ELV: Elevance Health Inc
315.82 USD 7.50 (2.43%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ELV hat sich für heute um 2.43% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 307.96 bis zu einem Hoch von 316.50 gehandelt.
Verfolgen Sie die Elevance Health Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
ELV News
Tagesspanne
307.96 316.50
Jahresspanne
273.84 524.68
- Vorheriger Schlusskurs
- 308.32
- Eröffnung
- 309.72
- Bid
- 315.82
- Ask
- 316.12
- Tief
- 307.96
- Hoch
- 316.50
- Volumen
- 2.930 K
- Tagesänderung
- 2.43%
- Monatsänderung
- -1.15%
- 6-Monatsänderung
- -27.69%
- Jahresänderung
- -39.81%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K