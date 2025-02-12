Dövizler / DIOD
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
DIOD: Diodes Incorporated
53.94 USD 2.61 (4.62%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
DIOD fiyatı bugün -4.62% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 53.40 ve Yüksek fiyatı olarak 56.55 aralığında işlem gördü.
Diodes Incorporated hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DIOD haberleri
- Earnings call transcript: Diodes Q2 2025 beats earnings expectations
- Diodes Q2 2025 slides: revenue up 14% YoY, non-GAAP earnings surge 70% QoQ
- Diodes (DIOD) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Diodes introduces 80V automotive-compliant ideal diode controllers
- Diodes price target raised to $62 from $55 at Benchmark on growth outlook
- 64GT/s PAM4 Linear ReDriver from Diodes Incorporated Delivers Enhanced Signal Quality for PCIe ® 6.0 Interface Speeds
- Harbor Small Cap Value Fund Q1 2025 Commentary (Mutual Fund:HASCX)
- Diodes Incorporated to Participate at Upcoming Financial Conferences
- Snowflake To Rally Around 9%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Wednesday - Arvinas (NASDAQ:ARVN), Diodes (NASDAQ:DIOD)
- Diodes Incorporated (DIOD) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Günlük aralık
53.40 56.55
Yıllık aralık
32.93 67.40
- Önceki kapanış
- 56.55
- Açılış
- 56.55
- Satış
- 53.94
- Alış
- 54.24
- Düşük
- 53.40
- Yüksek
- 56.55
- Hacim
- 1.009 K
- Günlük değişim
- -4.62%
- Aylık değişim
- 1.81%
- 6 aylık değişim
- 25.27%
- Yıllık değişim
- -15.82%
21 Eylül, Pazar