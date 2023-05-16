Choppines ロボットは MT4 インジケーター フォルダーにインジケーターとしてロードされます





キャンドルのタイミングは 5 分を使用することをお勧めします。ロボットの推奨有効期限は 5 分です。





ロボットは、MT2、MX2、PRICEPRO プラットフォームに信号を送信するように構成できます。シグナルを送信するには、連携したいプラットフォームのコネクタ プログラムを使用する必要があります。





コネクタにインストールするには、次の手順を実行します (MT2 プラットフォーム コネクタの構成を説明する画像が添付されています)。





1.- MT4 プラットフォームに任意の通貨ペアをロードします





2.- M5 のタイミングでキャンドルを置きます。





3.- Robot-Choppiness.ex4 ファイルをロードするか、画面上で開いている通貨ペアにドラッグします。





4.- MT2 コネクタ (MX2、または PRICEPRO、一度に 1 つずつ) を画面にロードし、ファイル名、シグナル名、買いバッファ (0)、売りバッファ (1) を設定し、ロボットの有効期限 = 5 分を設定します。 。





5.- この構成をテンプレートに保存すると、テンプレートは、使用するすべての通貨ペアに自動的にロードされます。





途切れ途切れロボットは店頭市場でも機能し、インジケーターを使用して合成指数を操作できるようになりました



