DIOD: Diodes Incorporated
54.60 USD 0.34 (0.63%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс DIOD за сегодня изменился на 0.63%. При этом минимальная цена на торгах достигала 54.14, а максимальная — 54.90.
Следите за динамикой Diodes Incorporated. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
54.14 54.90
Годовой диапазон
32.93 67.40
- Предыдущее закрытие
- 54.26
- Open
- 54.49
- Bid
- 54.60
- Ask
- 54.90
- Low
- 54.14
- High
- 54.90
- Объем
- 963
- Дневное изменение
- 0.63%
- Месячное изменение
- 3.06%
- 6-месячное изменение
- 26.80%
- Годовое изменение
- -14.79%
