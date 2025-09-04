Moedas / ELV
ELV: Elevance Health Inc
308.32 USD 1.66 (0.54%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ELV para hoje mudou para -0.54%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 307.20 e o mais alto foi 315.79.
Veja a dinâmica do par de moedas Elevance Health Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
307.20 315.79
Faixa anual
273.84 524.68
- Fechamento anterior
- 309.98
- Open
- 310.73
- Bid
- 308.32
- Ask
- 308.62
- Low
- 307.20
- High
- 315.79
- Volume
- 3.511 K
- Mudança diária
- -0.54%
- Mudança mensal
- -3.50%
- Mudança de 6 meses
- -29.41%
- Mudança anual
- -41.24%
