Robot Choppiness

3
Робот Choppines загружается как индикатор в папку индикаторов MT4.

Рекомендуется использовать тайминг свечи 5 минут, рекомендуемое время экспирации робота – 5 минут.

Робот можно настроить на отправку сигналов на платформы MT2, MX2, PRICEPRO. Для отправки сигналов необходимо использовать программу-коннектор той платформы, с которой мы хотим работать.

Для установки на коннектор выполните следующую процедуру (прилагается изображение с описанием конфигурации с коннектором платформы МТ2): 

1.- Загрузите любую валютную пару на платформу MT4.

2.- Установите свечи на время М5.

3.- Загрузите или перетащите файл Robot-Choppiness.ex4 в валютную пару, открытую на экране.

4.- Загрузите коннектор MT2 (MX2 или также PRICEPRO, по одному) на экран, настройте имя файла, имя сигнала, буфер покупки (0), буфер продажи (1), установите время истечения робота = 5 минут. .

5.- Сохраните эту конфигурацию в шаблоне, чтобы шаблон автоматически загружал ее во все валютные пары, с которыми вы собираетесь работать.

Робот изменчивости также может работать на внебиржевом рынке. Теперь вы можете управлять синтетическими индексами с помощью нашего индикатора.

Отзывы 2
Bram Van De Vooren
455
Bram Van De Vooren 2023.05.30 00:55 
 

Good results, great support...

Christian Herrmann
211
Christian Herrmann 2024.02.19 16:55 
 

Repaint Indicator

Diego Mauricio Padilla Mendez
264
Ответ разработчика Diego Mauricio Padilla Mendez 2024.02.19 17:23
Thank you for reporting dear friend, I will immediately review all the internal strategies with which the robot works to remove the strategy that causes the repainting, you must be aware of the next update
Bram Van De Vooren
455
Bram Van De Vooren 2023.05.30 00:55 
 

Good results, great support...

Diego Mauricio Padilla Mendez
264
Ответ разработчика Diego Mauricio Padilla Mendez 2023.05.30 12:55
Thanks for commenting dear friend. I am going to make a small update (2.4) fine-tuning the robot's work schedules much more, pay attention to this update
