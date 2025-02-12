CotationsSections
DIOD
DIOD: Diodes Incorporated

53.94 USD 2.61 (4.62%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de DIOD a changé de -4.62% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 53.40 et à un maximum de 56.55.

Range quotidien
53.40 56.55
Range Annuel
32.93 67.40
Clôture Précédente
56.55
Ouverture
56.55
Bid
53.94
Ask
54.24
Plus Bas
53.40
Plus Haut
56.55
Volume
1.009 K
Changement quotidien
-4.62%
Changement Mensuel
1.81%
Changement à 6 Mois
25.27%
Changement Annuel
-15.82%
