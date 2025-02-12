КотировкиРазделы
DIOD: Diodes Incorporated

54.60 USD 0.34 (0.63%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс DIOD за сегодня изменился на 0.63%. При этом минимальная цена на торгах достигала 54.14, а максимальная — 54.90.

Следите за динамикой Diodes Incorporated. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости DIOD

Дневной диапазон
54.14 54.90
Годовой диапазон
32.93 67.40
Предыдущее закрытие
54.26
Open
54.49
Bid
54.60
Ask
54.90
Low
54.14
High
54.90
Объем
963
Дневное изменение
0.63%
Месячное изменение
3.06%
6-месячное изменение
26.80%
Годовое изменение
-14.79%
