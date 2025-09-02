КотировкиРазделы
ELV: Elevance Health Inc

309.98 USD 3.17 (1.03%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ELV за сегодня изменился на 1.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 304.33, а максимальная — 311.32.

Следите за динамикой Elevance Health Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
304.33 311.32
Годовой диапазон
273.84 524.68
Предыдущее закрытие
306.81
Open
307.50
Bid
309.98
Ask
310.28
Low
304.33
High
311.32
Объем
3.675 K
Дневное изменение
1.03%
Месячное изменение
-2.98%
6-месячное изменение
-29.03%
Годовое изменение
-40.92%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.