Moedas / DIOD
DIOD: Diodes Incorporated
56.24 USD 1.98 (3.65%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do DIOD para hoje mudou para 3.65%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 55.32 e o mais alto foi 56.87.
Veja a dinâmica do par de moedas Diodes Incorporated. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DIOD Notícias
- Earnings call transcript: Diodes Q2 2025 beats earnings expectations
- Diodes Q2 2025 slides: revenue up 14% YoY, non-GAAP earnings surge 70% QoQ
- Diodes (DIOD) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Diodes introduces 80V automotive-compliant ideal diode controllers
- Diodes price target raised to $62 from $55 at Benchmark on growth outlook
- 64GT/s PAM4 Linear ReDriver from Diodes Incorporated Delivers Enhanced Signal Quality for PCIe ® 6.0 Interface Speeds
- Harbor Small Cap Value Fund Q1 2025 Commentary (Mutual Fund:HASCX)
- Diodes Incorporated to Participate at Upcoming Financial Conferences
- Snowflake To Rally Around 9%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Wednesday - Arvinas (NASDAQ:ARVN), Diodes (NASDAQ:DIOD)
- Diodes Incorporated (DIOD) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Faixa diária
55.32 56.87
Faixa anual
32.93 67.40
- Fechamento anterior
- 54.26
- Open
- 55.98
- Bid
- 56.24
- Ask
- 56.54
- Low
- 55.32
- High
- 56.87
- Volume
- 132
- Mudança diária
- 3.65%
- Mudança mensal
- 6.15%
- Mudança de 6 meses
- 30.61%
- Mudança anual
- -12.23%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh