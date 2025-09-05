통화 / ELV
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
ELV: Elevance Health Inc
313.90 USD 1.92 (0.61%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ELV 환율이 오늘 -0.61%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 313.40이고 고가는 318.21이었습니다.
Elevance Health Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ELV News
- CVS Health Steps Up to Bolster Oak Street as Cost Pressures Mount
- Tracking William Nygren’s Harris Associates Portfolio – Q2 2025 Update (MUTF:OAKMX)
- Arista Networks and Elevance Health have been highlighted as Zacks Bull and Bear of the Day
- Bear of the Day: Elevance Health (ELV)
- 테넷 헬스케어, Cantor Fitzgerald, ’비중확대’ 등급 유지
- 유나이티드헬스그룹, 캔터 "중립" 유지…주가 보합세
- 테넷 헬스케어, Cantor Fitzgerald, 2026년 시장 불확실성 속 투자의견 유지
- Molina Healthcare stock holds steady as Cantor maintains Neutral rating
- Tenet Healthcare stock rating reiterated by Cantor Fitzgerald amid 2026 Marketplace uncertainty
- Elevance Health, Cantor Fitzgerald, ’Overweight’ 등급 재확인
- 시그나(Cigna) 주식 투자의견, Cantor Fitzgerald, ’비중확대’ 유지
- Elevance stock rating reiterated at Overweight by Cantor Fitzgerald
- Cigna stock rating reiterated at Overweight by Cantor Fitzgerald
- New Strong Sell Stocks for September 15th
- Elevance Health Shrinks to Grow Stronger: From Part D to Plan B?
- Kroger Tests This Key Chart Level After Grocery Chain Raises Outlook
- New Strong Sell Stocks for September 11th
- Centene Stock: Enrollment Down, Costs Up, The Storm Is Just Beginning (NYSE:CNC)
- UnitedHealth Stock (UNH) Jumps on Positive Medicare Star Ratings Outlook, Analysts Cheer - TipRanks.com
- UnitedHealth & AI: Can Technology Redefine Healthcare Efficiency?
- Two Wall Street Analysts Reaffirm Confidence in UnitedHealth Stock (UNH) - TipRanks.com
- Ex-Dividend Date Nearing for These 10 Stocks – Week of September 8, 2025 - TipRanks.com
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- UnitedHealth Group stock price target raised to $379 from $337 at Bernstein
일일 변동 비율
313.40 318.21
년간 변동
273.84 524.68
- 이전 종가
- 315.82
- 시가
- 316.38
- Bid
- 313.90
- Ask
- 314.20
- 저가
- 313.40
- 고가
- 318.21
- 볼륨
- 2.356 K
- 일일 변동
- -0.61%
- 월 변동
- -1.76%
- 6개월 변동
- -28.13%
- 년간 변동율
- -40.17%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K