Divisas / ELV
ELV: Elevance Health Inc

308.32 USD 1.66 (0.54%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de ELV de hoy ha cambiado un -0.54%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 307.20, mientras que el máximo ha alcanzado 315.79.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Elevance Health Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
307.20 315.79
Rango anual
273.84 524.68
Cierres anteriores
309.98
Open
310.73
Bid
308.32
Ask
308.62
Low
307.20
High
315.79
Volumen
3.415 K
Cambio diario
-0.54%
Cambio mensual
-3.50%
Cambio a 6 meses
-29.41%
Cambio anual
-41.24%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B