货币 / FTCS
FTCS: First Trust Capital Strength ETF

92.47 USD 0.09 (0.10%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日FTCS汇率已更改-0.10%。当日，交易品种以低点92.26和高点92.76进行交易。

关注First Trust Capital Strength ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

日范围
92.26 92.76
年范围
80.66 94.37
前一天收盘价
92.56
开盘价
92.76
卖价
92.47
买价
92.77
最低价
92.26
最高价
92.76
交易量
801
日变化
-0.10%
月变化
-0.31%
6个月变化
3.40%
年变化
1.88%
21 九月, 星期日