FTCS de hoy ha cambiado un -0.10%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 92.26, mientras que el máximo ha alcanzado 92.76.
Siga la dinámica de la pareja de divisas First Trust Capital Strength ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FTCS News
- Should First Trust Capital Strength ETF (FTCS) Be on Your Investing Radar?
- Barbell Portfolios For Fall Volatility
- Is First Trust Capital Strength ETF (FTCS) a Strong ETF Right Now?
- The Eternal Debate Over Valuations
- Myth-Busting The S&P 500 Index In 3 Charts
- Should First Trust Capital Strength ETF (FTCS) Be on Your Investing Radar?
- Multi-Asset Income Midyear Outlook: Income And Resilience Among The Bumps
- Your Index Matters: Using The Right Building Blocks For Your U.S. Equity Portfolio
- How Much Does Income Matter For Total Return? It Depends On The Asset
- Dover Shares Dip Premarket After Mixed Q1: Lowers 2025 EPS Guidance - Dover (NYSE:DOV), First Trust Capital Strength ETF (NASDAQ:FTCS)
- Q2 2025 Equity Market Outlook
- FTCS: Unconvincing Quality-Focused ETF
Rango diario
92.26 92.76
Rango anual
80.66 94.37
- Cierres anteriores
- 92.56
- Open
- 92.76
- Bid
- 92.47
- Ask
- 92.77
- Low
- 92.26
- High
- 92.76
- Volumen
- 801
- Cambio diario
- -0.10%
- Cambio mensual
- -0.31%
- Cambio a 6 meses
- 3.40%
- Cambio anual
- 1.88%
21 septiembre, domingo