Robot Choppiness

Le robot Choppines est chargé comme indicateur dans le dossier des indicateurs MT4





Il est recommandé d'utiliser un timing de bougie de 5 minutes, le délai d'expiration recommandé du robot est de 5 minutes.





Le robot peut être configuré pour envoyer des signaux aux plateformes MT2, MX2, PRICEPRO. Pour envoyer des signaux, vous devez utiliser le programme connecteur de la plateforme avec laquelle nous voulons travailler.





Pour installer sur le connecteur, effectuez la procédure suivante (une image est jointe décrivant la configuration avec le connecteur plateforme MT2) :





1.- Chargez n'importe quelle paire de devises sur la plateforme MT4





2.- Placer les bougies sur le timing M5





3.- Chargez ou faites glisser le fichier Robot-Choppines.ex4 vers la paire de devises ouverte à l'écran.





4.- Chargez le connecteur MT2 (MX2, ou aussi PRICEPRO, un à la fois) sur l'écran, configurez le nom du fichier, le nom du signal, le tampon d'achat (0), le tampon de vente (1), réglez le délai d'expiration du robot = 5 minutes .





5.- Enregistrez cette configuration dans un modèle, afin que le modèle la charge automatiquement dans toutes les paires de devises avec lesquelles vous allez travailler.





Le robot agité peut également fonctionner sur le marché OTC, vous pouvez désormais exploiter des indices synthétiques avec notre indicateur



