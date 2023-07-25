Fibonacci BuySell Area Auto

Dieser Indikator basiert auf Fibonacci-Levels und zeichnet Kauf- und Verkaufsbereiche ein. Kaufbereiche werden in grüner Farbe (hellgrün und dunkelgrün) definiert, während Verkaufsbereiche in roter Farbe (hellrot, rosa und dunkler) als Rechtecke dargestellt werden, damit Sie leicht erkennen können, ob sich der Preis im Kauf- oder Verkaufsbereich befindet. Wenn der Preis im grauen Bereich ist, warten Sie, bis der Preis in den gewünschten Bereich kommt.

Sie können diesen Indikator für alle Forex-Paare verwenden.



Dieser Indikator berechnet auf der Grundlage des h4-Zeitrahmens, unabhängig davon, welchen Zeitrahmen Sie gewählt haben, seine Berechnungen werden nicht beeinflusst. Sie können die Balken in der Zählung ändern und sogar die Rechtecke vorwärts oder rückwärts verschieben, wie es Ihnen beliebt.



Dieser Fibonacci-Indikator gibt Ihnen Warnungen und Signalpfeile, wenn er Trendumkehrungen erkennt und schlägt Ihnen drei Gewinnmitnahmelevel vor.



Er ist sowohl für Anfänger als auch für professionelle Händler geeignet.

Empfehlungen:

Zeitrahmen : Alle Timeframes. Für beste Ergebnisse empfehlen wir die Verwendung auf den Zeitrahmen M15, M30 und H1.

Währungspaare : EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, EURGBP, EURAUD, XAUUSD

Konto-Typ : ECN, Raw oder Razor mit sehr niedrigen Spreads

Broker Zeit: Jeder

Broker : Exness, IC Markets, Pepperstone mit Raw und Razor Konten für niedrigste Spreads

Empfohlener Stop-Loss: 50 Pips

Empfohlene Take-Profit-Levels: 20 Pips, 50 Pips und 100 Pips

Spezifikationen:

Wird nicht nachgemalt!

nicht nachgemalt! Bis zu 3 vorgeschlagene Gewinnzielzonen

zu 3 vorgeschlagene Gewinnzielzonen Identifiziert Trendumkehrungen mit hoher Präzision und gibt Ihnen visuelle und akustische Warnungen auf dem Chart

Kontakt

Wenn Sie Fragen haben oder Hilfe benötigen, kontaktieren Sie mich per Privatnachricht.





Bitte denken Sie daran: Wenn sich der Kurs nach einem starken fundamentalen Impuls in eine Richtung bewegt, handeln Sie nicht gegen den Trend, bis sich klare H4-Kerzen gegen den Trend gebildet haben. Wenn es jedoch keine fundamentalen Bewegungen gibt, dann wird dieser Indikator Ihnen bei Ihren Handelsentscheidungen helfen.

Danke!

