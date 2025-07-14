Валюты / CUBI
CUBI: Customers Bancorp Inc
66.38 USD 0.58 (0.87%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CUBI за сегодня изменился на -0.87%. При этом минимальная цена на торгах достигала 65.41, а максимальная — 66.64.
Следите за динамикой Customers Bancorp Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
65.41 66.64
Годовой диапазон
40.75 72.49
- Предыдущее закрытие
- 66.96
- Open
- 66.41
- Bid
- 66.38
- Ask
- 66.68
- Low
- 65.41
- High
- 66.64
- Объем
- 680
- Дневное изменение
- -0.87%
- Месячное изменение
- -5.95%
- 6-месячное изменение
- 32.60%
- Годовое изменение
- 42.54%
