Ghost Forex PRO

Hier ist eine professionelle und überzeugende Beschreibung für Ghost Forex PRO, die sich auf die Exklusivität und den Schutz der Benutzerdaten konzentriert:

👻 GHOST FOREX PRO - Die unsichtbare Intelligenz auf dem Markt

Ghost Forex PRO ist ein Elite-Algorithmus, der für Händler entwickelt wurde, die Präzision und vor allem totale operative Diskretion suchen. Die Software ist so konzipiert, dass sie chirurgisch agiert und Ihr Konto vor den üblichen Fallstricken des institutionellen Marktes schützt, indem sie Ihre Strategie und Ausstiegspunkte vollständig vom Radar der Broker fernhält.


REALKONTO-HANDELSSIGNAL: https: //www.mql5.com/pt/signals/2353130


🛡️ Ghost-Schutz (Stiller Schutz)

Das größte Unterscheidungsmerkmal von Ghost Forex PRO ist sein internes Take Profit- und Stop Loss-System.

  • Versteckte Ausgänge: Ihre Gewinn- und Schutzniveaus werden nicht an den Server des Brokers gesendet. Sie existieren nur im Speicher des Algorithmus.

  • Anti-Stop Hunting: Indem Sie Ihre Ziele verbergen, verhindern Sie, dass "Stop-Hunting"-Algorithmen und momentane Spread-Manipulationen Sie vorzeitig aus dem Handel nehmen.

  • Vertrauliche Ausführung: Der Roboter überwacht den Kurs in Echtzeit und schließt die Position sofort, sobald das interne Ziel erreicht ist.

⚙️ Technische Spezifikationen und Optimierungen

  • Fokus-Symbol: Der Algorithmus ist rigoros für das AUDCAD-Paar optimiert und nutzt die Volatilität und die Mean-Reversion-Eigenschaften dieses Symbols.

  • Zeitrahmen: Ausschließlicher Handel auf dem 5-Minuten-Chart (M5), der ein schnelles Lesen des Marktes und häufige Einstiege mit geringer Exposure-Zeit ermöglicht.

  • Konfigurierbares Kapitalmanagement: Dynamisches Lotsystem, bei dem Sie das Risiko definieren (z.B. 0,01 Lot pro $100 Guthaben), was ein zusammengesetztes und sicheres Wachstum der Bankroll ermöglicht.

Elite-Funktionen

  • Percentage Profit Close: Ghost Forex PRO kann Orderkörbe verwalten und alle Trades schließen, sobald sie ein festgelegtes Gewinnziel auf dem Gesamtkonto erreichen.

  • Intelligenter Abstandsfilter: Verhindert, dass Aufträge in Zeiten hoher Volatilität zu nahe beieinander eröffnet werden, um die Marge und den Kontostand zu erhalten.

  • Erweitertes Dashboard: In den Chart integrierte visuelle Schnittstelle, die wichtige Informationen wie den aktuellen Gewinn, den Echtzeit-Spread und die kumulierte Gesamtperformance anzeigt.

Empfehlungen für die Nutzung

  • Mindesteinlage: Empfohlen ab $100.

  • Kontotyp: ECN- oder Raw Spread-Konten werden bevorzugt, um die bestmögliche Ausführung der versteckten Ziele zu gewährleisten.

  • Hebelwirkung: 1:100 oder höher.

Ghost Forex PRO handelt nicht nur für Sie, sondern schützt Ihre Strategie vor neugierigen Blicken und agiert als profitabler Schatten auf dem Finanzmarkt.


