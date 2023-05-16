Robot Choppiness

3
Choppines 機器人作為指標載入到 MT4 指標資料夾中

建議使用5分鐘的蠟燭計時，建議的機器人到期時間為5分鐘。

機器人可設定為向 MT2、MX2、PRICEPRO 平台發送訊號。要發送訊號，您必須使用我們要使用的平台的連接器程式。

若要在連接器上安裝，請執行下列程序（隨附映像描述 MT2 平台連接器的配置）： 

1.- 在 MT4 平台上載入任何貨幣對

2.- 將蠟燭放在 M5 時間上

3.- 載入或拖曳 Robot-Chopiness.ex4 檔案到螢幕上開啟的貨幣對。

4.- 將MT2 連接器（MX2，或PRICEPRO，一次一個）載入到螢幕上，設定檔名稱、訊號名稱、買入緩衝區(0)、賣出緩衝區(1)，設定機器人到期時間= 5 分鐘。

5.- 將此配置保存在模板中，以便模板將其自動加載到您要使用的所有貨幣對中。

波動機器人也可以在場外交易市場工作，您現在可以使用我們的指標來操作綜合指數

评分 2
Bram Van De Vooren
455
Bram Van De Vooren 2023.05.30 00:55 
 

Good results, great support...

推荐产品
Martingale Scanner
Ka Ka Ho
指标
Martingale Scanner: Smart Trade Analysis for Martingale Strategies The Martingale strategy is a high-risk, high-reward approach that requires precise execution and careful risk management. Without the right tools, traders may struggle to analyze market conditions and adjust trade sizes effectively. Martingale Scanner is designed to simplify and optimize this process, providing traders with a structured way to apply the strategy efficiently across different currency pairs. Why Use Martingale Scan
FREE
Swing Master Indicator
Elias Mtwenge
5 (1)
指标
Dear Traders this is my another tool called " Swing Master Indicator ". As the name above the indicator is designed to help you in swing trading by capturing the low and highs of the price. You may us this tool with any trading strategy and style from scalping to position trading. It is made for level of traders including newbies and advanced traders even prop-firms, hedge funds and banks to help them make sold market analysis. I create tools for serious traders who want to make a difference in
Ea 555
Aleksandr Nadein
专家
The EA works with pending orders.Recommended Currency Pair GPBUSD H1.With good market valontility gives a good profit.Advisor is fully automated for working in the market.It is also possible to use auto-management.It is possible to use the swap size, ideal for strong volatility or at night.When trading, two pending orders are placed, when one works, the second is deleted. Trading is not intermittent.
HFT Golden
Geethika Rasnayake Mudiyanselage
专家
HFT Golden EA: Advanced Precision Trading System Welcome to the next generation of algorithmic trading excellence HFT Golden EA represents a sophisticated approach to modern trading, executing precision trades with exceptional profit potential, fixed stop-loss protection, and remarkably low drawdown.  Does not rely on any indicators — purely based on price and market mechanics. DOWNLOAD SETFILES     |   Setfile 1     The special price of $750 is available for the first 10 buyers only. Buy HFT G
The Golden Nile
Ka Leung Jacky Chan
指标
The Golden Nile is a sophisticated trend-following tool designed to filter market noise and identify high-probability entry points by combining two layers of Bolling-Bands-derived indices based on Fibonacci-sequence moving averages. Indicator Description The indicator calculates two distinct trend lines: Primary Trend  acts as a sensitive trend detector, changing color from blue (bullish) to red (bearish) based on immediate price action relative to the average. Secondary Trend  epresents the str
Weddell Pro
Dmitriy Kashevich
指标
Weddell Pro is a good trading tool that is suitable for both a beginner and an experienced trader. It can be used both separately and combined with other strategies and indicators Configured for currency pairs was tested several times on cryptocurrency but did not show a high result Currency pairs USD/EUR AUD/CAD GBP/USD Showed itself very well here The percentage of correct transactions is above 68%, which does not make it perfect and bad Doesn't draw or disappear The red arrow shows a t
FXinstitute
Lin Yu Han
指标
訂閱指標注意事項 此信號只支援電腦版MT4 不支援MT5、手機、平板 指標只顯示當日進場箭頭 非直播指標顯示歷史箭頭 （直播為展示用） 指標為交易輔助性質 非EA自動交易 無跟單功能 指標只標示進場位置 無出場（止盈）指示 進場止損點位設定30-50 PIPS 或是前高前低做為防守 止損不需拉太遠 紅色箭頭為多方進場訊號 綠色箭頭為空方進場訊號 撐阻力強度用箭頭大小表示 此指標適用於波段策略 不適合當沖策略盤整 多空反轉時不適用 指標載入後 右下角都會預設顯示盤整 載入指標一小時後 才會顯示多空 加入Youtube頻道會員 可參加每個月一次實體抽獎活動(台灣以外地區，獎品折現金用Paypal匯出) 每月抽獎時間為非農數據公布當週的週末盤勢分析(2100) 得獎者必須抽獎時在線上，逾期不候
ZigZag TrendLine MT4 Indicator
Nattadecha Tangpakinwat
指标
This Indicator is use the ZigZag to calculate the Upper and  Lower Bound and the uptrend and the downtrned. Red for downtrend, Green for uptrend and Yellow is for the horizontal trend this horizontal trend also bookmarked the upper limited and the lower limited the the price swings.  Or in simple the Support and the Resistance level. However, You may use the Heikin Ashi to confirm the trend of the buy sell signal above. I cannot guarantee the win rate, Nevertheless, you must study well the timef
Us30 and Xauusd Hedging Scalper
Harsh Tiwari
专家
### Forex Hedging Expert Advisor: No Loss Strategy #### Overview The Forex Hedging Expert Advisor (EA) with a No Loss Strategy is an advanced automated trading system designed to mitigate risk and protect against adverse market movements. The core principle behind this EA is to implement a sophisticated hedging strategy that aims to lock in profits and minimize losses in volatile forex markets. This EA is ideal for traders who seek a robust, risk-averse trading solution that maintains capital
King Binary Magnet Indicator
Md Meraz Mahmud
指标
This indicator works on MT4 and is very easy to use. When you receive a signal from it, you wait for that candle with the signal to close and you enter your trade at the beginning of the next new candle . A red arrow means sell and a green arrow means buy. All arrows comes with Alert  like for easy identification of trade signal. Are you okay with that? 1 minute candle 1 minute expire
SmartDCA Ea
Ionut-danut Cardos
专家
Unlock the Power of Smart Trading with SmartDCA Trader! SmartDCA Trader is your ultimate companion in navigating the dynamic world of Forex trading. Leveraging the highly effective Dollar-Cost Averaging (DCA) strategy, this expert advisor is designed to optimize your trades, minimize risks, and maximize profits—all with precision and simplicity. Why Choose SmartDCA Trader? Powerful DCA Strategy: Automatically adjusts and averages positions during market fluctuations to secure better entry prices
EA Catcher of paranormal activity GBPUSD
Sergey Demin
专家
Fully automatic advisor,   GBPUSD . Timeframe   m15 . Terminal   MT4 ChatGPT O1   deeply analyzed all GBPUSD quotes I downloaded from high timeframes, in order to find a safe strategy; identified paranormal activity of this tool. The advisor tracks such atypical GBPUSD activities and will immediately react by trying to enter in the opposite direction. Each order is protected by a   stop loss . One order can be divided into a maximum of three orders. Each order has its own take profit and stop
Toumed
Mohamed Kamel Touati
专家
EA TOUMED ****** Only     10 copies Availible for  $399 ******* ****** Final price  $1499 ***** EA Toumed 是 低风险 的 专业剥头皮专家。 专家选择最佳切入点，然后使用价格分析。 专家不使用网格，mar，套利。 每个位置都有视觉止损保护。 所有未平仓交易均附有基于尾随止损和尾随获利系统的控制算法。 专家还具有防止失窃，NFP新闻和日间交易过滤器的功能，可让您以固定手数进行交易或使用基于MM模块的自动手数计算。   ********非常重要********  ：  在对Demo进行专家测试之前，检查点差（最大0.3点） 点差不应超过0.3点（使用ECN或Raw点差帐户）    推荐经纪人：  Exness.com  ; ICmarkets.com 好处 价格变动分析器； 动态偏移校正系统； 多阶段利润关闭算法； 每笔交易都有止损保护； 未使用的指标、,、套利； 高传播保护； 时间和日期过滤器； 灵活的设置。 参数 FixedLot-  固定交易手；  MM-   使
Richestcousin EA
Vicent Osman Kiboye
专家
INSTAGRAM Billionaire: @richestcousin PIONEER OF ZOOM BILLIONAIRES EA THE ONLY PROFITABLE TRADING ROBOT. To trade without withdrawals is Scamming. Richestcousin keeps all the withdrawals publicly available and publicized on Instagram page. The trades are fr His very own Robot software. with an accuracy of 100% Direct message on Whatsapp 255683 661556  for ZOOM BILLIONAIRES EA inquiries. ABOUT Richestcousin is a self made Acclaimed forex Billionaire with an unmatched abilities in discerni
PureDailyEA
Ahmet Metin Yilmaz
专家
Expert's signal link has been working on 25 different instruments since 09.07.2019. It will be stopped after a while. https://www.mql5.com/en/signals/605823 This expert advisor works well on daily charts. Opens a pending order based on daily price movements and may revise this pending order based on price movements during the day.  It can keep the current order by following the price movements and can open two different types of additional orders as soon as it sees the opportunity. If he sees t
AI Scalper
AHMED ZABIR SAZOL
专家
This EA works based on HFT (high-frequency trading) algorithm and mini bar height. it open trades when bar height meets some indicators mathematical confirmation and utilizes a strategy rooted in precise mathematical calculations, It is a fully automated pullback trading system, which is especially effective in trading on popular pullback currency pairs: AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD. The system uses the main patterns of the Forex market in trading – the return of the price after a sharp movement in an
Last 50 Pips
Martin Alejandro Bamonte
指标
Indicador MTXPRO
Matheus Silva De Castro
指标
PROMOÇÃO LIMITADA, NA COMPRA DE 1 INDICADOR VOCÊ LEVA CLUBINARIAS 6.0 , 5.1 e DonForex DE BRINDE!! ATÉ FINAL DO MÊS! -NA HORA DA COMPRA SELECIONAR COMBINAR COM O VENDEDOR OU BUSCAR PESSOALMENTE, A ENTREGA É DIGITAL EM POUCOS SEGUNDOS ==> VEJA O VIDEO PARA TIRAR AS SUAS DUVIDAS <== ==> VÍDEO OPERANDO NO YOUTUBE ROBÔ FEITO COM MUITO ESFORÇO E CARINHO E QUE ESTA TRAZENDO ÓTIMOS LUCROS APESAR DE EXISTIREM PESSOAS QUE APENAS VENDEM ROBÔS FAKES DE OPERAÇÕES , ACREDITO QUE SERIA MUITO BOM DA MI
Winfinity Robot
Alexandru Mihai Lauric
专家
Winfinity Robot is a fully automatic Expert Advisor.  It is designed for EURUSD on H1 Timeframe and it uses different strategies to minimize the drawdown.  It uses a great volatility algorithm in order to avoid to trade during high volatility.  Using this algorithm, the expert advisor is able to get a high-rate of winning trades. !!! The robot has a smart algorithm to open and close the orders, our recommendation is to not intervene with other scripts or manual over the orders. The Expert was
HF OrderMarker
Wong Sze Wai
实用工具
What is this?  This script not only can help you to place all type of orders, included market order " BUY " / " SELL " and pending order " BUYSTOP " / " BUYLIMIT " / " SELLSTOP " / " SELLLIMIT ", but also, it allow you to place order lots by money management concept. How to use this script? 1. Open the chart you want to trade; 2. Drag and drop the script to that chart; 3. Input the parameter what you want to do; 4. Double check the order information, then click "Yes" to confirm to place order;
InfinX Classic MT4
Stanislav Shtiliyanov
专家
For test Activate Power from False to True. Automatic and semi-automatic trading robot No grille Without Martingale Low management Long-term perspective Our priority is to keep capital with a long-term money management plan Semi-automatic and automatic control of daily trend trading with swing trading and price action. InfinX provides a balanced risk / reward ratio and survives easily in all market circumstances - even the most critical ones such as Corona, Brexit and others. This is a long-ter
Gold Trend Pro
Yong Hui Ding
专家
系统简介 Gold Trend Pro 是一款专为XAUUSD打造的智能交易系统；系统基于多重算法综合分析市场趋势、动量与波动特征，自动识别潜在入场信号。 当价格走势与动能方向一致时，系统会自动开仓；可自由调整风险百分比模式，适合不同类型的交易者——从稳健型到激进型均可灵活使用。 本系统操作简单，参数精简，从新手到专业交易者都可轻松使用，无需人工干预；策略结构稳定，能在不同市场环境下保持较高一致性与可靠性。 ️ 主要特性 自动分析市场趋势、动量与波动结构智能判断信号一致性并自动执行交易 动态止盈止损与风险自适应管理 提供两种风险控制模式：固定手数 / 资金百分比 全自动运行，无需人工干预 参数简洁，操作友好，稳定性高 风险管理说明 系统提供两种风险控制方式： 固定手数模式 — 手动指定每笔交易的固定交易量 风险百分比模式 — 根据账户余额自动计算开仓量 风险百分比设置建议： 稳健型交易者：1% – 3% 激进型交易者：4% – 5% ️ 建议最高不超过 5%，以防在高波动时出现过度风险。 回测与实盘一致性
Scalp Arrow Exit Signals
Shiffolika Kapila
指标
Scalp Arrow Exit Signals (MT4 Indicator) All-in-One MT4 Signals: Precise Entries, Exits & Re-entries for Any Trading Style! The "Scalp Arrow Exit Signals" is a professional-grade trading indicator for MetaTrader 4 (MT4) , engineered to be your comprehensive guide for reliable entry, exit, re-entry, retracement entry, and pull-back entry signals . This powerful forex tool operates as a complete "black-box" system, providing clear, actionable buy and sell signals with robust alerts across any inst
Binary Smart System
Ramzi Abuwarda
指标
介绍二元智能系统：您的终极交易伴侣 二元智能系统不仅仅是一个指标，它是一个精心设计的复杂交易工具，为交易者提供精确的交易信号和市场洞察。该系统建立在先进的算法和广泛的技术指标基础上，是您解锁交易成功的关键。 指标组件： 移动平均百分比（MAP）：   该组件计算多个移动平均线的加权平均值，为趋势识别提供强大的基础。MAP会根据市场条件动态调整，提供有关当前趋势方向的见解。 商品通道指标（CCI）：   CCI通过分析价格偏离平均值来衡量超买和超卖情况。二元智能系统的CCI集成确保了从整体上识别潜在的反转点。 移动平均线收敛/发散（MACD）：   系统中的MACD组件超越了简单的价格交叉。它评估MACD线和信号线的收敛和发散，揭示隐藏的交易机会并确认趋势强度。 平均方向指数（ADX）：   使用ADX，二元智能系统量化趋势动量。它可以准确地识别强劲的趋势并帮助您避免弱势、不确定的市场阶段，从而增强您的交易决策。 多空力量：   通过这些指标，可以利用多空情绪的综合力量。这对市场情绪的全面了解有助于进行明智的交易入场。 随机指标：   二元智能系统中的随机指标有助于识别超买和超卖情况，并
Milch Cow Hedge
Mohamed Nasseem
专家
MILCH COW HEDGE V1.12 EA is primarily a Hedging Strategy. Expert support is to seize every opportunity in any direction. Not just opens the deals, but chooses the right time to close the open positions to begin trading again. We recommend the use of an expert with a pair of high volatility for the currency, such as GBPAUD, AUDCAD Testing expert during the period from 01.01.2016 until 09.12.2016 profit doubled four times to account Experts interface allows the user to directly trading open order
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
专家
Dear Friend..  I share with you this simple Expert Adviser .. it is full automatic  this Expert Adviser following the trend of the pair you install on or any stocks or indices , it is works like that: - when the trend on H4 chart show a start of up trend the expert will wait till the 15M & 1H charts show an up trend the EA will open a buy order directly , and do the same for down trend and open a sell order the buy or sell  order lot size and take profit and stop loss will measured manually  by
FREE
Binary Smart Eye
Ramzi Abuwarda
指标
“Binary Smart Eye”MT4指标旨在为二元期权和外汇市场提供交易信号，可在M1至W1的广泛时间范围内运行。它采用一种专有策略，结合了趋势水平、智能移动平均线和优化的交易周期，以识别潜在的入场点。 以下是其主要功能的详细介绍： 多时间框架分析： 该指标的多功能性允许交易者在各种时间框架上使用它，满足不同的交易风格，从M1上的剥头皮交易到W1上的长期趋势跟踪。 专有策略： “Binary Smart Eye”的核心在于其独特的策略，该策略利用： 趋势水平： 这些水平有助于识别当前的市场趋势和潜在的反转点。 智能移动平均线： 一种定制的移动平均线，可适应市场波动并提供准确的趋势方向。 智能交易周期： 该指标根据特定的时间周期优化其信号生成，旨在捕捉最佳市场条件。 信号和警报系统： 当指标的参数一致时，它会生成清晰的视觉信号和声音警报，提示交易者发起交易。 二元期权和外汇兼容性： 该指标的设计使其适用于二元期权交易（精确的入场时机至关重要）和外汇交易（强调趋势跟踪和利润目标）。 马丁格尔策略考虑： 描述中提到了在不利市场条件下使用马丁格尔策略的选项。重要的是要知道马丁格尔策略风险
Master Forex Scalper
Harsh Tiwari
专家
Certainly! Here’s a brief description of the Forex   Master Scalper Robot : The   Forex   Master Scalper  EA   is designed for   Metatrader 4 (MT4)   and utilizes a proprietary   M5 trading strategy   to analyze the market for fast automated entries and exits. It works best on the   5-minute charts . When deploying this scalper EA, it’s recommended to use it on   lower spread currency pairs   such as   EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, NZD/USD, USD/JPY and All Forex Major Pairs . Key features of the Fo
Key Zone Detector
Chi Sum Poon
指标
關鍵區域偵測器 關鍵支撐與需求區域偵測工具 概述 一款先進的供需區域偵測指標，能識別並評級市場關鍵價格水平。該指標運用分形分析與多重驗證機制，精準標記並分類交易熱區。 核心功能 區域偵測 • 自動標記支撐位與阻力位 • 採用快慢雙分形系統雙重驗證 • 根據平均真實波幅（ATR）動態調整區域厚度 • 智能合併重疊區域保持界面簡潔 區域分級 • 成熟區域：經4次以上測試，可靠性最高 • 驗證區域：經1-3次測試，具良好參考性 • 待測區域：尚未經價格測試的新生區域 • 變節區域：支撐/阻力屬性發生轉換的區域 • 脆弱區域：較可能失效的薄弱地帶 強度評分系統 • 量化區域強度百分比（0-100%） • 綜合加權計算： 區域存續時間（30%權重） 測試次數（40%權重） 近期測試活躍度（30%權重） 視覺化設計 • 依強度與類型分色標記 • 顯示價格測試區域的接觸點標記 • 可自訂區域樣式（實心/框線/寬度） • 支持延伸區域至當前價位 • 可選顯示分形觸發點 預警系統 • 價格觸及區域時觸發警報 • 彈窗與音效通知自訂 • 可調整警報冷卻時間 自訂選項 • 歷史回
EA Sky7 Golden
Maulana Bin Ibrahim
专家
For Pair Gold Only Martingle or Single Entry Type. Setting : Layer Entry Style : 1. Pip Step Entry (Recommended for Martingle type) =  Recommended  250 points 2. Instant Entry (Recommended for Single Entry type but no SL) Take Profit option : 1. By Golden Ratio Fibonacci Retracement 2. By Smart Averanging PIPS Lot Size Style : 1. Lot Size Auto 2. Lot Size Manual (Recommended) 3. Lot Size Percentage (Still Working on it) TimeFrame Signal Switch (Auto Scanning) : 1. M5 2. M15 3. M30 4. H1 I'm usi
该产品的买家也购买
Rtc ML Ai Predictor MT4
Muhammad Faisal Sagala
指标
Product Description Rtc ML Ai Predictor — Futuristic Intelligence for Real-Time Market Decisions Bring robotic precision to your trading.   Rtc ML Ai Predictor   fuses   Machine Learning   with   SMA-shift dynamics   to forecast short-term momentum and trend inflection points with clarity. The model evaluates multi-factor market structure, assigns a   confidence score   to each signal, and lets you act only when conditions align with your rules. Why traders choose Rtc ML Ai Predictor AI-guided e
BinaryUniversal
Andrey Spiridonov
指标
BinaryUniversal is a signal indicator for binary options and Forex. In its work, the indicator uses a complex algorithm for generating signals. Before forming a signal, the indicator analyzes volatility, candlestick patterns, important support and resistance levels. The indicator has the ability to adjust the accuracy of the signals, which makes it possible to apply this indicator for both aggressive and conservative trading. The indicator is set in the usual way, it works on any time period and
EasyWay Trade Panel Buy Sell Arrows RegrChannel ZZ
Borislav Shterev
指标
FFx Engulfing Setup Alerter
Eric Venturi-Bloxs
指标
FFx Engulfing Setup Alerter gives trade suggestions with Entry, Target 1, Target 2 and StopLoss. Below are the different options available: Entry suggestion - pips to be added over the break for the entry 3 different options to calculate the SL - by pips, by ATR multiplier or at the pattern High/Low 3 different options to calculate the 2 TPs - by pips, by ATR multiplier or at Risk/Reward Offset the dashboard - any place on the chart Remove the suggestion once the price reached the SL line Lines
FFx InsideBar Setup Alerter
Eric Venturi-Bloxs
指标
FFx InsideBar Setup Alerter gives trade suggestions with Entry, Target 1, Target 2 and StopLoss. Below are the different options available: Entry suggestion - pips to be added over the break for the entry Minimum candle size - to avoid too close buy/sell entry suggestions 3 different options to calculate the SL - by pips, by ATR multiplier or at the pattern High/Low 3 different options to calculate the 2 TPs - by pips, by ATR multiplier or at Risk/Reward Offset the dashboard - any place on the c
FFx OutsideBar Setup Alerter
Eric Venturi-Bloxs
指标
FFx OutsideBar Setup Alerter gives trade suggestions with Entry, Target 1, Target 2 and StopLoss. Below are the different options available: Entry suggestion - pips to be added over the break for the entry. 3 different options to calculate the SL - by pips, by ATR multiplier or at the pattern High/Low. 3 different options to calculate the 2 TPs - by pips, by ATR multiplier or at Risk/Reward. Offset the dashboard - any place on the chart. Remove the suggestion once the price reached the SL line.
FFx PinBar Setup Alerter
Eric Venturi-Bloxs
指标
FFx PinBar Setup Alerter gives trade suggestions with Entry, Target 1, Target 2 and StopLoss. Below are the different options available: Entry suggestion - pips to be added over the break for the entry Minimum candle size - to avoid too small candles 3 different options to calculate the SL - by pips, by ATR multiplier or at the pattern High/Low 3 different options to calculate the 2 TPs - by pips, by ATR multiplier or at Risk/Reward Offset the dashboard - any place on the chart Remove the sugges
FFx MACD Divergences
Eric Venturi-Bloxs
指标
The purpose of this new version of the MT4 standard indicator provided in your platform is to display in a sub-window multiple timeframes of the same indicator with its divergences. See the example shown in the picture below. But the display isn't like a simple MTF indicator. This is the real display of the indicator on its timeframe. Here's the options available in the FFx divergences indicator: Select the timeframes to be displayed (M1 to Monthly) Define the width (number of bars) for each tim
FFx Stochastic Divergences
Eric Venturi-Bloxs
指标
The purpose of this new version of the MT4 standard indicator provided in your platform is to display in a sub-window multiple timeframes of the same indicator with its divergences. See the example shown in the picture below. But the display isn't like a simple MTF indicator. This is the real display of the indicator on its timeframe. Here's the options available in the FFx divergences indicator: Select the timeframes to be displayed (M1 to Monthly) Define the width (number of bars) for each tim
FFx RSI Divergences
Eric Venturi-Bloxs
指标
The purpose of this new version of the MT4 standard indicator provided in your platform is to display in a sub-window multiple timeframes of the same indicator with its divergences. See the example shown in the picture below. But the display isn't like a simple MTF indicator. This is the real display of the indicator on its timeframe. Here's the options available in the FFx divergences indicator: Select the timeframes to be displayed (M1 to Monthly) Define the width (number of bars) for each tim
FFx CCI Divergences
Eric Venturi-Bloxs
指标
The purpose of this new version of the MT4 standard indicator provided in your platform is to display in a sub-window multiple timeframes of the same indicator with its divergences. See the example shown in the picture below. But the display isn't like a simple MTF indicator. This is the real display of the indicator on its timeframe. Here's the options available in the FFx divergences indicator: Select the timeframes to be displayed (M1 to Monthly). Define the width (number of bars) for each ti
FFx Williams Percent Range Divergences
Eric Venturi-Bloxs
指标
The purpose of this new version of the MT4 standard indicator provided in your platform is to display in a sub-window multiple timeframes of the same indicator with its divergences. See the example shown in the picture below. But the display isn't like a simple MTF indicator. This is the real display of the indicator on its timeframe. Here's the options available in the FFx divergences indicator: Select the timeframes to be displayed (M1 to Monthly). Define the width (number of bars) for each ti
FFx MACD Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
指标
The FFx Dashboard MTF alerter will show you on a single chart all the timeframes (M1 to Monthly) with their own status for the indicator. 2 Alert Options: Single timeframe: each selected timeframe alert separately when a signal occurs Multi timeframes: all selected timeframes must agree for an alert to be triggered Both options have an input to select the timeframes to be used for the alert(s). How to Understand the Status: Green/Red square: histogram above/below 0 line Green square + Red bord
FFx RSI Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
指标
The FFx Dashboard MTF alerter will show you on a single chart all the timeframes (M1 to Monthly) with their own status for the indicator. 2 Alert Options: Single timeframe: each selected timeframe alert separately when a signal occurs Multi timeframes: all selected timeframes must agree for an alert to be triggered Both options have an input to select the timeframes to be used for the alert(s). How to understand the status: Green/Red square: RSI above/below 50 line Green square + Red border: R
FFx Stoch Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
指标
The FFx Dashboard MTF alerter will show you on a single chart all the timeframes (M1 to Monthly) with their own status for the indicator. 2 Alert Options: Single timeframe: each selected timeframe alert separately when a signal occurs Multi timeframes: all selected timeframes must agree for an alert to be triggered Both options have an input to select the timeframes to be used for the alert(s). How to understand the status: Green/Red square: Stoch above/below 50 line Green square + Red border:
FFx Ichimoku Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
指标
The FFx Dashboard MTF alerter will show you on a single chart all the timeframes (M1 to Monthly) with their own status for the indicator. 2 Alert Options: Single timeframe: each selected timeframe alert separately when a signal occurs Multi timeframes: all selected timeframes must agree for an alert to be triggered Both options have an input to select the timeframes to be used for the alert(s). How to understand the status: Green/Red square: Price above/below Cloud (Kumo) Green square + Red bo
FFx MA Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
指标
The FFx Dashboard MTF alerter will show you on a single chart all the timeframes (M1 to Monthly) with their own status for the indicator. 2 Alert Options: Single timeframe: each selected timeframe alert separately when a signal occurs Multi timeframes: all selected timeframes must agree for an alert to be triggered Both options have an input to select the timeframes to be used for the alert(s). How to understand the status: Green/Red square: MA pointing Up/Down Green square + Red border: MA po
FFx ParabolicSAR Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
指标
The FFx Dashboard MTF alerter will show you on a single chart all the timeframes (M1 to Monthly) with their own status for the indicator. 2 Alert Options: Single timeframe: each selected timeframe alert separately when a signal occurs. Multi timeframes: all selected timeframes must agree for an alert to be triggered. Both options have an input to select the timeframes to be used for the alert(s). How to understand the status: Green square: Price above PSAR Red square: Price below PSAR Options
FFx CCI Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
指标
The FFx Dashboard MTF alerter will show you on a single chart all the timeframes (M1 to Monthly) with their own status for the indicator. 2 Alert Options: Single timeframe: each selected timeframe alert separately when a signal occurs Multi timeframes: all selected timeframes must agree for an alert to be triggered Both options have an input to select the timeframes to be used for the alert(s). How to understand the status: Green/Red square: CCI above/below levels (ie. 100/-100) Grey square: C
FFx ADX Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
指标
The FFx Dashboard MTF alerter will show you on a single chart all the timeframes (M1 to Monthly) with their own status for the indicator. 2 Alert Options: Single timeframe: each selected timeframe alert separately when a signal occurs Multi timeframes: all selected timeframes must agree for an alert to be triggered Both options have an input to select the timeframes to be used for the alert(s). How to understand the status: Green/Red square: ADX above level Grey square: ADX below level Red bor
FFx Candles Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
指标
The FFx Dashboard MTF alerter will show you on a single chart all the timeframes (M1 to Monthly) with their own status. 2 Alert Options: Single timeframe: each selected timeframe alert separately when a signal occurs Multi timeframes: all selected timeframes must agree for an alert to be triggered Both options have an input to select the timeframes to be used for the alert(s). How to understand the status: Green/Red square: bullish/bearish candle Options available in the FFx Dashboard Alerter
THE GRAFF III
Antonin Skaryd
指标
The [GRAFF] III manual trading system is based on multiple MetaTrader (MT4) indicators. Together, the entire PACK of GRAFF III indicators makes an advanced trading tool. The system consists of over 20 different custom-built indicators which have been carefully selected and tested in the long term to produce strong and efficient trading signals. The particular indicators are based on different mathematical formulas, so the entire system is calibrated to remove false signals from its own indicator
FFx Universal Strength Meter PRO
Eric Venturi-Bloxs
指标
FFx Universal Strength Meter PRO is more than a basic strength meter. Instead of limiting the calculation to price, it can be based on any of the 19 integrated strength modes + 9 timeframes. With the FFx USM, you are able to define any period for any combination of timeframes. For example, you can set the dashboard for the last 10 candles for M15-H1-H4… Full flexibility! Very easy to interpret... It gives a great idea about which currency is weak and which is strong, so you can find the best pai
Pan PrizMA C D Phase
Aleksey Panfilov
指标
Pan PrizMA CD Phase is an analogue of the МetaТrader 5 indicator , and is an option based on the Pan PrizMA indicator. Details . Averaging by a quadric-quartic polynomial increases the smoothness of lines, adds momentum and rhythm. Extrapolation by the sinusoid function near a constant allows adjusting the delay or lead of signals. The value of the phase - wave status parameter (which is close in meaning to the trigonometric phase or the angle of the radius-vector rotation in the trigonometric p
Green Wall Arrows
Daniel Luchinger
1 (1)
指标
The Name Green Wall : Arrows hits a lot of TP, by changing the idea of non using SL as something bad, but instead use Small TP and a lot of free Margin and Patience. Use micro TP and a lot of Free Margin with this indicator on Forex. It also can be used with Binary Options. This strategy is intended to be traded Manually. This Indicator runs on Open Bar, arrows will delete when price are against it. The only Indicator Parameter is Alerts true/false, all the rest is included inside the code. Arro
Golden Monowave
Ahmed Mohamed Ali
指标
Golden Monowave is monowave indicator, the monowave theory is one of Elliott wave approach and one of most complicate and accurate method. Golden Monowave can shortcut many major steps to identify and describe the monowave. It works on any timeframe and with any trading instrument, including currencies, indices, futures, etc. Input Parameters initial_Bars - set the initial number of bars to calculate. wave_color - select the color of the wave. label_color - select the color of labels. temp_labe
Ticks Size
Viktor Kolmakov
指标
This indicator displays in a separate window the difference between the number of points which increased the price, and the number of points that decreased the price during the time interval specified in the settings. The time interval for calculation is expressed as the number of bars of the chart the indicator is attached to. This approach allows you to evaluate the movement direction (growth or fall) of the instrument's price, the strength of the movement and the size of the movement in point
FFx Basket Scanner
Eric Venturi-Bloxs
指标
MetaTrader 5 version available here : https://www.mql5.com/en/market/product/24882 FFx Basket Scanner is a global tool scanning all pairs and all timeframes over up to five indicators among the 16 available. You will clearly see which currencies to avoid trading and which ones to focus on. Once a currency goes into an extreme zone (e.g. 20/80%), you can trade the whole basket with great confidence. Another way to use it is to look at two currencies (weak vs strong) to find the best single pairs
NostradamusMT4
Andrey Spiridonov
1 (1)
指标
NostradamusMT4 is a powerful indicator from the set of professional trader. The indicator is based on Andrei Spiridonov's original price calculation method (ESTIMATED PRICE) for the current candle price. Advantages The indicator does not redraw. It works on any timeframes. Works with any trading instruments. Perfectly suitable for scalping and trading binary options. Parameters Color - color of the ESTIMATED PRICE FUTURE line. How to work with the indicator The indicator forms the ESTIMATED P
FFx Pivot SR Suite PRO
Eric Venturi-Bloxs
指标
MetaTrader 5 version available here: https://www.mql5.com/en/market/product/25794 FFx Pivot SR Suite PRO is a complete suite for support and resistance levels. Support and Resistance are the most used levels in all kinds of trading. Can be used to find reversal trend, to set targets and stop, etc. The indicator is fully flexible directly from the chart 4 periods to choose for the calculation: 4Hours, Daily, Weekly and Monthly 4 formulas to choose for the calculation: Classic, Camarilla, Fibonac
筛选:
Christian Herrmann
211
Christian Herrmann 2024.02.19 16:55 
 

Repaint Indicator

Diego Mauricio Padilla Mendez
264
来自开发人员的回复 Diego Mauricio Padilla Mendez 2024.02.19 17:23
Thank you for reporting dear friend, I will immediately review all the internal strategies with which the robot works to remove the strategy that causes the repainting, you must be aware of the next update
Bram Van De Vooren
455
Bram Van De Vooren 2023.05.30 00:55 
 

Good results, great support...

Diego Mauricio Padilla Mendez
264
来自开发人员的回复 Diego Mauricio Padilla Mendez 2023.05.30 12:55
Thanks for commenting dear friend. I am going to make a small update (2.4) fine-tuning the robot's work schedules much more, pay attention to this update
回复评论