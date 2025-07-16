FiyatlarBölümler
Dövizler / CUBI
CUBI: Customers Bancorp Inc

66.51 USD 1.85 (2.71%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

CUBI fiyatı bugün -2.71% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 66.50 ve Yüksek fiyatı olarak 68.30 aralığında işlem gördü.

Customers Bancorp Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
66.50 68.30
Yıllık aralık
40.75 72.49
Önceki kapanış
68.36
Açılış
68.30
Satış
66.51
Alış
66.81
Düşük
66.50
Yüksek
68.30
Hacim
443
Günlük değişim
-2.71%
Aylık değişim
-5.77%
6 aylık değişim
32.86%
Yıllık değişim
42.82%
21 Eylül, Pazar