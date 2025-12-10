Smart Position Size Pending Order Trading Tool

Risikobasiertes Dienstprogramm für die Positionsgröße (MT4-Skript), das Händlern hilft, die Positionsgröße zu berechnen und schwebende Aufträge direkt aus dem Chart zu platzieren.

Das Skript berechnet dann die entsprechende Losgröße und sendet die Pending Order mit angehängtem Stop Loss (SL) und Take Profit (TP) in einem einzigen Schritt.

Dieses Tool ist nur für den manuellen Handel konzipiert: Es läuft nicht autonom, verwendet keine integrierte Strategie und führt jedes Mal, wenn es vom Benutzer gestartet wird, eine Operation aus.

Die Verwendung von Pending Orders ermöglicht es Ihnen, exakte Einstiegskurse und Risikoniveaus im Voraus festzulegen, so dass der Handel nur nach Ihrem Plan ausgelöst wird und nicht durch impulsive Klicks zum aktuellen Marktpreis.

Wenn Sie eine Long-Position eingehen möchten, können Sie warten, bis der Kurs auf ein Unterstützungsniveau zurückgeht, und dort eine Pending-Order platzieren, was in der Regel einen engeren Stop-Loss und einen realistischeren Take-Profit-Abstand ermöglicht.

Die meisten erfahrenen Händler ziehen es vor, nicht zum Rohmarktpreis einzusteigen, da sie der Preisqualität und der Ausführungskontrolle den Vorzug vor einem sofortigen Einstieg geben.

Sie verwenden Limit- und Stop-Aufträge, um Slippage zu managen, die Handelskosten zu kontrollieren und den Einstieg genau auf die vordefinierten Strategie-Level abzustimmen.

Vorteile dieses Handelsinstruments

Präzision und Planung: Setzen Sie Orders zu bestimmten Kursniveaus, die Ihrer Analyse entsprechen, verbessern Sie die Einstiegsqualität und vermeiden Sie es, ausgedehnten Bewegungen hinterherzulaufen.

Automatisierung und Zeiteffizienz: Die Orders werden automatisch ausgeführt, wenn der Kurs das von Ihnen festgelegte Niveau erreicht, so dass Sie nicht ständig auf den Bildschirm schauen müssen.

Bessere Disziplin und Risikokontrolle: Pending Orders werden mit vordefiniertem SL/TP und Positionsgröße platziert, was dazu beiträgt, emotionale Entscheidungen zu reduzieren und das Risiko pro Handel konstant zu halten.

Kontrolle von Preis und Slippage: Durch die Festlegung exakter Einstiegsniveaus können Sie vermeiden, in schnellen Märkten deutlich schlechtere Preise zu zahlen und Slippage über viele Trades hinweg zu begrenzen.

Kosten und Marktauswirkungen kontrollieren: Die Verwendung von Limit- und Stop-Orders anstelle von aggressiven Markteintritten kann die Handelskosten senken, insbesondere bei volatilen oder dünnen Märkten.

Ausrichten an der Strategie und Geduld: "Wenn der Preis X erreicht, steigen Sie ein" wird in der Praxis umsetzbar, da schwebende Orders den Markt auf Ihr Niveau kommen lassen, anstatt Sie zu zwingen, dem Preis nachzujagen.