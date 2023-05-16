Robot Choppiness

Choppines 機器人作為指標載入到 MT4 指標資料夾中





建議使用5分鐘的蠟燭計時，建議的機器人到期時間為5分鐘。





機器人可設定為向 MT2、MX2、PRICEPRO 平台發送訊號。要發送訊號，您必須使用我們要使用的平台的連接器程式。





若要在連接器上安裝，請執行下列程序（隨附映像描述 MT2 平台連接器的配置）：





1.- 在 MT4 平台上載入任何貨幣對





2.- 將蠟燭放在 M5 時間上





3.- 載入或拖曳 Robot-Chopiness.ex4 檔案到螢幕上開啟的貨幣對。





4.- 將MT2 連接器（MX2，或PRICEPRO，一次一個）載入到螢幕上，設定檔名稱、訊號名稱、買入緩衝區(0)、賣出緩衝區(1)，設定機器人到期時間= 5 分鐘。





5.- 將此配置保存在模板中，以便模板將其自動加載到您要使用的所有貨幣對中。





波動機器人也可以在場外交易市場工作，您現在可以使用我們的指標來操作綜合指數



