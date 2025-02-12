통화 / DIOD
DIOD: Diodes Incorporated
53.94 USD 2.61 (4.62%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
DIOD 환율이 오늘 -4.62%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 53.40이고 고가는 56.55이었습니다.
Diodes Incorporated 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DIOD News
- Earnings call transcript: Diodes Q2 2025 beats earnings expectations
- Diodes Q2 2025 slides: revenue up 14% YoY, non-GAAP earnings surge 70% QoQ
- Diodes (DIOD) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Diodes introduces 80V automotive-compliant ideal diode controllers
- Diodes price target raised to $62 from $55 at Benchmark on growth outlook
- 64GT/s PAM4 Linear ReDriver from Diodes Incorporated Delivers Enhanced Signal Quality for PCIe ® 6.0 Interface Speeds
- Harbor Small Cap Value Fund Q1 2025 Commentary (Mutual Fund:HASCX)
- Diodes Incorporated to Participate at Upcoming Financial Conferences
- Snowflake To Rally Around 9%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Wednesday - Arvinas (NASDAQ:ARVN), Diodes (NASDAQ:DIOD)
- Diodes Incorporated (DIOD) Q4 2024 Earnings Call Transcript
일일 변동 비율
53.40 56.55
년간 변동
32.93 67.40
- 이전 종가
- 56.55
- 시가
- 56.55
- Bid
- 53.94
- Ask
- 54.24
- 저가
- 53.40
- 고가
- 56.55
- 볼륨
- 1.009 K
- 일일 변동
- -4.62%
- 월 변동
- 1.81%
- 6개월 변동
- 25.27%
- 년간 변동율
- -15.82%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K