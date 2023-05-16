Робот Choppines загружается как индикатор в папку индикаторов MT4.





Рекомендуется использовать тайминг свечи 5 минут, рекомендуемое время экспирации робота – 5 минут.





Робот можно настроить на отправку сигналов на платформы MT2, MX2, PRICEPRO. Для отправки сигналов необходимо использовать программу-коннектор той платформы, с которой мы хотим работать.





Для установки на коннектор выполните следующую процедуру (прилагается изображение с описанием конфигурации с коннектором платформы МТ2):





1.- Загрузите любую валютную пару на платформу MT4.





2.- Установите свечи на время М5.





3.- Загрузите или перетащите файл Robot-Choppiness.ex4 в валютную пару, открытую на экране.





4.- Загрузите коннектор MT2 (MX2 или также PRICEPRO, по одному) на экран, настройте имя файла, имя сигнала, буфер покупки (0), буфер продажи (1), установите время истечения робота = 5 минут. .





5.- Сохраните эту конфигурацию в шаблоне, чтобы шаблон автоматически загружал ее во все валютные пары, с которыми вы собираетесь работать.





Робот изменчивости также может работать на внебиржевом рынке. Теперь вы можете управлять синтетическими индексами с помощью нашего индикатора.



