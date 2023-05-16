Choppines 로봇은 MT4 지표 폴더에 지표로 로드됩니다.





5분의 캔들 타이밍을 사용하는 것이 권장되며, 권장되는 로봇 만료 시간은 5분입니다.





MT2, MX2, PRICEPRO 플랫폼에 신호를 보내도록 로봇을 구성할 수 있습니다. 신호를 보내려면 우리가 작업하려는 플랫폼의 커넥터 프로그램을 사용해야 합니다.





커넥터에 설치하려면 다음 절차를 수행하십시오(MT2 플랫폼 커넥터 구성을 설명하는 이미지가 첨부되어 있습니다).





1.- MT4 플랫폼에 모든 통화쌍 로드





2.- M5 타이밍에 양초를 놓습니다.





3.- Robot-Choppiness.ex4 파일을 화면에 열려 있는 통화 쌍으로 로드하거나 드래그합니다.





4.- MT2 커넥터(MX2 또는 PRICEPRO, 한 번에 하나씩)를 화면에 로드하고, 파일 이름, 신호 이름, 버퍼 구매(0), 버퍼 판매(1), 로봇 만료 시간 설정 = 5분을 구성합니다. .





5.- 이 구성을 템플릿에 저장하여 템플릿이 자동으로 작업할 모든 통화 쌍으로 로드되도록 합니다.





초피니스 로봇은 OTC 시장에서도 작동할 수 있으며 이제 표시기를 사용하여 종합 지수를 작동할 수 있습니다.



