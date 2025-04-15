货币 / FTCS
FTCS: First Trust Capital Strength ETF
92.47 USD 0.09 (0.10%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日FTCS汇率已更改-0.10%。当日，交易品种以低点92.26和高点92.76进行交易。
关注First Trust Capital Strength ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
FTCS新闻
日范围
92.26 92.76
年范围
80.66 94.37
- 前一天收盘价
- 92.56
- 开盘价
- 92.76
- 卖价
- 92.47
- 买价
- 92.77
- 最低价
- 92.26
- 最高价
- 92.76
- 交易量
- 801
- 日变化
- -0.10%
- 月变化
- -0.31%
- 6个月变化
- 3.40%
- 年变化
- 1.88%
21 九月, 星期日