ELV: Elevance Health Inc

313.90 USD 1.92 (0.61%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

ELV fiyatı bugün -0.61% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 313.40 ve Yüksek fiyatı olarak 318.21 aralığında işlem gördü.

Elevance Health Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
313.40 318.21
Yıllık aralık
273.84 524.68
Önceki kapanış
315.82
Açılış
316.38
Satış
313.90
Alış
314.20
Düşük
313.40
Yüksek
318.21
Hacim
2.356 K
Günlük değişim
-0.61%
Aylık değişim
-1.76%
6 aylık değişim
-28.13%
Yıllık değişim
-40.17%
21 Eylül, Pazar