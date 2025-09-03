货币 / ELV
ELV: Elevance Health Inc
309.98 USD 3.17 (1.03%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日ELV汇率已更改1.03%。当日，交易品种以低点304.33和高点311.32进行交易。
关注Elevance Health Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
ELV新闻
- Bear of the Day: Elevance Health (ELV)
- Cantor Fitzgerald 重申 Tenet Healthcare 评级，2026年医保市场不确定性仍存
- 莫利纳医疗保健股票稳定 凯投宏观维持中性评级
- Cantor Fitzgerald重申泰尼特医疗保健股票评级，2026年医保市场不确定性仍存
- Cantor Fitzgerald重申Elevance健康股票评级为"增持"，目标价400.00美元
- Cantor Fitzgerald重申信诺股票"增持"评级
- New Strong Sell Stocks for September 15th
- Elevance Health Shrinks to Grow Stronger: From Part D to Plan B?
- Kroger Tests This Key Chart Level After Grocery Chain Raises Outlook
- New Strong Sell Stocks for September 11th
- Centene Stock: Enrollment Down, Costs Up, The Storm Is Just Beginning (NYSE:CNC)
- UnitedHealth Stock (UNH) Jumps on Positive Medicare Star Ratings Outlook, Analysts Cheer - TipRanks.com
- UnitedHealth & AI: Can Technology Redefine Healthcare Efficiency?
- Two Wall Street Analysts Reaffirm Confidence in UnitedHealth Stock (UNH) - TipRanks.com
- Ex-Dividend Date Nearing for These 10 Stocks – Week of September 8, 2025 - TipRanks.com
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- UnitedHealth Group stock price target raised to $379 from $337 at Bernstein
- Elevance Health reaffirms 2025 earnings and benefit expense guidance
- Tracking Ruane, Cunniff, & Goldfarb’s Portfolio – Q2 2025 Update (MUTF:SEQUX)
- What Might Make The August CPI Report Come In Very Hot (NYSEARCA:SPY)
日范围
304.33 311.32
年范围
273.84 524.68
- 前一天收盘价
- 306.81
- 开盘价
- 307.50
- 卖价
- 309.98
- 买价
- 310.28
- 最低价
- 304.33
- 最高价
- 311.32
- 交易量
- 3.675 K
- 日变化
- 1.03%
- 月变化
- -2.98%
- 6个月变化
- -29.03%
- 年变化
- -40.92%
