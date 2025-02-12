Währungen / DIOD
DIOD: Diodes Incorporated
56.55 USD 2.29 (4.22%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von DIOD hat sich für heute um 4.22% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 55.32 bis zu einem Hoch von 56.87 gehandelt.
Verfolgen Sie die Diodes Incorporated-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
55.32 56.87
Jahresspanne
32.93 67.40
- Vorheriger Schlusskurs
- 54.26
- Eröffnung
- 55.98
- Bid
- 56.55
- Ask
- 56.85
- Tief
- 55.32
- Hoch
- 56.87
- Volumen
- 843
- Tagesänderung
- 4.22%
- Monatsänderung
- 6.74%
- 6-Monatsänderung
- 31.33%
- Jahresänderung
- -11.75%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K