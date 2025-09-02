Валюты / ELV
ELV: Elevance Health Inc
309.98 USD 3.17 (1.03%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ELV за сегодня изменился на 1.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 304.33, а максимальная — 311.32.
Следите за динамикой Elevance Health Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости ELV
- Cantor Fitzgerald подтверждает рейтинг акций Tenet Healthcare на фоне неопределенности на рынке в 2026 году
- Акции Molina Healthcare стабильны после подтверждения рейтинга "Нейтрально" от Cantor
- Cantor Fitzgerald подтверждает рейтинг акций Tenet Healthcare на фоне неопределенности рынка 2026 года
- Molina Healthcare stock holds steady as Cantor maintains Neutral rating
- Tenet Healthcare stock rating reiterated by Cantor Fitzgerald amid 2026 Marketplace uncertainty
- Cantor Fitzgerald подтверждает рейтинг Overweight для акций Elevance
- Cantor Fitzgerald подтверждает рейтинг акций Cigna на уровне "Выше рынка"
- Elevance stock rating reiterated at Overweight by Cantor Fitzgerald
- Cigna stock rating reiterated at Overweight by Cantor Fitzgerald
- New Strong Sell Stocks for September 15th
- Elevance Health Shrinks to Grow Stronger: From Part D to Plan B?
- Kroger Tests This Key Chart Level After Grocery Chain Raises Outlook
- New Strong Sell Stocks for September 11th
- Centene Stock: Enrollment Down, Costs Up, The Storm Is Just Beginning (NYSE:CNC)
- UnitedHealth Stock (UNH) Jumps on Positive Medicare Star Ratings Outlook, Analysts Cheer - TipRanks.com
- UnitedHealth & AI: Can Technology Redefine Healthcare Efficiency?
- Two Wall Street Analysts Reaffirm Confidence in UnitedHealth Stock (UNH) - TipRanks.com
- Ex-Dividend Date Nearing for These 10 Stocks – Week of September 8, 2025 - TipRanks.com
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- UnitedHealth Group stock price target raised to $379 from $337 at Bernstein
- Elevance Health reaffirms 2025 earnings and benefit expense guidance
- Tracking Ruane, Cunniff, & Goldfarb’s Portfolio – Q2 2025 Update (MUTF:SEQUX)
- What Might Make The August CPI Report Come In Very Hot (NYSEARCA:SPY)
- Cyberattack Hangover: Senators Question UnitedHealth's Loan Playbook
Дневной диапазон
304.33 311.32
Годовой диапазон
273.84 524.68
- Предыдущее закрытие
- 306.81
- Open
- 307.50
- Bid
- 309.98
- Ask
- 310.28
- Low
- 304.33
- High
- 311.32
- Объем
- 3.675 K
- Дневное изменение
- 1.03%
- Месячное изменение
- -2.98%
- 6-месячное изменение
- -29.03%
- Годовое изменение
- -40.92%
