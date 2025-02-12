クォートセクション
通貨 / DIOD
株に戻る

DIOD: Diodes Incorporated

56.55 USD 2.29 (4.22%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

DIODの今日の為替レートは、4.22%変化しました。日中、通貨は1あたり55.32の安値と56.87の高値で取引されました。

Diodes Incorporatedダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

DIOD News

1日のレンジ
55.32 56.87
1年のレンジ
32.93 67.40
以前の終値
54.26
始値
55.98
買値
56.55
買値
56.85
安値
55.32
高値
56.87
出来高
843
1日の変化
4.22%
1ヶ月の変化
6.74%
6ヶ月の変化
31.33%
1年の変化
-11.75%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K