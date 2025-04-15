Dövizler / FTCS
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
FTCS: First Trust Capital Strength ETF
92.47 USD 0.09 (0.10%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
FTCS fiyatı bugün -0.10% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 92.26 ve Yüksek fiyatı olarak 92.76 aralığında işlem gördü.
First Trust Capital Strength ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FTCS haberleri
- Should First Trust Capital Strength ETF (FTCS) Be on Your Investing Radar?
- Barbell Portfolios For Fall Volatility
- Is First Trust Capital Strength ETF (FTCS) a Strong ETF Right Now?
- The Eternal Debate Over Valuations
- Myth-Busting The S&P 500 Index In 3 Charts
- Should First Trust Capital Strength ETF (FTCS) Be on Your Investing Radar?
- Multi-Asset Income Midyear Outlook: Income And Resilience Among The Bumps
- Your Index Matters: Using The Right Building Blocks For Your U.S. Equity Portfolio
- How Much Does Income Matter For Total Return? It Depends On The Asset
- Dover Shares Dip Premarket After Mixed Q1: Lowers 2025 EPS Guidance - Dover (NYSE:DOV), First Trust Capital Strength ETF (NASDAQ:FTCS)
- Q2 2025 Equity Market Outlook
- FTCS: Unconvincing Quality-Focused ETF
Günlük aralık
92.26 92.76
Yıllık aralık
80.66 94.37
- Önceki kapanış
- 92.56
- Açılış
- 92.76
- Satış
- 92.47
- Alış
- 92.77
- Düşük
- 92.26
- Yüksek
- 92.76
- Hacim
- 801
- Günlük değişim
- -0.10%
- Aylık değişim
- -0.31%
- 6 aylık değişim
- 3.40%
- Yıllık değişim
- 1.88%
21 Eylül, Pazar