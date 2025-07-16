KurseKategorien
CUBI: Customers Bancorp Inc

68.36 USD 1.36 (2.03%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CUBI hat sich für heute um 2.03% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 67.26 bis zu einem Hoch von 69.54 gehandelt.

Verfolgen Sie die Customers Bancorp Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

CUBI News

Tagesspanne
67.26 69.54
Jahresspanne
40.75 72.49
Vorheriger Schlusskurs
67.00
Eröffnung
67.33
Bid
68.36
Ask
68.66
Tief
67.26
Hoch
69.54
Volumen
866
Tagesänderung
2.03%
Monatsänderung
-3.15%
6-Monatsänderung
36.56%
Jahresänderung
46.79%
