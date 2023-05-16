Robot Choppiness

3

El robot Choppines, se lo carga como indicador en la carpeta de indicadores del MT4

Se recomienda utilizar una temporalidad de velas de 5 minutos, el tiempo de expiración del robot recomendado es de 5 minutos.

El robot puede configurarse para enviar señales a las plataformas MT2, MX2, PRICEPRO. Para realizar el envio de señales se debe utilizar el programa conector de la plataforma que queremos trabajar.

Para instalar en el conector realice el siguiente procedimiento (se adjunta una imagen donde se describe la configuración con el conector de la plataforma MT2): 

1.- Cargue cualquier par de divisas en la plataforma MT4

2.- Coloque las velas en temporalidad M5

3.- Cargue o arrastre el archivo Robot-Choppiness.ex4 al par de divisas abierto en pantalla.

4.- Cargue el conector de MT2 (MX2, o también PRICEPRO, uno solo a la vez) a la pantalla, configure el nombre del archivo, nombre de la señal, buffer de compra (0), buffer de venta (1), configure el tiempo de expiración del robot = 5 minutos.

5.- Guarde esta configuración en una plantilla, para que la plantilla la cargue en todos los pares de divisas que va a trabajar de una forma automatica.

El robot choppiness tambien puede trabajar en el mercado OTC, ya puedes operar Indices Sinteticos con nuestro indicador



Comentarios 2
Bram Van De Vooren
455
Bram Van De Vooren 2023.05.30 00:55 
 

Good results, great support...

Christian Herrmann
211
Christian Herrmann 2024.02.19 16:55 
 

Repaint Indicator

Diego Mauricio Padilla Mendez
264
Respuesta del desarrollador Diego Mauricio Padilla Mendez 2024.02.19 17:23
Thank you for reporting dear friend, I will immediately review all the internal strategies with which the robot works to remove the strategy that causes the repainting, you must be aware of the next update
Bram Van De Vooren
455
Bram Van De Vooren 2023.05.30 00:55 
 

Good results, great support...

Diego Mauricio Padilla Mendez
264
Respuesta del desarrollador Diego Mauricio Padilla Mendez 2023.05.30 12:55
Thanks for commenting dear friend. I am going to make a small update (2.4) fine-tuning the robot's work schedules much more, pay attention to this update
Respuesta al comentario