Robot Choppiness
- Indicadores
- Diego Mauricio Padilla Mendez
- Versão: 2.106
- Atualizado: 13 dezembro 2025
- Ativações: 20
O robô Choppines é carregado como um indicador na pasta de indicadores MT4
Recomenda-se usar um tempo de vela de 5 minutos, o tempo de expiração recomendado do robô é de 5 minutos.
O robô pode ser configurado para enviar sinais para plataformas MT2, MX2, PRICEPRO. Para enviar sinais, você deve utilizar o programa conector da plataforma com a qual queremos trabalhar.
Para instalar no conector, execute o seguinte procedimento (anexada uma imagem descrevendo a configuração com o conector da plataforma MT2):
1.- Carregue qualquer par de moedas na plataforma MT4
2.- Coloque as velas no tempo M5
3.- Carregue ou arraste o arquivo Robot-Choppiness.ex4 para o par de moedas aberto na tela.
4.- Carregue o conector MT2 (MX2, ou também PRICEPRO, um de cada vez) na tela, configure o nome do arquivo, nome do sinal, buffer de compra (0), buffer de venda (1), defina o tempo de expiração do robô = 5 minutos .
5.- Salve esta configuração em um modelo, para que o modelo a carregue automaticamente em todos os pares de moedas com os quais você vai trabalhar.
O robô instável também pode trabalhar no mercado OTC, agora você pode operar Índices Sintéticos com nosso indicador
Good results, great support...