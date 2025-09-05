Dövizler / ELV
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
ELV: Elevance Health Inc
313.90 USD 1.92 (0.61%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
ELV fiyatı bugün -0.61% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 313.40 ve Yüksek fiyatı olarak 318.21 aralığında işlem gördü.
Elevance Health Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ELV haberleri
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 21
- CVS Health Steps Up to Bolster Oak Street as Cost Pressures Mount
- Tracking William Nygren’s Harris Associates Portfolio – Q2 2025 Update (MUTF:OAKMX)
- Stanley Black & Decker, aletler bölümü başkanlığına Bill Beck’i atadı
- Arista Networks and Elevance Health have been highlighted as Zacks Bull and Bear of the Day
- Bear of the Day: Elevance Health (ELV)
- Molina Healthcare hisseleri, Cantor’un Nötr derecelendirmesini korumasıyla istikrarlı seyrediyor
- Cantor Fitzgerald, 2026 Pazar belirsizliği ortasında Tenet Healthcare hisse senedi notunu yineledi
- Molina Healthcare stock holds steady as Cantor maintains Neutral rating
- Tenet Healthcare stock rating reiterated by Cantor Fitzgerald amid 2026 Marketplace uncertainty
- Cantor Fitzgerald, Elevance Health için Ağırlık Üstü notunu yineledi
- Cantor Fitzgerald, Cigna hissesi için Ağırlık Üstü notunu yineledi
- Elevance stock rating reiterated at Overweight by Cantor Fitzgerald
- Cigna stock rating reiterated at Overweight by Cantor Fitzgerald
- New Strong Sell Stocks for September 15th
- Elevance Health Shrinks to Grow Stronger: From Part D to Plan B?
- Kroger Tests This Key Chart Level After Grocery Chain Raises Outlook
- New Strong Sell Stocks for September 11th
- Centene Stock: Enrollment Down, Costs Up, The Storm Is Just Beginning (NYSE:CNC)
- UnitedHealth Stock (UNH) Jumps on Positive Medicare Star Ratings Outlook, Analysts Cheer - TipRanks.com
- UnitedHealth & AI: Can Technology Redefine Healthcare Efficiency?
- Two Wall Street Analysts Reaffirm Confidence in UnitedHealth Stock (UNH) - TipRanks.com
- Ex-Dividend Date Nearing for These 10 Stocks – Week of September 8, 2025 - TipRanks.com
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
Günlük aralık
313.40 318.21
Yıllık aralık
273.84 524.68
- Önceki kapanış
- 315.82
- Açılış
- 316.38
- Satış
- 313.90
- Alış
- 314.20
- Düşük
- 313.40
- Yüksek
- 318.21
- Hacim
- 2.356 K
- Günlük değişim
- -0.61%
- Aylık değişim
- -1.76%
- 6 aylık değişim
- -28.13%
- Yıllık değişim
- -40.17%
21 Eylül, Pazar