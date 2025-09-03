クォートセクション
通貨 / ELV
ELV: Elevance Health Inc

315.82 USD 7.50 (2.43%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

ELVの今日の為替レートは、2.43%変化しました。日中、通貨は1あたり307.96の安値と316.50の高値で取引されました。

Elevance Health Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
307.96 316.50
1年のレンジ
273.84 524.68
以前の終値
308.32
始値
309.72
買値
315.82
買値
316.12
安値
307.96
高値
316.50
出来高
2.930 K
1日の変化
2.43%
1ヶ月の変化
-1.15%
6ヶ月の変化
-27.69%
1年の変化
-39.81%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K