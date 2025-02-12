FiyatlarBölümler
DIOD
DIOD: Diodes Incorporated

53.94 USD 2.61 (4.62%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

DIOD fiyatı bugün -4.62% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 53.40 ve Yüksek fiyatı olarak 56.55 aralığında işlem gördü.

Diodes Incorporated hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
53.40 56.55
Yıllık aralık
32.93 67.40
Önceki kapanış
56.55
Açılış
56.55
Satış
53.94
Alış
54.24
Düşük
53.40
Yüksek
56.55
Hacim
1.009 K
Günlük değişim
-4.62%
Aylık değişim
1.81%
6 aylık değişim
25.27%
Yıllık değişim
-15.82%
