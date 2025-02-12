QuotazioniSezioni
DIOD: Diodes Incorporated

53.94 USD 2.61 (4.62%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio DIOD ha avuto una variazione del -4.62% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 53.40 e ad un massimo di 56.55.

Segui le dinamiche di Diodes Incorporated. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
53.40 56.55
Intervallo Annuale
32.93 67.40
Chiusura Precedente
56.55
Apertura
56.55
Bid
53.94
Ask
54.24
Minimo
53.40
Massimo
56.55
Volume
1.009 K
Variazione giornaliera
-4.62%
Variazione Mensile
1.81%
Variazione Semestrale
25.27%
Variazione Annuale
-15.82%
20 settembre, sabato