ELV: Elevance Health Inc
315.82 USD 7.50 (2.43%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ELVの今日の為替レートは、2.43%変化しました。日中、通貨は1あたり307.96の安値と316.50の高値で取引されました。
Elevance Health Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
ELV News
- Arista Networks and Elevance Health have been highlighted as Zacks Bull and Bear of the Day
- Bear of the Day: Elevance Health (ELV)
- モリーナ・ヘルスケア株、キャンターがニュートラル評価を維持し安定推移
- キャンター・フィッツジェラルド、2026年マーケットプレイス不確実性の中でテネット・ヘルスケアの評価を維持
- Molina Healthcare stock holds steady as Cantor maintains Neutral rating
- Tenet Healthcare stock rating reiterated by Cantor Fitzgerald amid 2026 Marketplace uncertainty
- キャンター・フィッツジェラルド、エレバンス・ヘルスの「オーバーウェイト」評価を維持
- キャンター・フィッツジェラルド、シグナ株の「オーバーウェイト」評価を維持
- Elevance stock rating reiterated at Overweight by Cantor Fitzgerald
- Cigna stock rating reiterated at Overweight by Cantor Fitzgerald
- New Strong Sell Stocks for September 15th
- Elevance Health Shrinks to Grow Stronger: From Part D to Plan B?
- Kroger Tests This Key Chart Level After Grocery Chain Raises Outlook
- New Strong Sell Stocks for September 11th
- Centene Stock: Enrollment Down, Costs Up, The Storm Is Just Beginning (NYSE:CNC)
- UnitedHealth Stock (UNH) Jumps on Positive Medicare Star Ratings Outlook, Analysts Cheer - TipRanks.com
- UnitedHealth & AI: Can Technology Redefine Healthcare Efficiency?
- Two Wall Street Analysts Reaffirm Confidence in UnitedHealth Stock (UNH) - TipRanks.com
- Ex-Dividend Date Nearing for These 10 Stocks – Week of September 8, 2025 - TipRanks.com
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- UnitedHealth Group stock price target raised to $379 from $337 at Bernstein
- Elevance Health reaffirms 2025 earnings and benefit expense guidance
- Tracking Ruane, Cunniff, & Goldfarb’s Portfolio – Q2 2025 Update (MUTF:SEQUX)
- What Might Make The August CPI Report Come In Very Hot (NYSEARCA:SPY)
1日のレンジ
307.96 316.50
1年のレンジ
273.84 524.68
- 以前の終値
- 308.32
- 始値
- 309.72
- 買値
- 315.82
- 買値
- 316.12
- 安値
- 307.96
- 高値
- 316.50
- 出来高
- 2.930 K
- 1日の変化
- 2.43%
- 1ヶ月の変化
- -1.15%
- 6ヶ月の変化
- -27.69%
- 1年の変化
- -39.81%
