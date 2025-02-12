Devises / DIOD
DIOD: Diodes Incorporated
53.94 USD 2.61 (4.62%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de DIOD a changé de -4.62% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 53.40 et à un maximum de 56.55.
Suivez la dynamique Diodes Incorporated. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DIOD Nouvelles
- Earnings call transcript: Diodes Q2 2025 beats earnings expectations
- Diodes Q2 2025 slides: revenue up 14% YoY, non-GAAP earnings surge 70% QoQ
- Diodes (DIOD) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Diodes introduces 80V automotive-compliant ideal diode controllers
- Diodes price target raised to $62 from $55 at Benchmark on growth outlook
- 64GT/s PAM4 Linear ReDriver from Diodes Incorporated Delivers Enhanced Signal Quality for PCIe ® 6.0 Interface Speeds
- Harbor Small Cap Value Fund Q1 2025 Commentary (Mutual Fund:HASCX)
- Diodes Incorporated to Participate at Upcoming Financial Conferences
- Snowflake To Rally Around 9%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Wednesday - Arvinas (NASDAQ:ARVN), Diodes (NASDAQ:DIOD)
- Diodes Incorporated (DIOD) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Range quotidien
53.40 56.55
Range Annuel
32.93 67.40
- Clôture Précédente
- 56.55
- Ouverture
- 56.55
- Bid
- 53.94
- Ask
- 54.24
- Plus Bas
- 53.40
- Plus Haut
- 56.55
- Volume
- 1.009 K
- Changement quotidien
- -4.62%
- Changement Mensuel
- 1.81%
- Changement à 6 Mois
- 25.27%
- Changement Annuel
- -15.82%
20 septembre, samedi