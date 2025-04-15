Валюты / FTCS
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
FTCS: First Trust Capital Strength ETF
92.47 USD 0.09 (0.10%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FTCS за сегодня изменился на -0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 92.26, а максимальная — 92.76.
Следите за динамикой First Trust Capital Strength ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости FTCS
- Should First Trust Capital Strength ETF (FTCS) Be on Your Investing Radar?
- Barbell Portfolios For Fall Volatility
- Is First Trust Capital Strength ETF (FTCS) a Strong ETF Right Now?
- The Eternal Debate Over Valuations
- Myth-Busting The S&P 500 Index In 3 Charts
- Should First Trust Capital Strength ETF (FTCS) Be on Your Investing Radar?
- Multi-Asset Income Midyear Outlook: Income And Resilience Among The Bumps
- Your Index Matters: Using The Right Building Blocks For Your U.S. Equity Portfolio
- How Much Does Income Matter For Total Return? It Depends On The Asset
- Dover Shares Dip Premarket After Mixed Q1: Lowers 2025 EPS Guidance - Dover (NYSE:DOV), First Trust Capital Strength ETF (NASDAQ:FTCS)
- Q2 2025 Equity Market Outlook
- FTCS: Unconvincing Quality-Focused ETF
Дневной диапазон
92.26 92.76
Годовой диапазон
80.66 94.37
- Предыдущее закрытие
- 92.56
- Open
- 92.76
- Bid
- 92.47
- Ask
- 92.77
- Low
- 92.26
- High
- 92.76
- Объем
- 801
- Дневное изменение
- -0.10%
- Месячное изменение
- -0.31%
- 6-месячное изменение
- 3.40%
- Годовое изменение
- 1.88%
21 сентября, воскресенье