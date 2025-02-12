KurseKategorien
DIOD: Diodes Incorporated

56.55 USD 2.29 (4.22%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von DIOD hat sich für heute um 4.22% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 55.32 bis zu einem Hoch von 56.87 gehandelt.

Verfolgen Sie die Diodes Incorporated-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
55.32 56.87
Jahresspanne
32.93 67.40
Vorheriger Schlusskurs
54.26
Eröffnung
55.98
Bid
56.55
Ask
56.85
Tief
55.32
Hoch
56.87
Volumen
843
Tagesänderung
4.22%
Monatsänderung
6.74%
6-Monatsänderung
31.33%
Jahresänderung
-11.75%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K