Smart Position Size Pending Order Trading Tool

Risikobasiertes Dienstprogramm für die Positionsgröße (MT4-Skript), das Händlern hilft, die Positionsgröße zu berechnen und schwebende Aufträge direkt aus dem Chart zu platzieren.

Das Skript berechnet dann die entsprechende Losgröße und sendet die Pending Order mit angehängtem Stop Loss (SL) und Take Profit (TP) in einem einzigen Schritt.

Dieses Tool ist nur für den manuellen Handel konzipiert: Es läuft nicht autonom, verwendet keine integrierte Strategie und führt jedes Mal, wenn es vom Benutzer gestartet wird, eine Operation aus.

Die Verwendung von Pending Orders ermöglicht es Ihnen, exakte Einstiegskurse und Risikoniveaus im Voraus festzulegen, so dass der Handel nur nach Ihrem Plan ausgelöst wird und nicht durch impulsive Klicks zum aktuellen Marktpreis.

Wenn Sie eine Long-Position eingehen möchten, können Sie warten, bis der Kurs auf ein Unterstützungsniveau zurückgeht, und dort eine Pending-Order platzieren, was in der Regel einen engeren Stop-Loss und einen realistischeren Take-Profit-Abstand ermöglicht.

Die meisten erfahrenen Händler ziehen es vor, nicht zum Rohmarktpreis einzusteigen, da sie der Preisqualität und der Ausführungskontrolle den Vorzug vor einem sofortigen Einstieg geben.

Sie verwenden Limit- und Stop-Aufträge, um Slippage zu managen, die Handelskosten zu kontrollieren und den Einstieg genau auf die vordefinierten Strategie-Level abzustimmen.

Vorteile dieses Handelsinstruments

  • Präzision und Planung: Setzen Sie Orders zu bestimmten Kursniveaus, die Ihrer Analyse entsprechen, verbessern Sie die Einstiegsqualität und vermeiden Sie es, ausgedehnten Bewegungen hinterherzulaufen.

  • Automatisierung und Zeiteffizienz: Die Orders werden automatisch ausgeführt, wenn der Kurs das von Ihnen festgelegte Niveau erreicht, so dass Sie nicht ständig auf den Bildschirm schauen müssen.

  • Bessere Disziplin und Risikokontrolle: Pending Orders werden mit vordefiniertem SL/TP und Positionsgröße platziert, was dazu beiträgt, emotionale Entscheidungen zu reduzieren und das Risiko pro Handel konstant zu halten.

  • Kontrolle von Preis und Slippage: Durch die Festlegung exakter Einstiegsniveaus können Sie vermeiden, in schnellen Märkten deutlich schlechtere Preise zu zahlen und Slippage über viele Trades hinweg zu begrenzen.

  • Kosten und Marktauswirkungen kontrollieren: Die Verwendung von Limit- und Stop-Orders anstelle von aggressiven Markteintritten kann die Handelskosten senken, insbesondere bei volatilen oder dünnen Märkten.

  • Ausrichten an der Strategie und Geduld: "Wenn der Preis X erreicht, steigen Sie ein" wird in der Praxis umsetzbar, da schwebende Orders den Markt auf Ihr Niveau kommen lassen, anstatt Sie zu zwingen, dem Preis nachzujagen.

Hinweis: Um ein Skript in MT4 zu verwenden, kopieren Sie die. ex4-Datei in MQL4\Scripts , starten Sie MT4 neu und ziehen Sie das Skript ausNavigator → Scripts auf Ihren Chart.Füllen Sie dann die Eingabefelder aus (Einstiegskurs, Stop-Loss, Risikobetrag), klicken Sie aufOK, und das Skript wird einmal ausgeführt, um die Losgröße zu berechnen und eine schwebende Order mit SL/TP und anschließendem Stop zu platzieren. Das Standard-Risiko-Ertrags-Verhältnis ist1:2, und Sie können das Take-Profit-Niveau nachträglich anpassen, indem Sie die TP-Linie auf den gewünschten Preis ziehen.
Trade Manager MT4 DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.09 (11)
Utilitys
Trade Manager, der Ihnen hilft, Geschäfte schnell ein- und auszusteigen und gleichzeitig Ihr Risiko automatisch zu berechnen. Einschließlich Funktionen, die Ihnen helfen, Over Trading, Revenge Trading und Emotional Trading zu verhindern. Trades können automatisch verwaltet werden und die Kontoleistungskennzahlen können in einem Diagramm visualisiert werden. Diese Funktionen machen dieses Panel ideal für alle manuellen Händler und tragen zur Verbesserung der MetaTrader 4-Plattform bei. Unterstütz
Trailing Stop Loss And Breakeven
Thi Ngo
5 (2)
Utilitys
Mit diesem Tool können Sie Trailing-Stop-Loss und Break-Even-Management für Aufträge durchführen. Hilft Ihnen, die Zeit, die Sie mit der Überwachung von Aufträgen auf dem Bildschirm verbringen, zu begrenzen oder zu reduzieren, besonders wenn Sie schlafen gehen müssen. Fügen Sie diesen EA einfach zu 1 Chart hinzu, und Sie können alle Paare verwalten. Sie können Aufträge nach Kommentar, magischer Zahl, Symbol und Orderticketnummer filtern. Bei Breakeven kann er Shift/Offset Pips hinzufügen (um di
Three 3TP Easy Trade Pad for MT4
Mehnoosh Karimi
Utilitys
Drei 3TP Easy Trade Pad Expert für MT4 - Herunterladen Der 3TP Easy Trade Pad Expert ist ein fortschrittliches Tool, das für das Kapitalmanagement, die Risikokontrolle und den rationalisierten Handel innerhalb der MetaTrader 4 (MT4) Plattform entwickelt wurde. Mit seiner funktionalen und spezialisierten Schnittstelle ermöglicht dieser Expert Advisor Händlern, mühelos Stop Loss (SL) und Take Profit (TP) Levels zu setzen und zu verwalten. Zusätzlich zur Vereinfachung der Handelsausführung bietet d
Smart Key Trade Manager
Stephen Sanjeeve Sahayam
Utilitys
Die meisten Einzelhändler sind nicht in der Lage, mit Risiken umzugehen, und zerstören ihre Konten, indem sie zu viel riskieren oder zu viel handeln. Dieses Tool automatisiert das Drawdown- und Risikomanagement vollständig, sodass sich ein Händler nur auf seine Einträge konzentrieren kann. Es ist der erste und einzige Handelsmanager, der Preisaktionen mit seiner Aggressive Risk Control-Funktion nutzt, um Teilpositionen automatisch zu schließen, wenn der Preis gegen den Handel geht. Dadurch wir
Trade panel manual
Wiktor Keller
Utilitys
Trade Panel Manual ist ein multifunktionaler Handelsassistent. Es ermöglicht Ihnen, Markt- und Pending-Orders mit einem Klick zu öffnen. Der Wert wird über die Schaltflächen im Menü "Bearbeiten" eingestellt oder über bestimmte Schaltflächen "Pending Orders" gelöscht und der Wert von Take Profit und Stop Loss mit einem Klick. Über das Bearbeitungsmenü der Schaltfläche wird ein Wert festgelegt, der leicht geändert werden kann durch einfaches Verschieben der level_tp-Linien für Take-Profit- oder St
Virtual Collider Manual
IPA Investments LTD
Utilitys
Virtual Collider Manual ist ein Handelsassistent mit einem eingebauten Panel für den manuellen Handel. Er bewegt eine vom Händler eröffnete Position automatisch in den Gewinn, indem er einen innovativen adaptiven Gitteralgorithmus der Mittelwertbildung und des adaptiven Pyramidings verwendet. Das Know-how des Gitteralgorithmus der Mittelwertbildung und des Pyramidings des Handelsroboters Virtual Collider Manual basiert auf der vollautomatischen Anpassung aller Eigenschaften des dynamisch aufgeba
Symbol Manager
Taras Slobodyanik
5 (4)
Utilitys
Symbol Manager oder Grid Manager, um Orders in einer Position zu gruppieren (nach Symbol oder nach Magic Number). Dieses Dienstprogramm ist für Händler mit mehreren Währungen (viele EAs) nützlich, die mehrere Aufträge für mehrere Paare haben können. Sie können die Gesamtzahl der Lots und den Gesamtgewinn sehen und einen virtuellen Stop-Loss und einen virtuellen Take-Profit setzen. Um einen realen TP (oder SL) zu setzen, müssen Sie zuerst den virtuellen Wert setzen und dann den Befehl in dieser
TSTrendLineSymbol
Salvatore Labriola
Utilitys
Dienstprogramm, das Kauf- oder Verkaufstrendlinien einzeichnet, die auch zu Unterstützungs- oder Widerstandslinien werden können, um jede Position auf dem Bildschirm zu schließen Algorithmus, der den Gewinn der Position berechnet, wenn die Linie geschlossen wird. Die Vorteile, die Sie erhalten: Funktioniert auf Forex und CFD, Zeitrahmen von M1 bis Weekly. Einfach zu bedienendes Bildschirm-Bedienfeld. Akustische Warnmeldungen bei der Berührung der Linie. Einfach zu bedienen.
Assistant Trade Pending Order MT4
Rachmat Hidayat
Utilitys
Assistant Trade Pending Order MT4   Trade Assistant ist ein Handelspanel für den manuellen Handel entwickelt. Das Panel ermöglicht es Ihnen, Risiken zu berechnen, Positionen mit Limit-Orders zu verwalten, Und andere nützliche Funktionen. Hauptmerkmale des Panels 1. Es funktioniert mit allen Handelsinstrumenten - Währungspaare, CFDs, Aktien, Indizes, Futures, Kryptowährungen. 2. Sete Stop Loss und Take Profit als Abstand in Punkten. 3. Einstellung und Anzeige des potenziellen Verlust-Gewinn-Ver
Verdure Forex Calculators
Olawale Adenagbe
1 (1)
Utilitys
Überblick Geldmanagement ist ein sehr wichtiger Aspekt des Handels, den viele Händler oft übersehen. Es ist sehr gut möglich, dass selbst bei einer erfolgreichen Strategie ein schlechtes Geldmanagement zu großen Verlusten führen kann. Verdure Forex Calculators soll Händlern helfen, das Risiko und die Risiken auf dem Forex-Markt zu minimieren. Verdure Forex Calculators implementiert 4 Rechner in einem einzigen Indikator. Es ist der erste seiner Art auf der MT4-Plattform. Die implementierten Rechn
Smartility
Syed Oarasul Islam
Utilitys
Dieses Dienstprogramm wurde entwickelt, um Sie beim manuellen Handel zu unterstützen. Es ermöglicht verschiedene Arten des Abschlusses von Geschäften. Es kann die Gesamtzahl der KAUF- und VERKAUFS-Aufträge einzeln anzeigen und auch deren individuelle Gewinne. Es kann Geschäfte ohne StopLoss und Gewinnmitnahme eingeben. Wenn Sie jedoch in den Einstellungen UseStopLossTakeProfit auswählen, können Sie die bestmöglichen Stop-Loss- und Take-Profits basierend auf den Marktbedingungen verwenden. Wenn S
TakeProfit Catcher
Mikhail Kontsevoy
Utilitys
Es ist sehr enttäuschend, wenn der Preis nicht genug Punkte hat, um den TakeProfit zu erreichen und eine Umkehrung macht. Dieser EA setzt virtuelle Levels in der Nähe der TakeProfit-Levels. Dieser EA setzt virtuelle Levels neben den TakeProfit-Orders. Wenn diese Niveaus vom Preis erreicht werden, wird der Break-Even- oder Trailing-Stop für eine Order angewendet. Merkmale Dieser EA setzt keine neuen Orders. Das Ziel dieses EA ist es, Stop Losses von bestehenden Orders zu verwalten, die von einem
Prop Firm Close All Orders
Christian Paul Anasco
Utilitys
Jetzt haben Sie Ihr ganz eigenes PROP FIRM AUTO-CLOSER Programm ! Sobald Ihr Kontoziel oder Ihr Drawdown erreicht ist, werden alle offenen Aufträge automatisch geschlossen. ========================================== EINGABEN: Kontoziel (genauer Betrag): Geben Sie das genaue Kontoziel ein. Sobald der Aktienkurs Ihr angegebenes Kontoziel erreicht, werden alle offenen Aufträge geschlossen. Achten Sie darauf, dass Sie einen gewissen Puffer für Slippage einplanen. Fester Wert oder dynamischer Wert:
TradePilot
Hossein Khalil Alishir
Utilitys
TradePilot Expert Advisor (EA) für MetaTrader 4 TradePilot ist ein professioneller und benutzerfreundlicher Expert Advisor (EA) für den MetaTrader 4 (MT4) . Er vereinfacht den automatisierten Handel , das Risikomanagement und die Handelsausführung durch ein intelligentes Handelspanel . Perfekt für Anfänger und erfahrene Trader, die einen zuverlässigen Handelsmanager EA mit automatischer Losgrößenberechnung suchen. Hauptvorteile Benutzerfreundliches Handels-Panel: Anpassbares Panel mit Sch
GGP Trade Copier MT4
Mohammadmahmood Pirayeh
Utilitys
GGP Trade Copier EA ist ein automatischer Handels-Bot, der Händlern helfen kann, die Handelsstrategien und Operationen von einem Handels-Terminal zu anderen automatisch zu replizieren, indem er ein außergewöhnlich schnelles Handels-Kopiersystem erlebt . Sein einfach zu bedienendes Setup ermöglicht es Ihnen, Trades zwischen mehreren MetaTrader-Terminals auf demselben Windows-Computer oder Windows-VPS mit blitzschnellen Kopiergeschwindigkeiten von unter 0,5 Sekunden zu kopieren. Die Software unter
Sessions NY London Tokyo
Makarii Gubaydullin
Utilitys
Der Indikator zeigt die Handelszeiten der weltweiten Börsen. Hilft Ihnen zu sehen, welche Märkte derzeit am aktivsten sind Sehen Sie sich meine  #1 Pro  Utility : 66+ Funktionen, einschließlich dieses Tools  |   Kontaktieren Sie mich  bei Fragen Hilft, die volatilsten Instrumente im Moment auszuwählen; Besonders nützlich für Intraday-Händler; 1) Bei Verwendung auf Zeitrahmen 1H und darunter: Die Linien entsprechen der tatsächlichen Position der Balken im Chart, und beim Bewegen des Charts beweg
Trade Assistant Pro 36 in 1
Makarii Gubaydullin
4.76 (21)
Utilitys
Ultimate Trade Assistant MT4 — Assistant de Trading Multifonction Plus de 66 outils réunis dans une seule interface pour une gestion et une analyse professionnelles. Intègre la gestion du risque, les ordres intelligents, et l’analyse du marché . Convient au Forex, indices, actions, cryptos et métaux. Pourquoi les traders l’utilisent Trading et gestion en un clic Calcul automatique du risque et du volume Ordres intelligents : grid, OCO, ordres cachés, SL/TP virtuels Gestion avancée : trailing sto
ON Trade Manager
Abdullah Alrai
Utilitys
Mit diesem Produkt können Sie Ihre Aufträge und Ihr Konto mit zahlreichen Funktionen verwalten. 1- Es berechnet die richtige Lot-Größe abhängig von Ihrer Kontogröße/SL-Größe/Paarpunktwert für 1 Lot-Größe. 2- Es zeigt Ihnen die aktuelle Auftragslage abhängig von Linienplätzen (Ziel-Sl-TP). 3- Es verschiebt alle Aufträge mit einem Tastendruck zum Ziel/SL. 4- Es gibt Ihnen Informationen über Ihr Konto und die erforderliche Marge zum Öffnen Ihrer Aufträge. 5- Es verfügt über Funktionen zum Sch
Verdure Lot Calculator
Olawale Adenagbe
5 (1)
Utilitys
Überblick Geldmanagement ist ein sehr wichtiger Aspekt des Handels, den viele Händler oft übersehen. Es ist sehr gut möglich, dass selbst bei einer erfolgreichen Strategie ein schlechtes Geldmanagement zu großen Verlusten führen kann. Verdure Lot Calculator zielt darauf ab, Händlern dabei zu helfen, das Risiko und die Gefährdung auf dem Forex-Markt zu minimieren. Verdure Forex Calculators implementiert Lot (Trade oder Contract Size) Calculator als Indikator auf MT4-Plattform. Lot-Rechner (Hande
FXS Trade Manager
Seyedmohammad Gallafan
Utilitys
Trade Manager ist ein leistungsfähiges Werkzeug für die Verwaltung Ihrer Trades und bietet ein einzigartiges Money Management System. Was der Trade Manager für Sie tut: Im Panel: - Aktueller Time-Frame-Titel - Verbleibende Zeit bis zum Schließen der Kerze - Aktueller Spread - Maximal zulässiges Ordervolumen in Lot - Täglicher Gewinnbericht - Wöchentlicher Gewinnbericht - Monatlicher Gewinnbericht - Gesamtgewinn-Bericht - Gewinne in Prozent/Dollar/Pips anzeigen - In-Panel-Eingabe für Gewinn-Stop-
Trade Auto Close
Makarii Gubaydullin
Utilitys
Automatischer Trade-Schluss: zeitgesteuert oder bei Gewinn-/Verlustauslösung Mit diesem Tool können Sie den automatischen Trade-Schluss unter einer bestimmten Bedingung durchführen. Multifunktions-Tool : 66+ Funktionen, einschließlich dieses Tools  |   Kontaktieren Sie mich  bei Fragen  |   MT5-Version Um den Auto-Schluss zu aktivieren, müssen Sie folgende Parameter einstellen (im Panel): 1. Symbol   für das die Funktion angewendet wird: für ein bestimmtes   [Symbol]   / oder für   [ALL]   alle
Laguerre SuperTrend Clouds
Libertas LLC
Indikatoren
Laguerre SuperTrend Clouds erweitert den weit verbreiteten SuperTrend-Indikator um einen adaptiven Laguerre-Mittelungsalgorithmus und Warnmeldungen. Wie der Name schon sagt, ist Laguerre SuperTrend Clouds (LSC) ein Trendindikator, der am besten in trendigen (nicht abgehackten) Märkten funktioniert. Der SuperTrend ist ein äußerst beliebter Indikator für den Intraday- und Tageshandel und kann in jedem Zeitrahmen verwendet werden. Die Einbeziehung der Laguerre-Gleichung in diesen Indikator kann ein
All in One Candlestick Pattern Scanner MT4
Amir Atif
5 (5)
Utilitys
Candlestick Pattern Scanner ist ein Dashboard- und Alarmsystem mit mehreren Zeitrahmen und Symbolen, das alle Zeitrahmen und Währungspaare auf verschiedene Candlestick-Muster überprüft, die sich in ihnen bilden. Der Scanner ist mit Unterstützungs- und Widerstandszonen integriert, sodass Sie die Candlestick-Muster in den wichtigsten Bereichen des Charts überprüfen können, um Ausbruchs- und Umkehrmuster im Preisdiagramm zu finden. Laden Sie die Demoversion herunter ( funktioniert auf den Zeitrahme
The Super Manager
Nabil Oukhouma
Utilitys
Der Super Manager (MT4 Manager) ist ein Handelswerkzeug, das Kauf- und Verkaufsaufträge, einschließlich schwebender Aufträge, durch Hinzufügen von Stop Loss und Take Profit mit einem kalkulierten Risiko verbessert. Er bietet auch einen Break-Even für eine einfache Einrichtung. Mit seiner benutzerfreundlichen Oberfläche vereinfacht der Fast Manager Ihre Handelsaktivitäten. Halten Sie es einfach! MT5 Version: https://www.mql5.com/en/market/product/132503?source=Site+Profil+Verkäufer Hauptmerkmal
Takeprofit Stoploss Manager
Indra Lukmana
Utilitys
Dieses Tool wurde entwickelt, um Ihnen das Risiko- und Gewinnmanagement beim Handel zu erleichtern. Es ist in der Lage, alle Take-Profit- und Stop-Loss-Werte Ihrer geöffneten Transaktionen auf einen ähnlichen Preis zu verschieben. Wie man es benutzt Zeichnen Sie eine Trendlinie/horizontale Linie und benennen Sie diese mit "tp_" als Take-Profit-Linie und "sl_" als Stop-Loss-Linie. Der EA wird alle Take-Profit- und Stop-Loss-Linien Ihrer Aufträge und schwebenden Aufträge an die angegebene Linie a
AnalysisMaster
Shao Chen
Utilitys
Dieses Produkt ist ein multifunktionaler MT4-Indikator und ein unverzichtbares Werkzeug für die Statistik der Kontoinformationen, die Strategieanalyse und die Risikobewertung. Funktionen: 1. Statistical account basic information of profit and loss . 2. Statistik und Anzeige der Gewinn- und Verlustfonds-Kurve des Kontos. 3. Anzeige der Auftragsverfolgung auf dem Chart , so dass wir die Strategie und das Risiko des Kontos analysieren können. 4 . listet die Handelspaare des Kontos und die Auftragss
Noize Absorption Index MT4
Ekaterina Saltykova
5 (1)
Indikatoren
Noize Absorption Index - ist das manuelle Handelssystem, das den Druckunterschied zwischen den Kräften der Bären und der Bullen misst. Die grüne Linie - ist ein noizefreier Index, der die aktuelle Situation anzeigt. Werte über dem Nullniveau zeigen an, wie stark die bullische Welle ist und Werte unter dem Nullniveau messen die bärischen Kräfte. Das System verfügt über mehrere Handelsmodi, die Sie während des Handels direkt auf dem Chart ändern können. Hauptmerkmale des Indikators Die Signale wer
BOA Multi Currency Dashboard MT4
Eugene Kendrick
Indikatoren
Binary Options Assistant (BOA) Multi Currency Dashboard für binäre Optionen (MT4) . Sie können jeden der BOA Signals Indikatoren mit dem Dashboard verwenden. Ändern Sie einfach den BOA Signals Indicator Name in den Dashboard-Einstellungen auf den Indikator, von dem Sie Signale erhalten möchten. Zum Beispiel: CHILL. BOA_BURN_Indicator_v1 Strategie : Ana Trader Binäre Optionen Strategie (MACD & Stochastic) BOA_COLD_Indicator_v1 Strategie : Amalia Trader Binäre Optionen Strategie (Keltner & Stoch
Easy Virtual Trader
Anoop Sivasankaran
4.89 (9)
Utilitys
Einrichten von Easy Virtual Trader> Geben Sie Ihre Regeln ein> Sie können von einem mobilen oder einem anderen EA oder von einem beliebigen Ort aus handeln. Lassen Sie Ihre Trades von Robotern verwalten!     Dieser leistungsstarke EA hilft Ihnen bei der automatischen Verwaltung ALLER oder SPEZIFISCHER Trades basierend auf Ihren PRE-SET-Regeln und -Einstellungen     Sobald es eingerichtet ist und ausgeführt wird, müssen Sie Ihre Bestellungen nicht mehr überwachen. Die Software überwacht und ko
CCI TrendLine Divergency Message
Dmitriy Moshnin
5 (1)
Indikatoren
Commodity Channel Index Message ist ein Indikator für die Handelsplattform MetaTrader 4. Im Gegensatz zum Originalindikator verfügt diese Version über ein System von Warnungen, die über Veränderungen der Marktsituation informieren. Es besteht aus den folgenden Signalen: wenn die Hauptlinie die Niveaus der Extremzonen und das 50%-Niveau kreuzt; wenn die Hauptlinie die Trendlinie im Indikatorfenster kreuzt; Divergenz auf dem letzten Balken. Die Werte der mittleren und extremen Niveaus und der Dive
