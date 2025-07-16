Währungen / CUBI
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
CUBI: Customers Bancorp Inc
68.36 USD 1.36 (2.03%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CUBI hat sich für heute um 2.03% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 67.26 bis zu einem Hoch von 69.54 gehandelt.
Verfolgen Sie die Customers Bancorp Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CUBI News
- Northwest Bank beruft Chad Wheeler zum Managing Director und Treasurer/n
- Is Customers Bancorp (CUBI) Stock Undervalued Right Now?
- Keefe, Bruyette & Woods raises Customers Bancorp price target to $76
- Customers Bancorp prices $150 million common stock offering at $68.50
- Customers Bancorp launches $150 million common stock offering
- Customers Bancorp stock hits 52-week high at 72.33 USD
- Should Value Investors Buy Customers Bancorp (CUBI) Stock?
- Customers Bancorp stock hits 52-week high at $69.42
- Customers Bancorp Inc stock hits 52-week high at 67.32 USD
- Are Investors Undervaluing Customers Bancorp (CUBI) Right Now?
- Customers Bancorp (CUBI) is an Incredible Growth Stock: 3 Reasons Why
- Customers Bancorp CUBI Q2 2025 Earnings Transcript
- Stephens raises Customers Bancorp stock price target to $62 on strong earnings
- Earnings call transcript: Customers Bancorp beats Q2 2025 earnings expectations
- Customers Bancorp, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:CUBI)
- Customers Bancorp Q2 2025 slides: margin expansion and loan growth drive earnings beat
- Customers Bancorp (CUBI) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Customers Bancorp shares surge after beating second quarter estimates
- Customers Bancorp earnings beat by $0.27, revenue topped estimates
- First Bancorp (FBNC) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Is Customers Bancorp (CUBI) Stock Undervalued Right Now?
- First Citizens BancShares (FCNCA) Expected to Beat Earnings Estimates: Can the Stock Move Higher?
- Customers Bancorp (CUBI) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Next Week's Release
- Synovus Financial (SNV) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
Tagesspanne
67.26 69.54
Jahresspanne
40.75 72.49
- Vorheriger Schlusskurs
- 67.00
- Eröffnung
- 67.33
- Bid
- 68.36
- Ask
- 68.66
- Tief
- 67.26
- Hoch
- 69.54
- Volumen
- 866
- Tagesänderung
- 2.03%
- Monatsänderung
- -3.15%
- 6-Monatsänderung
- 36.56%
- Jahresänderung
- 46.79%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K