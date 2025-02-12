货币 / DIOD
DIOD: Diodes Incorporated
54.95 USD 0.35 (0.64%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日DIOD汇率已更改0.64%。当日，交易品种以低点54.40和高点55.50进行交易。
关注Diodes Incorporated动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
DIOD新闻
- Earnings call transcript: Diodes Q2 2025 beats earnings expectations
- Diodes Q2 2025 slides: revenue up 14% YoY, non-GAAP earnings surge 70% QoQ
- Diodes (DIOD) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Diodes introduces 80V automotive-compliant ideal diode controllers
- Diodes price target raised to $62 from $55 at Benchmark on growth outlook
- 64GT/s PAM4 Linear ReDriver from Diodes Incorporated Delivers Enhanced Signal Quality for PCIe ® 6.0 Interface Speeds
- Harbor Small Cap Value Fund Q1 2025 Commentary (Mutual Fund:HASCX)
- Diodes Incorporated to Participate at Upcoming Financial Conferences
- Snowflake To Rally Around 9%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Wednesday - Arvinas (NASDAQ:ARVN), Diodes (NASDAQ:DIOD)
- Diodes Incorporated (DIOD) Q4 2024 Earnings Call Transcript
日范围
54.40 55.50
年范围
32.93 67.40
- 前一天收盘价
- 54.60
- 开盘价
- 54.40
- 卖价
- 54.95
- 买价
- 55.25
- 最低价
- 54.40
- 最高价
- 55.50
- 交易量
- 152
- 日变化
- 0.64%
- 月变化
- 3.72%
- 6个月变化
- 27.61%
- 年变化
- -14.25%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值