Ghost Forex PRO

Aqui está uma descrição profissional e persuasiva para o Ghost Forex PRO, focada na exclusividade e na proteção dos dados do usuário:

👻 GHOST FOREX PRO – A Inteligência Invisível no Mercado

O Ghost Forex PRO é um algoritmo de elite desenvolvido para traders que buscam precisão e, acima de tudo, total discrição operacional. Projetado para atuar de forma cirúrgica, o software protege sua conta contra as armadilhas comuns do mercado institucional, mantendo sua estratégia e seus pontos de saída completamente fora do radar das corretoras.


📈 SINAL DE NEGOCIAÇÃO EM CONTA REAL: https://www.mql5.com/pt/signals/2353130


🛡️ Proteção Fantasma (Silent Protection)

O maior diferencial do Ghost Forex PRO é o seu sistema de Take Profit e Stop Loss Internos.

  • Saídas Ocultas: Seus níveis de lucro e proteção não são enviados ao servidor da corretora. Eles existem apenas na memória do algoritmo.

  • Anti-Stop Hunting: Ao esconder seus alvos, você impede que algoritmos de "caça a stop" e manipulações momentâneas de spread retirem você da operação prematuramente.

  • Execução Sigilosa: O robô monitora o preço em tempo real e encerra a posição instantaneamente assim que o alvo interno é atingido.

⚙️ Especificações Técnicas e Otimização

  • Símbolo de Foco: O algoritmo está rigorosamente otimizado para o par AUDCAD, aproveitando as características de volatilidade e reversão média deste símbolo.

  • Timeframe: Operação exclusiva no gráfico de 5 Minutos (M5), permitindo uma leitura rápida do mercado e entradas frequentes com baixo tempo de exposição.

  • Gestão de Capital Configurável: Sistema de lote dinâmico onde você define o risco (ex: 0.01 lote para cada $100 de saldo), permitindo um crescimento composto e seguro da banca.

💎 Funcionalidades de Elite

  • Fechamento por Lucro Percentual: O Ghost Forex PRO pode gerenciar cestas de ordens, encerrando todas as operações assim que atingirem uma meta de lucro definida sobre o saldo total da conta.

  • Filtro de Distância Inteligente: Impede a abertura de ordens muito próximas em momentos de alta volatilidade, preservando a margem e a saúde da conta.

  • Dashboard Avançado: Interface visual integrada ao gráfico que exibe informações essenciais como lucro atual, spread em tempo real e desempenho total acumulado.

Recomendações de Uso

  • Depósito Mínimo: Recomendado a partir de $100.

  • Tipo de Conta: Preferencialmente contas ECN ou Raw Spread para garantir a melhor execução dos alvos ocultos.

  • Alavancagem: 1:100 ou superior.

O Ghost Forex PRO não apenas negocia por você; ele protege sua estratégia de olhos curiosos, operando como uma sombra lucrativa no mercado financeiro.


おすすめのプロダクト
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
エキスパート
Dear Friend..  I share with you this simple Expert Adviser .. it is full automatic  this Expert Adviser following the trend of the pair you install on or any stocks or indices , it is works like that: - when the trend on H4 chart show a start of up trend the expert will wait till the 15M & 1H charts show an up trend the EA will open a buy order directly , and do the same for down trend and open a sell order the buy or sell  order lot size and take profit and stop loss will measured manually  by
FREE
Harvest GOLD
Sayan Vandenhout
エキスパート
Harvest GOLD USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 3 great strategies The EA can be run on even a $30000
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
エキスパート
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic R esponsive A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhapse most popular) Inn
Turbo Scalper PRO
Leven Yavorov
エキスパート
This is a fully automatic trading robot for the EURCHF currency pair.  But this robot can be configured to trade for other currency pairs. TURBO SCALPER PRO using a trend following strategy based on MACD, Parabolic SAR and Moving Average indicator. The robot works in full automatic mode, on the M1 timeframe. The trader does not need to set it up for trading. Open EURCHF and attach TURBO SCALPER PRO only to EURCHF M1 using the default settings. Advantages of the TURBO SCALPER PRO :  We show you
Indicement MT4
Profalgo Limited
5 (2)
エキスパート
Indicementへようこそ！ プロップファーム準備完了! -> セットファイルを ここからダウンロード ローンチプロモーション: 現在の価格で残りわずかです! 最終価格: 990ドル NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) 究極のコンボディール   ->   こちらをクリック 公開グループに参加する: ここをクリック   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT は、 専門的な取引アルゴリズムの作成における私の 15 年間の経験をインデックス市場にもたらします。 EA は、最適なエントリー価格を見つけるために非常によく考えられたアルゴリズムを使用し、取引のリスクを分散するために内部で複数の戦略を実行します。 すべての取引にはストップロスとテイクプロフィットがありますが、リスクを最小限に抑え、各取引の可能性を最大化するために、トレーリング ストップロスとトレーリング テイクプロフィットも使用します。 このシス
Matrix Arrow EA MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (8)
エキスパート
マトリックスアローEAMT4 は、 マトリックスアローインジケーターのMT4 シグナルをチャート上のトレードパネルと手動または100％自動でトレードできるユニークなエキスパートアドバイザーです。 マトリックスアローインジケーターMT4 は、初期段階で現在のトレンドを判断し、最大10の標準インジケーターから情報とデータを収集します。平均方向移動指数（ADX） 、 商品チャネルインデックス（CCI） 、 クラシック平研アシキャンドル 、 移動平均 、 移動平均収束発散（MACD） 、 相対活力指数（RVI） 、 相対力指数（RSI） 、 放物線SAR 、 ストキャスティクス 、 ウィリアムズのパーセント範囲 。 すべてのインジケーターが有効な買いまたは売りシグナルを与えると、対応する矢印がチャートに印刷され、次のろうそく/バーの開始時に強い上昇トレンド/下降トレンドを示します。ユーザーは、使用するインジケーターを選択し、各インジケーターのパラメーターを個別に調整できます。 Matrix Arrow EA MT4 を使用すると、チャートのトレードパネルから直接、または100％アルゴリズム取
MEDICI v2
Anaikh Srambickal Nazar
エキスパート
Kindly message me for settings, assistance and for requests to add more functions which way be benificial. Unlock the power of precision trading with EA Medici, the expert advisor meticulously crafted to revolutionize your trading experience. Harnessing the cutting-edge technology of advanced neural networks and sophisticated algorithms, Medici stands as the pinnacle of automated trading solutions. This product is designed for long-term trading. The style of investment recommended is invest fo
H4 GBPUSD Trend Scalper
Valeriy Potapov
エキスパート
H4 GBPUSD Trend Scalper is a trend signal scalper The EA trades according to the trend strategy using original built-in indicator for opening and closing orders. The external inputs for limiting trading on Fridays and Mondays are available. The purpose of the strategy is to use the current trend with the most benefit. According to the results of testing and working on demo and real accounts, the best results achieved by using the Н4 timeframe on the GBP/USD pair Works on MetaTrader 4 Build 971+
HMA Trend Expert
Alexander Fedosov
5 (1)
エキスパート
HMA Trend robot for professional traders works with a set of Hull moving averages( HMA ). Advisor Parameters Use Trade Panel  — Use the visual panel to configure and trade robot. Lot  — Lot size for a market entry. Take Profit(points)  — Take Profit for an open order. Stop Loss(points)  — Stol Loss for an open order. Max Spread(0 - disabled)  — Maximum allowable spread at which you can enter the market. 0 - disabled. Magic number  — The magic number of the robot. EA Comment  — Comments of robot.
Evolution Scalper Grid V22 LightLot
ANTON BELOUSOV
エキスパート
торговая система с риском 1% чем больше денег на счете тем больше лот но риск 1% Начальный депозит 50.00 Спред 10 Чистая прибыль 6.71 Общая прибыль 51.97 Общий убыток -45.26 Прибыльность 1.15 Матожидание выигрыша 0.02 Абсолютная просадка 26.79 Максимальная просадка 29.21 (55.47%) Относительная просадка 55.47% (29.21) Всего сделок 427 Короткие позиции (% выигравших) 219 (72.60%) Длинные позиции (% выигравших) 208 (72.12%) Прибыльные сделки (% от всех) 309 (72.37%) Убыточные сделки (% от все
SVine
Sergei Ozerov
エキスパート
S-Vineは、 取引を開始するためのシグナルを生成する複雑な数学的モデルに基づく取引システムです。この戦略は、価格チャネルを構築し、ボリンジャーバンドインジケーターの動作に基づいてチャネル内の価格ブレイクアウトとプルバックを決定することに基づいています。それは多くの単純な機能で構成されており、さまざまな市場の状況を記憶し、それらを正しく解釈することを可能にする多くのパラメーターを備えています。 EAは特定の方向に1つの取引を開始し、ストップロスとテイクプロフィットを設定します。また、価格の現在の動作に適合したトレーリングストップを使用します。 EAはまた、以下のインジケーターを使用して取引をフィルタリングします。 MACD RSI CCI 低価格/高価格 EAは注文と平均化のグリッドを使用しません アドバイザー     S-Vine   5つの通貨ペアで安定して動作します。 EURUSD USDCAD AUDUSD GBPUSD NZDUSD インストール： M30またはH1の時間枠で上記のすべての通貨ペアを開き、アドバイザーをそれぞれにドラッグするだけ
RahimBDmagicEA
Syed Rahim Uddin Ahmed
エキスパート
RahimBDMagicEA – The "Magic" Algorithmic Trading System (Smart Candle-Pattern Trading with Adaptive Risk Management) What Makes This EA Special? RahimBDMagicEA   is a next-generation MetaTrader Expert Advisor that combines   price action candlestick analysis   with   aggressive yet disciplined risk management . Unlike traditional EAs that rely on lagging indicators, this system trades based on   confirmed candle closes , ensuring high-probability entries while dynamically protecting profits.
Cm EA TrailingStopOrders
Vladimir Khlystov
エキスパート
The algorithm of the adviser's work: When the Expert Advisor is launched at a specified distance from the price (first_step), BuyStop and SellStop orders are placed. Further, depending on which way the price went, one of them becomes market, and the other begins to crawl after the price. When the price rolls back, it also becomes market. If we have reached a set profit in some direction, the order is closed and a creeping pending order of the same direction is placed again. If the profit is no
Brexit Breakout GbpUsd H1
Marek Kupka
エキスパート
Brexit Breakout (GBPUSD H1) This EA has been developed for GBPUSD H1.  Everything is tested for H1 timeframe . Strategy is based on breakout of the This Bar Open indicator after some time of consolidation. It will very well works on these times, when the pound is moving. It uses Stop pending orders with  FIXED Stop Loss and Take Profit . It also uses PROFIT TRAILING to catch from the moves as much as possible. At 9:00 pm we are closing trading every Friday to prevent from weekly gaps. !!!Adjust
Smart Funded Hft
Barbaros Bulent Kortarla
4.82 (65)
エキスパート
!! 最新バージョン2.05にアップデートして、さらに高速なパフォーマンスを実現してください!! スマートファンデッドHFTは、2024年1月29日の市場オープンで、低ボラティリティにもかかわらず、KORTANA FXの100Kチャレンジを突破しました。 スクリーンショットセクションをチェックしてください。証拠をそこに置きました。 重要：2024年1月29日までのKORTANA FXの暗号支払いに対する40％の独占割引をお見逃しなく。 スマートファンデッドHFT EAでトレーディングの可能性を解き放ちましょう！ VPS不要 / 設定ファイル不要 / プラグアンドプレイを楽しむ 限定時間のプロモーション価格 2024年2月1日に価格が上がります！！ https://www.youtube.com/watch?v=56FKxI-noI4 最初の満足なクライアントの結果が添付されています。今日、自分自身でFAST FOREX FUNDINGの50Kチャレンジを突破しました。以下に結果を添付しました)) トレーダーの皆さん、こんにちは、 私のトレーディングの
MartinZ
Iurii Kuksov
エキスパート
これはマーチンゲールシステムに取り組んでいる普通の顧問です。 平均価格の交点に応じて注文を配置します。 ここでは、例えば、第二以降の注文の開口部後の利益と終値と言わなければなりません 販売は、ポイントで測定され、カウントされません。 つまり、ストラテジーテスターでExpert Advisorを実行する必要があります そして、特定の通貨ペアなどのために適切にその設定を準備します。 あなたによってあなたに提供される資産の ブローカー。 extern double Lots= 0.01 ; -これは、最初の買い注文と売り注文が開かれるロット価格です。 extern int TakeProfit= 400 ; -これは、注文が利益でクローズされるポイント単位の価格です。 extern int TPB= 300 ;-これは、 複数の注文の終値が次のようになるポイント単位の価格です                                   発注書のための利益を使って。 extern int TPS= 400 ;-これは、 複数の注文の終値が次のようになるポイント単位の価格です      
Bar Boss
Iurii Tokman
5 (1)
エキスパート
Bar Boss   Expert   Advisorは、FletBoxPushインジケーターを使用して市場を分析し、取引シグナルを決定します。インディケータはエキスパートアドバイザーに組み込まれており、チャートに追加でインストールする必要はありません。取引は、フラットの境界として定義されたレベルのブレイクアウトで行われます。損失の制限が使用されます。 アドバイザ設定の説明 TimeFrames-チャート期間、インジケーターの設定 色-インジケーターの設定であるフラットとして定義された価格領域の色 長方形-インジケーターの設定で、フラットとして定義された価格エリアを表示します ロット-トランザクションの開始ボリューム MagicNumber-注文のマジックナンバー Count_LOSS-ゼロ利益が設定される（ゼロに終了する）後の連続した負けトレードの数 FlatPips-フラットを決定するためのポイントの制限、インジケーターの設定 FlatBars-フラットを決定するためのバーの数の制限、インジケーターの設定 MinBarsClosedOutside-終値が特定のフラットレベルより上
T Rex Monster EA
Ramzi Abuwarda
エキスパート
MT4用T-REX_EAエキスパートアドバイザー T-REX_EA は、MT4向けに設計された強力でインテリジェントなトレーディングロボットで、先進的な戦略の組み合わせを活用して安定した利益を提供します。このエキスパートアドバイザーは、AI技術、ブレイクアウト戦略、ローソク足パターン、ボリュームプロファイル、需給ゾーンを活用して市場トレンドを分析し、トレードのエントリーとエグジットを最適化します。 主な特徴: マルチストラテジーアプローチ : AIに基づく分析と従来のブレイクアウト戦略、ローソク足パターンの認識を組み合わせて、強力なトレード優位性を提供します。 ボリュームプロファイルと需給ゾーン : ボリュームプロファイルデータと需給ゾーンを統合し、高確率のトレードを正確に特定します。 ターボモード : 市場のボラティリティが高い状況で取引頻度と利益の可能性を高めるための特別な機能です。 通貨ペアの互換性 : EAはすべての通貨ペアで取引できますが、主要な通貨ペア（EUR/USD、GBP/USD、USD/JPYなど）で特に高い利益を上げることができます。 柔軟なトレード設定 : $50
Volcana Gold
Huynh Van Cong Luan
1 (1)
エキスパート
Volcana Gold – Automated Trading Solution for XAUUSD Volcana GoldEA is a fully automated trading robot designed specifically for Gold (XAUUSD) . The Expert Advisor uses advanced market calculations combined with a multi-indicator strategy to automatically open, manage, and close trades on your behalf. Gold is well known for its high volatility and sudden price movements . Volcana Gold is specially adapted to operate under these conditions, applying smart trade filtering and risk-controlled exec
Happy Nation EA
Andrijana Radojevic
エキスパート
ローンチプロモ – 期間限定オファー 価格: $149 ️ 重要！ 購入後、インストールマニュアルと詳細なセットアップ手順を受け取るために、必ず私にプライベートメッセージを送信してください。（※各シンボルごとのSETファイルも含まれます！） プロモスロットが終了すると、EAは本格的な価格帯へ移行します。 プロモ枠は数量限定ですので、お早めのご購入をおすすめします。 HAPPY NATION EA – AUDペア専用次世代自動取引システム AUDマーケットの スパイクエグゾースション（過熱逆張り）エントリー にフォーカス（M30） 高精度でクリーンな執行設計（グリッド未使用・強制マーチンゲールなし） 2020年以前の古い市場動作ではなく、**現代マーケット環境（2022年以降）**に最適化 超低いドローダウン（ 1–3% ） 大多数のトレード（ 90% ）が 24時間以内 に決済 ペアごとの最大保有時間（ Max Holding Hours ）で スワップ対策＆エクスポージャー管理 最低入金額は**$100** からOK すべてのロットサイズ（ 0.01 lot 以上 ）
Vizzion
Joel Protusada
エキスパート
Vizzion is a fully automated scalping Expert Advisor that can be run successfully using GBPJPY currency pair at H1 timeframe. Very Important This Expert Advisor can not run with any EAs in the same account. As part of the money management plan, it calculates and monitors the Margin Level % and assumes that all open trades are created by it. If you want an Expert Advisor that trades in a daily basis, this EA is not for you because using this requires a patience to wait for a few days or weeks on
Gold Label
Tran Thanh Tuyen
エキスパート
Gold Label  is an Expert Advisor designed specifically for trading gold.  This EA is specifically designed for   XAUUSD  with low risk and can grow your account from small capital. It is based on machine learning cluster analysis and genetic algorithms. EA contains self-adaptive market algorithm, which uses price action patterns and standard trading indicators. Expert showed stable results on XAU in 2011-2020 period. No dangerous methods of money managment used. Suitable for any broker conditi
Fundamental Robot MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
エキスパート
Fundamental Robot is an Expert Advisor based on Fundamental Signals Indicator. The Fundamental Signals Indicator has a powerful calculation engine that can predict market movement over 30000 points. The indicator is named fundamental because it can predict trends with large movements, no complicated inputs and low risk.  The EA works with low margin levels and thus has low risk. Using EA : The EA is very simple and without complicated input parameters. These are main parameters must be set
JumpLump
Olga Zhdanova
エキスパート
エキスパートアドバイザーの有利なポートフォリオへの素晴らしい追加。この戦略は、構築されたレベルを一定期間突破するためのアルゴリズムに基づいています。 EAには固定のStopLossがあり、最小のドローダウンを維持できます。 Tick Data Suiteを使用してすべてのティックでテストされ、可能な限り最も近い実際の取引条件で、ビデオをご覧ください。 最初の10人の購入者の価格$ 75（コメントにレポートを投稿してください） 推奨事項：スプレッドが低く、優れたECNブローカー。 推奨通貨ペアEURUSD。 GBPUSDやUSDJPYなどの他の通貨ペアを使用できます。 コメント内の設定ファイル。 すべての質問については、プライベートメッセージに連絡してください！ 喜んでお手伝いさせていただきます！
Ultra KZM MT4
Nattapat Jiaranaikarn
エキスパート
Ultra KZM is an Expert Advisor that using the unique trading operation. It's strategy is based on the combination of grid and correlation system which is the new method that I invented and developed for a long time. You can see Live Signal from these links : (delete space) 1.  https: //www .myfxbook.com/portfolio/ultra-kzm-eurjpyeurchf/10224608 2.  https: //www .myfxbook.com/portfolio/ea-ultra-kzm-real-account/10374382  Note that You cannot backtest this EA in MT4 because MT4 cannot backtest in
Hammering
Iurii Tokman
エキスパート
Hammering   ハンマー は、任意の通貨ペアで機能するように設計された自動取引システムです。取引時には、多通貨モードと単通貨モードが使用されます。 取引の決定を行うために、EAは スロープ方向ライン インジケーターからのシグナルを使用します。 設定の説明。 Profit_Percent_AccountEquity = 0.4; -利用可能な資金のパーセンテージとしての利益のレベル Fix_AccountEquity = 0; -強制レベルの無料資金 FIX_PROFIT = 1000; -強制利益レベル 期間= 55; -指標期間。 FilterNumber = 2; -インジケーターフィルター。 ma_method = 3; -インジケーターの平均化方法。 apply_price = 0;インジケーターの使用価格です。 TF = 15; -インジケーターのチャート期間。 ペア= "EURUSD、GBPUSD、USDCHF、USDJPY"; -多通貨取引用の通貨ペアのセット。 MagicNumber = 6; -アドバイザーの注文ID TrailingStart = 9.5;
Trade Capital PRO Grid Bot
Evgeniy Zhdan
5 (1)
エキスパート
The adviser includes three independent strategies that work according to the methods of distributing trend phases for working out each of the strategies. The averaging mode is applied, which allows you to bring a group of orders to close without loss. The EA has the option of emergency closing of all orders, when they reach the amount and total profit in the deposit currency specified in the settings. The adviser automatically determines the 4 and 5-digit stream of quotes. Recommended trading
VandoraFX Gold
Sayan Vandenhout
エキスパート
VANDORA FX USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 5 great strategies The EA can be run on even a $20000 a
High Freq Grid Scalper
Letsekang Bruno Sekhosana
エキスパート
This E.A is designed to wait for the perfect opportunity to get in the market, take a few trades (low risk) and get out. There is an option to Cut Loss at specific percentage of balance, this should be set to a max of 1% since we scalping. Very cautious EA, can go up to a few days without taking a trade. This should not alarm you, it simply means there currently is no opportunity available. Mainly designed for low spread brokers. Tested Pairs and their settings: EURUSD M1 : Jan 2022 - Dec 2022
Project Infinity
Sergey Yarmish
エキスパート
The Infinity Expert Advisor is a scalper. When the resistance and support levels are broken, trades are opened in the direction of the price movement. Open positions are managed by several algorithms based on the current market situation (fixed stop loss and take profit, trailing stop, holding positions in case of trend indication, etc.). Requirements for the broker The EA is sensitive to spread, slippages and execution quality. It is strongly recommended not to use the EA for currencies with s
このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.69 (13)
エキスパート
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing XAUUSD and EURUSD price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial i
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (22)
エキスパート
Vortex - 未来への投資 Vortex Gold EAはメタトレーダープラットフォーム上で金（XAU/USD）を取引するために特別に作られたエキスパートアドバイザーです。独自の指標と作者の秘密のアルゴリズムを用いて構築されたこのEAは、金市場の有益な動きを捉えるように設計された包括的な取引戦略を採用しています。その戦略の主要な構成要素には、CCIやパラボリックインジケーターなどの古典的なインジケーターが含まれており、これらは理想的なエントリーポイントとエグジットポイントを正確に知らせるために連動します。Vortex Gold EAの核心は、高度なニューラルネットワークと機械学習テクノロジーです。これらのアルゴリズムは、過去のデータとリアルタイムのデータの両方を継続的に分析し、EAがより高い精度で進化する市場トレンドに適応し対応することを可能にします。ディープラーニングを活用することで、Vortex Gold EAはパターンを認識し、指標パラメーターを自動的に調整し、時間の経過とともにパフォーマンスを向上させます。Vortex Gold EAは、独自の指標、機械学習、適応可能な取
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
5 (2)
エキスパート
Quantum King EA — あらゆるトレーダーのために洗練されたインテリジェントパワー IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 発売記念特別価格 ライブ信号:       ここをクリック MT5バージョン：   こちらをクリック クォンタムキングチャンネル:       ここをクリック ***Quantum King MT4 を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます!*** 詳細についてはプライベートでお問い合わせください! ルール   正確さと規律をもって取引を行ってください。 クォンタムキング EA     構造化グリッドの強さと適応型マーチンゲールのインテリジェンスを 1 つのシームレスなシステムに統合しました。M5 上の AUDCAD 用に設計されており、安定した制御された成長を望む初心者とプロフェッショナルの両
AI Prop Firms MT4
MQL TOOLS SL
5 (1)
エキスパート
AI Prop Firms - Intelligent Automation Built for   Prop Trading Firms . AI Prop Firms is an advanced fully automated Forex trading system powered by   Artificial Intelligence , developed specifically to operate within the strict rules and evaluation models of prop trading firms. The system is designed to trade under controlled risk conditions while   maintaining consistency , stability, and compliance with prop firm requirements. AI Prop Firms uses intelligent market analysis logic that continu
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (171)
エキスパート
ご紹介     Quantum Empire EA は 、有名な GBPUSD ペアの取引方法を変革する画期的な MQL5 エキスパート アドバイザーです。 13年以上の取引経験を持つ経験豊富なトレーダーのチームによって開発されました。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EAを購入すると、Quantum StarMan が無料で手に入る可能性があります！*** 詳細についてはプライベートでお問い合わせください 検証済み信号:   こちらをクリック MT5バージョン：  ここをクリック 量子EAチャネル:       ここをクリック 10 回購入するごとに価格が 50 ドル上がります。最終価格 1999 ドル 量子皇帝EA       EAは、1つの取引を5つの小さな取引に継続的に分割する独自の戦略を採用していま
Golden Mirage mt4
Michela Russo
5 (3)
エキスパート
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
KT Gold Nexus EA MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (2)
エキスパート
ICMarkets ライブシグナル： こちらをクリック KT Gold Nexus EAで成功するために必要なこと 忍耐。規律。時間。 KT Gold Nexus EAは、プロのトレーダーやプライベートファンドマネージャーが実際に採用している、現実的なトレーディング手法を基に構築されています。短期的な派手さや一時的な利益ではなく、長期にわたる安定性と一貫性を重視した設計となっています。 本EAは長期運用を前提として設計されています。その本来のポテンシャルを体感するためには、最低でも1年間の継続運用を推奨します。プロのトレーディングと同様に、損失が発生する週や、場合によっては数か月間のドローダウン期間が生じることもありますが、これは正常なプロセスです。重要なのは、より長い期間における累積パフォーマンスです。 多くのグリッド型やマーチンゲール型システムは、初期段階では急速な利益を示しますが、最終的に口座破綻へと至るケースがほとんどです。本EAはそのようなリスクを回避し、安定的かつコントロールされた成長を目的として開発されています。 イントロダクション KT Gold Nexus EAは、
Jesko
Cence Jk Oizeijoozzisa
エキスパート
Jesko EA – Jesko は、 長年にわたり検証され最適化された戦略 に基づいて構築された特別なエキスパートアドバイザー（EA）です。 すでに 実際の口座でテストされており 、一貫して 利益性と低リスク を示しています。 今回、ついに一般公開することにしました。 Signal live    ライブアカウントの4ヶ月  簡単インストール  すべてのブローカーで利用可能（ECN口座推奨）  最低入金額: 100 USD  24時間365日サポート  Jesko を一度購入すると、他の製品を無料で入手可能！ 1,5年前 バックテスト用: チャートに INCORRECT が表示されないようにしてください。 表示された場合は、設定を変更する必要があります。 オプションは True/False のみです — チャートに緑の OK が表示されるまで調整してください。これは問題ないことを意味します 入力パラメータの説明 基本設定 AccountType – 口座タイプの選択 (Normal / ECN / その他)。 RiskMode – リスク管理モードの選択 (低 / 中 / 高)。 ロ
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
エキスパート
Goldex AI：今日の成功は明日の果実となる 期間限定の超割引！ 値上げ前の最後の2枚が299USドル。 ライブシグナル > IC Markets Real: Goldex AI 高リスクセット マニュアルと設定ファイル：マニュアルと設定ファイルを受け取るには、購入後にご連絡ください。 価格： 開始価格は899ドルで、10回販売されるごとに199ドル上がります。 コピー可能数：2 Goldex AI - ニューラルネットワーク、トレンド、プライスアクションを備えた高度なトレーディングロボット。 Goldex AIは、金のサポートとレジスタンスをブレイクするプライスアクションを利用する高性能取引ロボットで、市場のニューヨークセッションの動きを最大限に利用することで、可能な限り高い利益を得ることができます。 このロボットは、インテリジェント・リカバリーと呼ばれる戦略を持っており、損失が発生した後、その可能性のある損失を短期間で回復するために、より大きなロットをオープンします。 Goldex AIにはスマート・ニュース・フィルターが内蔵されており、中程度のインパクトのニュースがない
Gold Emperor EA
Dmitriq Evgenoeviz Ko
1 (1)
エキスパート
Gold Emperor EA MT4 Expert Advisor the full list for your convenience is available https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller  Gold Emperor EA is an automated trading advisor (expert) designed specifically for gold trading (XAU/USD) on the MetaTrader 4 (MT4) platform. It is designed to maximize profits and minimize risks when trading this volatile asset.   Key Features:   Gold Specialization: The EA is designed to take into account the specific characteristics of gold price movement,
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
エキスパート
Aura Black Edition は、GOLD のみを取引するように設計された完全自動化 EA です。エキスパートは、2011 年から 2020 年の期間に XAUUSD で安定した結果を示しました。危険な資金管理方法は使用されていません。マーチンゲール、グリッド、スキャルプも使用されていません。あらゆるブローカーの条件に適しています。多層パーセプトロンでトレーニングされた EA ニューラル ネットワーク (MLP) は、フィードフォワード人工ニューラル ネットワーク (ANN) のクラスです。MLP という用語は、曖昧に使用され、フィードフォワード ANN に緩く使用される場合もあれば、複数のパーセプトロン層 (しきい値アクティベーション付き) で構成されるネットワークを厳密に指す場合もあります。多層パーセプトロンは、特に単一の隠し層がある場合、口語的に「バニラ」ニューラル ネットワークと呼ばれることがあります。MLP は、入力層、隠し層、出力層の少なくとも 3 つのノード層で構成されます。入力ノードを除き、各ノードは非線形アクティベーション関数を使用するニューロンです。MLP
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (3)
エキスパート
Javier Gold Scalper：あなたのそばにある最先端テクノロジー！ マニュアルと設定ファイル：購入後にご連絡いただければ、マニュアルと設定ファイルをお渡しします 価格：販売されたライセンス数に応じて価格が上がります 残りのコピー数：5 金は金融市場でもっともボラティリティの高い資産の一つであり、取引には高度な正確性、慎重な分析、そして非常に効果的なリスク管理が必要です。 Javier Gold Scalper は、これらの柱を統合するために開発された強力で洗練されたシステムであり、金市場での取引を最適化することを目的としています。最先端のテクノロジーと高度な戦略を駆使して、Golden Scalperは初心者からプロのトレーダーまで対応し、このダイナミックな市場における課題を安全に乗り越え、チャンスを活かすサポートをします。Golden Scalperを使えば、金の特性に対応した信頼性の高いツールを手に入れることができます。 シンボル XAUUSD（金） 時間足 M30 PropFirm 対応済み 資金 最低 $1000 ブローカー どのブローカーでも可 口座タイプ ど
The Golden Way
Lin Lin Ma
エキスパート
The Golden Way は MT4 プラットフォーム向けの自動取引ソフトウェアです。同ソフトは総合的なハイブリッド戦略を採用し、複数のサブストラテジーが連携して機能することで、金（XAUUSD）市場における買い（ロング）と売り（ショート）の機会を正確に捉え、様々な市場環境下でタイミング良く取引を把握するお手伝いをします。成熟した取引ロジックに基づき、金市場でのプロフェッショナルかつ効率的な取引操作を実現します。 設定情報 通貨ペア：XAUUSD 時間軸：M5 タイムフレーム 初期預け金：500USD 以上を推奨 レバレッジ：1:100 ～ 1:1000 アカウント：高パフォーマンスでスプレッドの低い任意のアカウント 正確にバックテストを行う方法 最低 500USD の預け金を選択します。 M5 タイムフレームを選択し、任意の日付範囲を設定し、「各ティック（Every Tick）」を選択します。 指定された範囲内でご自身に適したレバレッジを選択します。 「テスト開始」をクリックします。 ご使用方法 製品購入後、速やかに MQL5 フォーラムでお問い合わせください — 設定をお手伝
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
エキスパート
プロップしっかり準備完了!   (   SETFILEをダウンロード ) ローンチプロモーション: 現在の価格で残りわずかです！ 最終価格: 990ドル EA を 1 つ無料で入手 (2 取引アカウント用) -> 購入後に連絡してください Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ゴールドリーパーへようこそ！ 非常に成功した Goldtrade Pro を基にして構築されたこの EA は、複数の時間枠で同時に実行できるように設計されており、取引頻度を非常に保守的なものから非常に不安定なものまで設定するオプションがあります。 EA は複数の確認アルゴリズムを使用して最適なエントリー価格を見つけ、内部で複数の戦略を実行して取引のリスクを分散します。 すべての取引にはストップロスとテイクプロフィットがありますが、リスクを最小限に抑え、各取引の可能性を最大化するために、トレーリングストップロスとトレーリングテイプロフィットも使用します。 このシステムは、重要なサポート
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
エキスパート
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
エキスパート
2025年を代表する最強クラスの自動売買戦 略の一つ 私たちは、2025年における最も強力な裁量トレード戦略の一つを、 TMA（トライアングル移動平均）とCGロジック に基づいた **完全自動化エキスパートアドバイザー（EA）**へと変換しました。 550ドルで購入できるのは残り1本のみです。その後、価格は650ドル、750ドルへと上がり、最終価格は1200ドルになります ライブシグナル >>>>>  https://www.mql5.com/en/signals/2347208   クリック 本EAは、 高精度なエントリー、スマートな指値注文、厳格なリスク管理 を目的として設計されており、 **すべてのFX通貨ペアおよびゴールド（XAUUSD）**に対応しています。 最適なパフォーマンスを得るため、 スプレッドが10ポイント未満のECN口座 での使用を推奨します。 これにより、正確な注文執行と最小限のスリッページが実現されます。 チャートに適用し、リスクに応じて設定を調整するだけで、 プロレベルの自動売買を体験できます。  主な特徴 **全てのFX通貨ペアおよびゴールド（XAUUS
Theranto v3
Hossein Davarynejad
エキスパート
//////  THEHRANTO V3  /////// ****  Important ****** This robot is equipped with a professional News Filter. During backtests, all important economic events are detected and trades are filtered before and after high-impact news. While backtests show reduced risk during news releases, the best way to verify real performance is through live signals       https://www.nxfx.ca/                                                                                                                         
GOLD EAgle mt4
Evgenii Aksenov
4.67 (118)
エキスパート
Big sale 50% OFF! Price $299. Regular price $599 Real signal:   click here   Unique set files and all recommendations are provided free of charge. All future updates of the adviser are included in the price. After the purchase, contact me and I will help you install and configure the robot correctly. I will also share with you information on how to get a free VPS from a reliable broker. GOLD EAGLE is a swing strategy that is for the market in flat, which is 80-90% of the time. The GOLD EAGLE Ex
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
エキスパート
プロモーションを開始します! 449ドルで残りわずかです! 次の価格: 599ドル 最終価格: 999ドル EA を 1 つ無料で入手 (2 取引アカウント用) -> 購入後に連絡してください Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro はゴールド取引 EA の仲間入りですが、大きな違いが 1 つあります。それは、これが本物の取引戦略であるということです。 「実際の取引戦略」とは何を意味しますか?   おそらくお気づきかと思いますが、市場に出回っているほぼすべてのゴールド EA は単純なグリッド/マーチンゲール
Fundamental Trader
Sara Sabaghi
4.82 (17)
エキスパート
Ziwoxファンダメンタルトレーダー Ziwox Fundamental Traderは、金融市場のトレーダーがEA情報データに基づいて賢明な意思決定を行うのを支援するトレーディングアシスタントです。 このEAは、オンラインソースを使用して、通貨の基本的なバイアス、ペアでのリアルタイム小売業者比率の感情、銀行と機関の予測、COTレポートデータ、および複雑なEAパネル内の他のデータなどの必要なすべての情報を取得します。 簡単に言えば、それは統合された外国為替データソースと情報であり、手動トレーダーがより良い意思決定を行うのに役立ちます。 これに加えて、これは完全な基本的なロボット取引であり、通貨の基本的なバイアスと技術データに基づいて、これらのデータを使用してペアで自動的に取引します EAコンポーネント： 取引に必要なすべての情報は、データパネルに統合された一連の外国為替データストリームコンポーネントとしてここに収集されます。 各コンポーネントは、トレーダーが意思決定を行うのに役立つトレーディングエイドインジケーターまたは説明的な市場レポートとして個別に機能します。 これらのコ
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
エキスパート
Aura Neuron は、Aura シリーズのトレーディング システムを引き継ぐ独特のエキスパート アドバイザーです。高度なニューラル ネットワークと最先端のクラシック トレーディング戦略を活用することで、Aura Neuron は優れた潜在的パフォーマンスを備えた革新的なアプローチを提供します。完全に自動化されたこのエキスパート アドバイザーは XAUUSD (GOLD) などの通貨ペアを取引するように設計されています。1999 年から 2023 年まで、これらのペアで一貫した安定性が実証されています。このシステムは、マーチンゲール、グリッド、スキャルピングなどの危険な資金管理手法を回避しているため、あらゆるブローカーの条件に適しています。Aura Neuron は、多層パーセプトロン (MLP) ニューラル ネットワークを搭載しており、これを利用して市場のトレンドと動きを予測します。MLP はフィードフォワード人工ニューラル ネットワーク (ANN) の一種で、特に単一の隠し層で構成されている場合は「バニラ」ニューラル ネットワークと呼ばれることがよくあります。MLP には、入力
Gold Medalist
Dmitriq Evgenoeviz Ko
エキスパート
Gold Medalist is an intelligent system focused on volatile trading on the XAUUSD market. It aims to identify and effectively exploit short-term price impulses, providing traders with new profit opportunities. Special offer for the first 10 buyers! Next price: $1,495 The full list is available for your convenience at https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller The Gold Medalist's key advantage lies in its unique price action analysis system. By accurately measuring price movement, it can id
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.77 (31)
エキスパート
ChatGPT TurboによるAI駆動テクノロジー Infinity EA は、GBPUSD および XAUUSD 向けに設計された高度な取引エキスパート アドバイザーです。安全性、一貫したリターン、無限の収益性に重点を置いています。マーチンゲールやグリッド取引などの高リスク戦略に依存する他の多くの EA とは異なり、Infinity EA は、機械学習に組み込まれたニューラル ネットワーク、ChatGPT の最新バージョンによって提供されるデータ分析 AI ベースのテクノロジーに基づく、規律ある収益性の高いスキャルピング戦略を採用し、全体的な取引体験を卓越したものにします。 6,000 人を超えるメンバーが参加する MQL5 コミュニティ に参加して、他のトレーダーとつながりましょう。最新の製品アップデート、ヒント、独占コンテンツを常に入手しましょう。 MT5バージョン Infinity EAの設定方法 特徴 Infinity EA は AI 主導のスキャルピング戦略を活用します。 EA はリアルタイムのデータ分析のために ChatGPT-4 Turbo と統合されています。 I
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
エキスパート
超最適化バージョン – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 （MT4バージョン）は、これまでで最も強力で、安定性が高く、洗練されたリリースです。 HFTは高頻度スキャルピングEAであり、ゴールド（XAUUSD）のM1タイムフレームのみで取引を行います。毎日多数の取引を実行し、 非常に現実的なロットサイズ でスキャルピング戦略を実現します。そのため、専用のスキャルピング口座（RAWまたはECN）が必要です。 ICMarkets のRAW口座が特に推奨されており、低スプレッドかつ他社よりもスリッページが少ないのが特長です。 安定したインターネット接続またはVPSが必要です。 ご注意ください：ターミナルが停止すると、 FAST M1 は口座の制御を失います 。 公式チャンネル:  https://www.mql5.com/en/channels/binaryforexea 主な改善点 エントリーロジックの改善 EAは主要トレンド方向のみでエントリーします。逆張りは一切行いません。 勝率の向上 内部ロジックが調整され、トレードの成功率が上昇しました。 口
Gold Mining EA
Mohamed Baseer Mohamed Sabraj
5 (1)
エキスパート
Gold Mining EA is a sophisticated automated trading system that combines momentum-based technical analysis with intelligent grid management. Designed primarily for trending markets like Gold (XAUUSD),  this EA uses a unique combination of Aroon Oscillator and RSI indicators to identify high-probability entry points while managing risk through multiple protective mechanisms. Trading Style: Grid Trading with Trend Following Best Instruments: XAUUSD (Gold) Recommended Timeframe: M15(15-minute) Mini
FXbot mt4
Marek Kvarda
5 (1)
エキスパート
This robot uses its own built-in oscillator and other tools to measure market movements (volatility, speed, power, and direction). At an appropriate time, it places an invisible pending order on the market, which it continues to work with according to the set TradingMode. It is recommended to use a fast broker with low fees, accurate quotes and no limitation of stop loss size. You can use any timeframe. Features spread protection slippage protection no grid no martingale a small SL for every tr
Gold Garden MT4
Chen Jia Qi
5 (3)
エキスパート
深層学習が金の取引を再構築し、インテリジェントアシスタントが庭師のように取引の庭を手入れします。「ゴールドガーデン」EAは、深層学習の知的技術を採用し、20年分のデータトレーニングにより、戦略のパフォーマンスを大幅に向上させます。これにより、取引がより簡単でインテリジェントになります。一緒にインテリジェント化の時代を切り開き、取引を幸せな庭園に変えましょう。これはあなただけのGold Garden Stewardになります。 MT5バージョン： Gold Garden MT5   618セール、期間限定で200ドル割引 現在、EAの試用キャンペーンが行われています。購入後にご連絡いただくと、「TrendMaster FX」または「AI TradingVision GPX」の使用権を得ることができます。詳細についてはお問い合わせください。 現在の発売記念価格は699ドルで、販売目標に達すると999ドルに値上げされます。 現在、EAの試用キャンペーンが行われています。購入後にご連絡いただくと、「TrendMaster FX」または「AI TradingVision GPX」の使用権を得
EA Legendary Scalper MT4
Ruslan Pishun
エキスパート
Imagine that you have an experienced trader who monitors the market every day, waits for the price to break through an important level, and instantly opens a deal. That's exactly what this advisor does. He does not guess, but acts only when the market gives a clear signal. Breakdown — and go ahead, with a clear plan for the stop and the goal. The usual breakdown advisor may be wrong. And ours thinks. It uses a neural network that analyzes hundreds of parameters before each entry: not just "has t
Swap Master MT4
Thang Chu
エキスパート
Unlike most other EAs in the market, I always assure every single of my EAs are of highest quality: Real trades will match backtesting. No loss hiden techniques to hide historical losses, no manipulated backtest to make backtesting curve smooth without loss (only naive traders believe in smooth upward curve with no risk - they are most likely scamming). My EA always have multi-years verified statistical trading edge. Robust and long term stable with sensible risk management. Not sensitive to sp
Aurum AI mt4
Leonid Arkhipov
4.94 (31)
エキスパート
アップデート — 2025年12月 2024年11月末、Aurumは正式に販売開始されました。 それ以来、ニュースフィルターや追加の防御条件、複雑な制限なしで、実際の相場環境にて継続的に稼働してきましたが、安定して利益を維持してきました。 Live Signal この1年間のリアル運用により、トレーディングシステムとしての信頼性が明確に証明されました。 そしてその実績と統計データを基に、2025年12月に大規模アップデートを実施しました： プレミアムパネルを全面刷新、すべての画面解像度に最適化 取引保護システムを大幅に強化 Forex Factoryを基にした高性能ニュースフィルターを追加 シグナル精度を向上させる2つの追加フィルター 最適化の強化、動作速度と安定性の向上 損失後に安全に回復するRecovery機能を搭載 プレミアムスタイルの新しいチャートテーマを採用 AURUMについて Aurum — ゴールド（XAU/USD）専用プレミアム自動売買EA Aurumはゴールド市場において、安定性と安全性を重視して開発されたプロフェッショナルな自動売買EAです。明確なロジッ
作者のその他のプロダクト
IA Martin
Filipe Jose Roque Ferreira
エキスパート
IA Martin – Expert Advisor (MT4) A Inteligência que Domina a Volatilidade do Mercado Forex O IA Martin é um robô de negociação de alta performance, desenvolvido especificamente para a plataforma MetaTrader 4. Ele combina a pureza da Ação do Preço (Price Action) com o rigor analítico de indicadores técnicos modernos para operar 24 horas por dia, 5 dias por semana, sem o viés emocional humano. TIMEFRAME M5 PARES:  EURUSD - AUDCAD - EURGBP - AUDNZD - NZDCAD OBSERVAÇÃO: CADA PAR POSSUI UMA CONF
フィルタ:
レビューなし
レビューに返信