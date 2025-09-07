Divisas / ELV
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
ELV: Elevance Health Inc
308.32 USD 1.66 (0.54%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de ELV de hoy ha cambiado un -0.54%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 307.20, mientras que el máximo ha alcanzado 315.79.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Elevance Health Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ELV News
- Arista Networks and Elevance Health have been highlighted as Zacks Bull and Bear of the Day
- Bear of the Day: Elevance Health (ELV)
- Cantor Fitzgerald reitera calificación para acciones de Tenet Healthcare ante incertidumbre del Marketplace 2026
- Las acciones de Molina Healthcare se mantienen estables mientras Cantor mantiene calificación Neutral
- Acciones de Molina Healthcare estables mientras Cantor mantiene calificación Neutral
- Cantor Fitzgerald reitera calificación de acciones de Tenet Healthcare ante incertidumbre del Marketplace 2026
- Cantor Fitzgerald reitera calificación de Tenet Healthcare ante incertidumbre del Marketplace 2026
- Molina Healthcare stock holds steady as Cantor maintains Neutral rating
- Tenet Healthcare stock rating reiterated by Cantor Fitzgerald amid 2026 Marketplace uncertainty
- Cantor Fitzgerald reitera calificación de Sobreponderación para acciones de Elevance
- Cantor Fitzgerald reitera calificación de Sobreponderación para acciones de Elevance
- Calificación de acciones de Cigna reiterada como Sobreponderación por Cantor Fitzgerald
- Cantor Fitzgerald reitera calificación de Cigna en Overweight
- Elevance stock rating reiterated at Overweight by Cantor Fitzgerald
- Cigna stock rating reiterated at Overweight by Cantor Fitzgerald
- New Strong Sell Stocks for September 15th
- Elevance Health Shrinks to Grow Stronger: From Part D to Plan B?
- Kroger Tests This Key Chart Level After Grocery Chain Raises Outlook
- New Strong Sell Stocks for September 11th
- Centene Stock: Enrollment Down, Costs Up, The Storm Is Just Beginning (NYSE:CNC)
- UnitedHealth Stock (UNH) Jumps on Positive Medicare Star Ratings Outlook, Analysts Cheer - TipRanks.com
- UnitedHealth & AI: Can Technology Redefine Healthcare Efficiency?
- Two Wall Street Analysts Reaffirm Confidence in UnitedHealth Stock (UNH) - TipRanks.com
- Ex-Dividend Date Nearing for These 10 Stocks – Week of September 8, 2025 - TipRanks.com
Rango diario
307.20 315.79
Rango anual
273.84 524.68
- Cierres anteriores
- 309.98
- Open
- 310.73
- Bid
- 308.32
- Ask
- 308.62
- Low
- 307.20
- High
- 315.79
- Volumen
- 3.415 K
- Cambio diario
- -0.54%
- Cambio mensual
- -3.50%
- Cambio a 6 meses
- -29.41%
- Cambio anual
- -41.24%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B