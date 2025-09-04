KurseKategorien
Währungen / ELV
Zurück zum Aktien

ELV: Elevance Health Inc

315.82 USD 7.50 (2.43%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ELV hat sich für heute um 2.43% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 307.96 bis zu einem Hoch von 316.50 gehandelt.

Verfolgen Sie die Elevance Health Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ELV News

Tagesspanne
307.96 316.50
Jahresspanne
273.84 524.68
Vorheriger Schlusskurs
308.32
Eröffnung
309.72
Bid
315.82
Ask
316.12
Tief
307.96
Hoch
316.50
Volumen
2.930 K
Tagesänderung
2.43%
Monatsänderung
-1.15%
6-Monatsänderung
-27.69%
Jahresänderung
-39.81%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K