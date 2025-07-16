CotationsSections
Devises / CUBI
CUBI: Customers Bancorp Inc

66.51 USD 1.85 (2.71%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de CUBI a changé de -2.71% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 66.50 et à un maximum de 68.30.

Suivez la dynamique Customers Bancorp Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
66.50 68.30
Range Annuel
40.75 72.49
Clôture Précédente
68.36
Ouverture
68.30
Bid
66.51
Ask
66.81
Plus Bas
66.50
Plus Haut
68.30
Volume
443
Changement quotidien
-2.71%
Changement Mensuel
-5.77%
Changement à 6 Mois
32.86%
Changement Annuel
42.82%
20 septembre, samedi