Devises / CUBI
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
CUBI: Customers Bancorp Inc
66.51 USD 1.85 (2.71%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de CUBI a changé de -2.71% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 66.50 et à un maximum de 68.30.
Suivez la dynamique Customers Bancorp Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CUBI Nouvelles
- Northwest Bank nomme Tchad Wheeler directeur général et trésorier
- Is Customers Bancorp (CUBI) Stock Undervalued Right Now?
- Keefe, Bruyette & Woods raises Customers Bancorp price target to $76
- Customers Bancorp prices $150 million common stock offering at $68.50
- Customers Bancorp launches $150 million common stock offering
- Customers Bancorp stock hits 52-week high at 72.33 USD
- Should Value Investors Buy Customers Bancorp (CUBI) Stock?
- Customers Bancorp stock hits 52-week high at $69.42
- Customers Bancorp Inc stock hits 52-week high at 67.32 USD
- Are Investors Undervaluing Customers Bancorp (CUBI) Right Now?
- Customers Bancorp (CUBI) is an Incredible Growth Stock: 3 Reasons Why
- Customers Bancorp CUBI Q2 2025 Earnings Transcript
- Stephens raises Customers Bancorp stock price target to $62 on strong earnings
- Earnings call transcript: Customers Bancorp beats Q2 2025 earnings expectations
- Customers Bancorp, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:CUBI)
- Customers Bancorp Q2 2025 slides: margin expansion and loan growth drive earnings beat
- Customers Bancorp (CUBI) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Customers Bancorp shares surge after beating second quarter estimates
- Customers Bancorp earnings beat by $0.27, revenue topped estimates
- First Bancorp (FBNC) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Is Customers Bancorp (CUBI) Stock Undervalued Right Now?
- First Citizens BancShares (FCNCA) Expected to Beat Earnings Estimates: Can the Stock Move Higher?
- Customers Bancorp (CUBI) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Next Week's Release
- Synovus Financial (SNV) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
Range quotidien
66.50 68.30
Range Annuel
40.75 72.49
- Clôture Précédente
- 68.36
- Ouverture
- 68.30
- Bid
- 66.51
- Ask
- 66.81
- Plus Bas
- 66.50
- Plus Haut
- 68.30
- Volume
- 443
- Changement quotidien
- -2.71%
- Changement Mensuel
- -5.77%
- Changement à 6 Mois
- 32.86%
- Changement Annuel
- 42.82%
20 septembre, samedi