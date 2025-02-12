通貨 / DIOD
DIOD: Diodes Incorporated
56.55 USD 2.29 (4.22%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
DIODの今日の為替レートは、4.22%変化しました。日中、通貨は1あたり55.32の安値と56.87の高値で取引されました。
Diodes Incorporatedダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
55.32 56.87
1年のレンジ
32.93 67.40
- 以前の終値
- 54.26
- 始値
- 55.98
- 買値
- 56.55
- 買値
- 56.85
- 安値
- 55.32
- 高値
- 56.87
- 出来高
- 843
- 1日の変化
- 4.22%
- 1ヶ月の変化
- 6.74%
- 6ヶ月の変化
- 31.33%
- 1年の変化
- -11.75%
