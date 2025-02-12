Divisas / DIOD
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
DIOD: Diodes Incorporated
54.26 USD 0.34 (0.62%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de DIOD de hoy ha cambiado un -0.62%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 53.64, mientras que el máximo ha alcanzado 55.87.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Diodes Incorporated. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DIOD News
- Earnings call transcript: Diodes Q2 2025 beats earnings expectations
- Diodes Q2 2025 slides: revenue up 14% YoY, non-GAAP earnings surge 70% QoQ
- Diodes (DIOD) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Diodes introduces 80V automotive-compliant ideal diode controllers
- Diodes price target raised to $62 from $55 at Benchmark on growth outlook
- 64GT/s PAM4 Linear ReDriver from Diodes Incorporated Delivers Enhanced Signal Quality for PCIe ® 6.0 Interface Speeds
- Harbor Small Cap Value Fund Q1 2025 Commentary (Mutual Fund:HASCX)
- Diodes Incorporated to Participate at Upcoming Financial Conferences
- Snowflake To Rally Around 9%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Wednesday - Arvinas (NASDAQ:ARVN), Diodes (NASDAQ:DIOD)
- Diodes Incorporated (DIOD) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Rango diario
53.64 55.87
Rango anual
32.93 67.40
- Cierres anteriores
- 54.60
- Open
- 54.40
- Bid
- 54.26
- Ask
- 54.56
- Low
- 53.64
- High
- 55.87
- Volumen
- 873
- Cambio diario
- -0.62%
- Cambio mensual
- 2.42%
- Cambio a 6 meses
- 26.01%
- Cambio anual
- -15.32%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B