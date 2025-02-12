Valute / DIOD
DIOD: Diodes Incorporated
53.94 USD 2.61 (4.62%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio DIOD ha avuto una variazione del -4.62% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 53.40 e ad un massimo di 56.55.
Segui le dinamiche di Diodes Incorporated. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
53.40 56.55
Intervallo Annuale
32.93 67.40
- Chiusura Precedente
- 56.55
- Apertura
- 56.55
- Bid
- 53.94
- Ask
- 54.24
- Minimo
- 53.40
- Massimo
- 56.55
- Volume
- 1.009 K
- Variazione giornaliera
- -4.62%
- Variazione Mensile
- 1.81%
- Variazione Semestrale
- 25.27%
- Variazione Annuale
- -15.82%
20 settembre, sabato