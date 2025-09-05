Devises / ELV
ELV: Elevance Health Inc
313.90 USD 1.92 (0.61%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de ELV a changé de -0.61% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 313.40 et à un maximum de 318.21.
Suivez la dynamique Elevance Health Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
ELV Nouvelles
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 21
- CVS Health Steps Up to Bolster Oak Street as Cost Pressures Mount
- Tracking William Nygren’s Harris Associates Portfolio – Q2 2025 Update (MUTF:OAKMX)
- Arista Networks and Elevance Health have been highlighted as Zacks Bull and Bear of the Day
- Bear of the Day: Elevance Health (ELV)
- Cantor Fitzgerald maintient sa notation sur Tenet Healthcare face aux incertitudes du Marketplace 2026
- Le titre de Molina Healthcare reste stable alors que Cantor maintient sa note Neutre
- Cantor Fitzgerald réitère sa notation sur l’action Tenet Healthcare face à l’incertitude du Marketplace 2026
- Molina Healthcare stock holds steady as Cantor maintains Neutral rating
- Tenet Healthcare stock rating reiterated by Cantor Fitzgerald amid 2026 Marketplace uncertainty
- Cantor Fitzgerald réitère sa note "Surpondérer" pour l’action Elevance avec un objectif de 400,00$
- La notation de l’action Cigna maintenue à "Surpondérer" par Cantor Fitzgerald
- Elevance stock rating reiterated at Overweight by Cantor Fitzgerald
- Cigna stock rating reiterated at Overweight by Cantor Fitzgerald
- New Strong Sell Stocks for September 15th
- Elevance Health Shrinks to Grow Stronger: From Part D to Plan B?
- Kroger Tests This Key Chart Level After Grocery Chain Raises Outlook
- New Strong Sell Stocks for September 11th
- Centene Stock: Enrollment Down, Costs Up, The Storm Is Just Beginning (NYSE:CNC)
- UnitedHealth Stock (UNH) Jumps on Positive Medicare Star Ratings Outlook, Analysts Cheer - TipRanks.com
- UnitedHealth & AI: Can Technology Redefine Healthcare Efficiency?
- Two Wall Street Analysts Reaffirm Confidence in UnitedHealth Stock (UNH) - TipRanks.com
- Ex-Dividend Date Nearing for These 10 Stocks – Week of September 8, 2025 - TipRanks.com
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
Range quotidien
313.40 318.21
Range Annuel
273.84 524.68
- Clôture Précédente
- 315.82
- Ouverture
- 316.38
- Bid
- 313.90
- Ask
- 314.20
- Plus Bas
- 313.40
- Plus Haut
- 318.21
- Volume
- 2.356 K
- Changement quotidien
- -0.61%
- Changement Mensuel
- -1.76%
- Changement à 6 Mois
- -28.13%
- Changement Annuel
- -40.17%
