Choppines 로봇은 MT4 지표 폴더에 지표로 로드됩니다.

5분의 캔들 타이밍을 사용하는 것이 권장되며, 권장되는 로봇 만료 시간은 5분입니다.

MT2, MX2, PRICEPRO 플랫폼에 신호를 보내도록 로봇을 구성할 수 있습니다. 신호를 보내려면 우리가 작업하려는 플랫폼의 커넥터 프로그램을 사용해야 합니다.

커넥터에 설치하려면 다음 절차를 수행하십시오(MT2 플랫폼 커넥터 구성을 설명하는 이미지가 첨부되어 있습니다). 

1.- MT4 플랫폼에 모든 통화쌍 로드

2.- M5 타이밍에 양초를 놓습니다.

3.- Robot-Choppiness.ex4 파일을 화면에 열려 있는 통화 쌍으로 로드하거나 드래그합니다.

4.- MT2 커넥터(MX2 또는 PRICEPRO, 한 번에 하나씩)를 화면에 로드하고, 파일 이름, 신호 이름, 버퍼 구매(0), 버퍼 판매(1), 로봇 만료 시간 설정 = 5분을 구성합니다. .

5.- 이 구성을 템플릿에 저장하여 템플릿이 자동으로 작업할 모든 통화 쌍으로 로드되도록 합니다.

초피니스 로봇은 OTC 시장에서도 작동할 수 있으며 이제 표시기를 사용하여 종합 지수를 작동할 수 있습니다.



리뷰 2
Bram Van De Vooren
455
Bram Van De Vooren 2023.05.30 00:55 
 

Good results, great support...

Christian Herrmann
211
Christian Herrmann 2024.02.19 16:55 
 

Diego Mauricio Padilla Mendez
264
개발자의 답변 Diego Mauricio Padilla Mendez 2024.02.19 17:23
Thank you for reporting dear friend, I will immediately review all the internal strategies with which the robot works to remove the strategy that causes the repainting, you must be aware of the next update
Bram Van De Vooren
455
Bram Van De Vooren 2023.05.30 00:55 
 

Diego Mauricio Padilla Mendez
264
개발자의 답변 Diego Mauricio Padilla Mendez 2023.05.30 12:55
Thanks for commenting dear friend. I am going to make a small update (2.4) fine-tuning the robot's work schedules much more, pay attention to this update
