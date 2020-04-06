Ghost Forex PRO

Aqui está uma descrição profissional e persuasiva para o Ghost Forex PRO, focada na exclusividade e na proteção dos dados do usuário:

👻 GHOST FOREX PRO – A Inteligência Invisível no Mercado

O Ghost Forex PRO é um algoritmo de elite desenvolvido para traders que buscam precisão e, acima de tudo, total discrição operacional. Projetado para atuar de forma cirúrgica, o software protege sua conta contra as armadilhas comuns do mercado institucional, mantendo sua estratégia e seus pontos de saída completamente fora do radar das corretoras.


📈 SINAL DE NEGOCIAÇÃO EM CONTA REAL: https://www.mql5.com/pt/signals/2353130


🛡️ Proteção Fantasma (Silent Protection)

O maior diferencial do Ghost Forex PRO é o seu sistema de Take Profit e Stop Loss Internos.

  • Saídas Ocultas: Seus níveis de lucro e proteção não são enviados ao servidor da corretora. Eles existem apenas na memória do algoritmo.

  • Anti-Stop Hunting: Ao esconder seus alvos, você impede que algoritmos de "caça a stop" e manipulações momentâneas de spread retirem você da operação prematuramente.

  • Execução Sigilosa: O robô monitora o preço em tempo real e encerra a posição instantaneamente assim que o alvo interno é atingido.

⚙️ Especificações Técnicas e Otimização

  • Símbolo de Foco: O algoritmo está rigorosamente otimizado para o par AUDCAD, aproveitando as características de volatilidade e reversão média deste símbolo.

  • Timeframe: Operação exclusiva no gráfico de 5 Minutos (M5), permitindo uma leitura rápida do mercado e entradas frequentes com baixo tempo de exposição.

  • Gestão de Capital Configurável: Sistema de lote dinâmico onde você define o risco (ex: 0.01 lote para cada $100 de saldo), permitindo um crescimento composto e seguro da banca.

💎 Funcionalidades de Elite

  • Fechamento por Lucro Percentual: O Ghost Forex PRO pode gerenciar cestas de ordens, encerrando todas as operações assim que atingirem uma meta de lucro definida sobre o saldo total da conta.

  • Filtro de Distância Inteligente: Impede a abertura de ordens muito próximas em momentos de alta volatilidade, preservando a margem e a saúde da conta.

  • Dashboard Avançado: Interface visual integrada ao gráfico que exibe informações essenciais como lucro atual, spread em tempo real e desempenho total acumulado.

Recomendações de Uso

  • Depósito Mínimo: Recomendado a partir de $100.

  • Tipo de Conta: Preferencialmente contas ECN ou Raw Spread para garantir a melhor execução dos alvos ocultos.

  • Alavancagem: 1:100 ou superior.

O Ghost Forex PRO não apenas negocia por você; ele protege sua estratégia de olhos curiosos, operando como uma sombra lucrativa no mercado financeiro.


Рекомендуем также
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
Эксперты
Dear Friend..  I share with you this simple Expert Adviser .. it is full automatic  this Expert Adviser following the trend of the pair you install on or any stocks or indices , it is works like that: - when the trend on H4 chart show a start of up trend the expert will wait till the 15M & 1H charts show an up trend the EA will open a buy order directly , and do the same for down trend and open a sell order the buy or sell  order lot size and take profit and stop loss will measured manually  by
FREE
Harvest GOLD
Sayan Vandenhout
Эксперты
Harvest GOLD USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 3 great strategies The EA can be run on even a $30000
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Эксперты
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic R esponsive A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhapse most popular) Inn
Turbo Scalper PRO
Leven Yavorov
Эксперты
This is a fully automatic trading robot for the EURCHF currency pair.  But this robot can be configured to trade for other currency pairs. TURBO SCALPER PRO using a trend following strategy based on MACD, Parabolic SAR and Moving Average indicator. The robot works in full automatic mode, on the M1 timeframe. The trader does not need to set it up for trading. Open EURCHF and attach TURBO SCALPER PRO only to EURCHF M1 using the default settings. Advantages of the TURBO SCALPER PRO :  We show you
Indicement MT4
Profalgo Limited
5 (2)
Эксперты
Добро пожаловать в Indicement! ПОДСТАВКА ГОТОВА! -> скачать файлы набора   здесь ЗАПУСК ПРОМО: По текущей цене осталось всего несколько экземпляров! Окончательная цена: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Лучшее комбо-предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ПУБЛИЧНОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT   привносит мой 15-летний опыт создания профессиональных торговых алгоритмов на рынки индекс
Matrix Arrow EA MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (8)
Эксперты
Matrix Arrow EA MT4 - уникальный советник, который может торговать по сигналам MT4 индикатора Matrix Arrow с помощью торговой панели на графике, вручную или на 100% автоматически. Индикатор Matrix Arrow MT4 будет определять текущую тенденцию на ранних этапах, собирая информацию и данные от до 10 стандартных индикаторов, а именно: Индекс среднего направленного движения (ADX), Индекс товарного канала (CCI), Классические свечи Heiken Ashi, Скользящая средняя, Дивергенция схождения скользящих средни
MEDICI v2
Anaikh Srambickal Nazar
Эксперты
Kindly message me for settings, assistance and for requests to add more functions which way be benificial. Unlock the power of precision trading with EA Medici, the expert advisor meticulously crafted to revolutionize your trading experience. Harnessing the cutting-edge technology of advanced neural networks and sophisticated algorithms, Medici stands as the pinnacle of automated trading solutions. This product is designed for long-term trading. The style of investment recommended is invest fo
H4 GBPUSD Trend Scalper
Valeriy Potapov
Эксперты
H4 GBPUSD Trend Scalper - Трендовый сигнальный скальпер Советник торгует по трендовой стратегии с использованием оригинального встроенного индикатора для открытия и закрытия ордеров. Доступны внешние настройки для ограничения входа в рынок по пятницам и понедельникам. Цель стратегии - максимально выгодно использовать текущий тренд. По результатам тестирования и работы на демо и реальных счетах, наилучшие результаты достигаются при использовании таймфрейма Н4 на паре GBP/USD Работает на МТ4 Build
HMA Trend Expert
Alexander Fedosov
5 (1)
Эксперты
Робот для профессиональных трейдеров HMA Trend работает с набором скользящих средними Халла(Hull Moving Average - HMA).  Параметры советника Use Trade Panel — Использовать визуальную панель для настройки и торговли советника. Lot — Размер лота для входа в рынок. Take Profit(points) — Тейк-профит для открытого ордера. Stop Loss(points) — Стоп-Лосс для открытого ордера. Max Spread(0 - disabled) — Максимально допустимый спред, при котором можно входить в рынок. 0 — отключено. Magic number — Магичес
Evolution Scalper Grid V22 LightLot
ANTON BELOUSOV
Эксперты
торговая система с риском 1% чем больше денег на счете тем больше лот но риск 1% Начальный депозит 50.00 Спред 10 Чистая прибыль 6.71 Общая прибыль 51.97 Общий убыток -45.26 Прибыльность 1.15 Матожидание выигрыша 0.02 Абсолютная просадка 26.79 Максимальная просадка 29.21 (55.47%) Относительная просадка 55.47% (29.21) Всего сделок 427 Короткие позиции (% выигравших) 219 (72.60%) Длинные позиции (% выигравших) 208 (72.12%) Прибыльные сделки (% от всех) 309 (72.37%) Убыточные сделки (% от все
SVine
Sergei Ozerov
Эксперты
S-Vine  -торговая система , в основе которой сложная математическая модель генерирует сигналы для открытия сделок. Стратегия основана на  построении каналов цен и определении пробоя и отката цены в канале на основе поведения индикатора Bollinger Bands. Она состоит из множества простых функций и имеет множество параметров , позволяющих запоминать различные рыночные ситуации и правильно их интерпретировать. Советник открывает одну сделку в определенном направлении и выставляет Stop Loss и Take Pr
RahimBDmagicEA
Syed Rahim Uddin Ahmed
Эксперты
RahimBDMagicEA – The "Magic" Algorithmic Trading System (Smart Candle-Pattern Trading with Adaptive Risk Management) What Makes This EA Special? RahimBDMagicEA   is a next-generation MetaTrader Expert Advisor that combines   price action candlestick analysis   with   aggressive yet disciplined risk management . Unlike traditional EAs that rely on lagging indicators, this system trades based on   confirmed candle closes , ensuring high-probability entries while dynamically protecting profits.
Cm EA TrailingStopOrders
Vladimir Khlystov
Эксперты
Алгоритм работы советника: При запуске советника на заданном расстоянии от цены ( первый_шаг ) выставляются BuyStop и SellStop ордеры. Далее в зависимости от того в какую сторону пошла цена, один из них становится рыночным, а другой начинает ползти за ценой. При откате цены он также становится рыночным. Если по какому-то направлению мы достигли заданного профита – ордер закрывается и опять выставляется ползущий отложенный ордер того же направления. Если профит не достигнут, а цена развернулась,
Brexit Breakout GbpUsd H1
Marek Kupka
Эксперты
Brexit Breakout (GBPUSD H1) This EA has been developed for GBPUSD H1.  Everything is tested for H1 timeframe . Strategy is based on breakout of the This Bar Open indicator after some time of consolidation. It will very well works on these times, when the pound is moving. It uses Stop pending orders with  FIXED Stop Loss and Take Profit . It also uses PROFIT TRAILING to catch from the moves as much as possible. At 9:00 pm we are closing trading every Friday to prevent from weekly gaps. !!!Adjust
Smart Funded Hft
Barbaros Bulent Kortarla
4.82 (65)
Эксперты
!! ПОЖАЛУЙСТА, ОБНОВИТЕ ДО ПОСЛЕДНЕЙ ВЕРСИИ 2.05 ДЛЯ ЕЩЕ БОЛЕЕ БЫСТРОЙ РАБОТЫ!! УМНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ HFT ТОЛЬКО ЧТО ПРОШЛО ИСПЫТАНИЕ НА 100К KORTANA FX В ДЕНЬ ОТКРЫТИЯ РЫНКА 29.01.2024 НЕСМОТРЯ НА ТАКУЮ НИЗКУЮ ВОЛАТИЛЬНОСТЬ ПОЖАЛУЙСТА, ПРОВЕРЬТЕ РАЗДЕЛ СКРИНШОТОВ, Я ТАМ РАЗМЕСТИЛ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВАЖНО НЕ УПУСТИТЕ ЭКСКЛЮЗИВНУЮ СКИДКУ KORTANA FX %40 ДЛЯ КРИПТОВАЛЮТНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ДО 29.01.2024. Раскройте свой торговый потенциал с помощью Smart Funded HFT EA!   НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ В VPS / НЕТ НАСТРОЕК /
MartinZ
Iurii Kuksov
Эксперты
Это обычный советник работающий по системе мартингейл. Выставляет ордера в зависимости от пересечения средней цены. Тут надо сказать то, что цена закрытия с прибылью после открытия второго и последующих ордеров, допустим, на продажу, измеряется пунктами и не считается. То есть, вам самим придется прогнать советник в тестере стратегий и подготовить его настройки должным образом к той, или иной валютной паре и т.д. активов предоставляемых вам вашим брокером. extern double Lots       = 0.01 ; - это
Bar Boss
Iurii Tokman
5 (1)
Эксперты
Советник использует для анализа рынка и определения торговых сигналов индикатор FletBoxPush . Индикатор встроен в советник и дополнительная установка его на график не обязательна. Торговля происходит на пробой уровней определенных как границы флета. Используется ограничение убытков. Описание настроек советника TimeFrames - период графика, настройка для индикатора colour - цвет участка цены, определенного как флет, настройка для индикатора Rectangle - показывать участки цены определенных как фле
T Rex Monster EA
Ramzi Abuwarda
Эксперты
T-REX_EA — это мощный и интеллектуальный торговый робот для MT4, использующий сочетание передовых стратегий для обеспечения стабильной прибыли. Этот Expert Advisor применяет методы ИИ наряду со стратегиями пробоя, распознаванием свечных паттернов, профилем объема и зонами спроса и предложения для анализа рынка и оптимизации входов и выходов из сделок. Основные характеристики: Мультистратегический подход : Советник сочетает ИИ-анализ с традиционными стратегиями пробоя и распознаванием свечных пат
Volcana Gold
Huynh Van Cong Luan
1 (1)
Эксперты
Volcana Gold – Automated Trading Solution for XAUUSD Volcana GoldEA is a fully automated trading robot designed specifically for Gold (XAUUSD) . The Expert Advisor uses advanced market calculations combined with a multi-indicator strategy to automatically open, manage, and close trades on your behalf. Gold is well known for its high volatility and sudden price movements . Volcana Gold is specially adapted to operate under these conditions, applying smart trade filtering and risk-controlled exec
Happy Nation EA
Andrijana Radojevic
Эксперты
LAUNCH PROMO – LIMITED TIME OFFER% Price: $99 IMPORTANT! After purchase, send me a private message to receive the installation manual and detailed setup instructions. SETFILES  - DOWNLOAD HERE! HAPPY NATION EA is a next-generation automated system built for all AUD pairs, combining a smart, controlled grid structure with advanced market-adaptive filters. It delivers ultra-low drawdown (1–5%) , fast trade cycles (≈90% closed within 24h), and strict exposure control through pair-specific Max H
Vizzion
Joel Protusada
Эксперты
Vizzion is a fully automated scalping Expert Advisor that can be run successfully using GBPJPY currency pair at H1 timeframe. Very Important This Expert Advisor can not run with any EAs in the same account. As part of the money management plan, it calculates and monitors the Margin Level % and assumes that all open trades are created by it. If you want an Expert Advisor that trades in a daily basis, this EA is not for you because using this requires a patience to wait for a few days or weeks on
Gold Label
Tran Thanh Tuyen
Эксперты
Gold Label  is an Expert Advisor designed specifically for trading gold.  This EA is specifically designed for   XAUUSD  with low risk and can grow your account from small capital. It is based on machine learning cluster analysis and genetic algorithms. EA contains self-adaptive market algorithm, which uses price action patterns and standard trading indicators. Expert showed stable results on XAU in 2011-2020 period. No dangerous methods of money managment used. Suitable for any broker conditi
Fundamental Robot MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
Эксперты
Fundamental Robot is an Expert Advisor based on Fundamental Signals Indicator. The Fundamental Signals Indicator has a powerful calculation engine that can predict market movement over 30000 points. The indicator is named fundamental because it can predict trends with large movements, no complicated inputs and low risk.  The EA works with low margin levels and thus has low risk. Using EA : The EA is very simple and without complicated input parameters. These are main parameters must be set
JumpLump
Olga Zhdanova
Эксперты
Отличное пополнение для вашего прибыльного портфеля торговых советников. В основе стратегии заложен алгоритм пробоя выстраиваемых уровней за определенный период времени. В торговом советнике фиксированный StopLoss, что позволяет держать минимальную просадку. Протестирован на всех тиках при помощи Tick Data Suite , с максимально приближенными условиями реальной торговли, смотрите видео.  Цена для первых 10 покупателей 75$ (Очень прошу выкладывать свои отчеты в комментариях) Рекомендации: Хорош
Ultra KZM MT4
Nattapat Jiaranaikarn
Эксперты
Ultra KZM is an Expert Advisor that using the unique trading operation. It's strategy is based on the combination of grid and correlation system which is the new method that I invented and developed for a long time. You can see Live Signal from these links : (delete space) 1.  https: //www .myfxbook.com/portfolio/ultra-kzm-eurjpyeurchf/10224608 2.  https: //www .myfxbook.com/portfolio/ea-ultra-kzm-real-account/10374382  Note that You cannot backtest this EA in MT4 because MT4 cannot backtest in
Hammering
Iurii Tokman
Эксперты
Hammering - автоматическая торговая система, предназначенная для работы на любых валютных парах. При торговле используются режимы мультивалютности и моновалютности. Для принятия торговых решений советник использует сигналы индикатора Slope Direction Line . Описание настроек. Profit_Percent_AccountEquity = 0.4; - уровень прибыли в процентах от свободных средств Fix_AccountEquity = 0; - принудительный уровень свободных средств FIX_PROFIT = 1000; - принудительный уровень прибыли period = 55; - пери
Trade Capital PRO Grid Bot
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Эксперты
Советник включает в себя три независимых стратегии, работающих по методам распределения трендовых фаз для отработки каждой из стратегий. Применяется режим усреднения, что позволяет вывести группу ордеров к закрытию без убытка. Советник имеет опцию аварийного закрытия всех ордеров, при достижении ими определенных в настройках количества и совокупного профита в валюте депозита. Советник автоматически определяет 4-х и 5-значный поток котировок. Рекомендуемые торговые инструменты для настроек по ум
VandoraFX Gold
Sayan Vandenhout
Эксперты
VANDORA FX USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 5 great strategies The EA can be run on even a $20000 a
High Freq Grid Scalper
Letsekang Bruno Sekhosana
Эксперты
This E.A is designed to wait for the perfect opportunity to get in the market, take a few trades (low risk) and get out. There is an option to Cut Loss at specific percentage of balance, this should be set to a max of 1% since we scalping. Very cautious EA, can go up to a few days without taking a trade. This should not alarm you, it simply means there currently is no opportunity available. Mainly designed for low spread brokers. Tested Pairs and their settings: EURUSD M1 : Jan 2022 - Dec 2022
Project Infinity
Sergey Yarmish
Эксперты
Советник Infinity является скальпером, сделки совершаются при пробитии уровней сопротивления и поддержки в сторону движения цены. Управление открытыми позициями осуществляется по нескольким сценариям / алгоритмам в зависимости от ситуации на рынке (фиксированный стоп-лосс и тейк-профит, трейлинг-стоп, удержание позиции, в случае индикации тренда и др.). Требования к брокеру Cоветник чувствителен к спреду, проскальзываниям и скорости исполнения сделок. Не рекомендуется использовать советник при
С этим продуктом покупают
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.69 (13)
Эксперты
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing XAUUSD and EURUSD price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial i
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (22)
Эксперты
Vortex - ваши инвестиции в будущее Советник Vortex Gold EA создан специально для торговли золотом (XAU/USD) на платформе Metatrader. Построенный с использованием запатентованных индикаторов и секретных авторских алгоритмов, этот советник использует комплексную торговую стратегию, направленную на захват прибыльных движений на рынке золота. Ключевыми компонентами стратегии являются такие классические индикаторы, как CCI и Parabolic Indicator, которые работают вместе, чтобы точно сигнализировать о
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
5 (2)
Эксперты
Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT5:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT4, и вы сможете получить Quantum StarMan бесплатно!*** За более подробной информацией обращайтесь в личном сообщении! Правило  
AI Prop Firms MT4
MQL TOOLS SL
5 (1)
Эксперты
AI Prop Firms - Intelligent Automation Built for   Prop Trading Firms . AI Prop Firms is an advanced fully automated Forex trading system powered by   Artificial Intelligence , developed specifically to operate within the strict rules and evaluation models of prop trading firms. The system is designed to trade under controlled risk conditions while   maintaining consistency , stability, and compliance with prop firm requirements. AI Prop Firms uses intelligent market analysis logic that continu
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (171)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить   Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь
Golden Mirage mt4
Michela Russo
5 (3)
Эксперты
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
KT Gold Nexus EA MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (2)
Эксперты
ICMarkets Live Signal: Нажмите здесь Что необходимо для успешной работы с KT Gold Nexus EA? Терпение. Дисциплина. Время. KT Gold Nexus EA основан на реальном торговом подходе, используемом профессиональными трейдерами и частными управляющими фондами. Его сила заключается не в краткосрочных эмоциях, а в долгосрочной стабильности. Этот советник предназначен для торговли на дистанции. Рекомендуется использовать его не менее одного года, чтобы раскрыть его реальный потенциал. Как и в профессиональн
Jesko
Cence Jk Oizeijoozzisa
Эксперты
Jesko EA  Jesko — это особый торговый советник , созданный на основе проверенной стратегии, которая оптимизировалась и тестировалась в течение многих лет. Он был протестирован на реальных счетах и показал себя как прибыльное и низкорисковое решение . Теперь мы решили сделать его доступным для всех. Signal live       Четыре месяца реального счета  Простая установка  Работает у любого брокера (рекомендуется ECN)  Минимальный депозит: 100$ 1,5 мин.: Золото Для тестирования: убедитесь, что на график
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Эксперты
Goldex AI:  сегодняшний успех станет завтрашним плодом СУПЕРСКИДКА В ТЕЧЕНИЕ ОГРАНИЧЕННОГО ВРЕМЕНИ! ПОСЛЕДНИЕ 2 ЭКЗЕМПЛЯРА ЗА 299 USD ДО ПОВЫШЕНИЯ ЦЕНЫ. Живые сигналы > IC Markets Real: Goldex AI Набор высокого риска Руководство и файлы конфигурации: Свяжитесь со мной после покупки, чтобы получить руководство и файлы конфигурации. Цена: Стартовая цена $899 и будет увеличиваться на $199 после каждых десяти продаж. Доступные копии: 2 Goldex AI - продвинутый торговый робот с нейронными сетями, т
Gold Emperor EA
Dmitriq Evgenoeviz Ko
1 (1)
Эксперты
С оветник MT4 для торговли золотом  Gold Emperor EA полный список для Вашего удобства доступен https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller   Gold Emperor EA  – это автоматизированный торговый советник (эксперт), разработанный специально для торговли золотом (XAU/USD) на платформе MetaTrader 4 (MT4). Он предназначен для максимизации прибыли и минимизации рисков при торговле этим волатильным активом. Ключевые особенности: Специализация на золоте: Советник разработан с учетом специфически
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Эксперты
Aura Black Edition — полностью автоматизированный советник, предназначенный только для торговли GOLD. Expert показал стабильные результаты на XAUUSD в период 2011–2020 гг. Не использовались опасные методы управления капиталом, мартингал, сетка или скальп. Подходит для любых брокерских условий. Советник, обученный с помощью многослойной персептронов нейронной сети (MLP), — это класс искусственных нейронных сетей (ИНС) прямого распространения. Термин MLP используется неоднозначно, иногда вольно по
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (3)
Эксперты
Javier Gold Scalper: Наша технология на вашей стороне! Руководство и файлы конфигурации: свяжитесь со мной после покупки, чтобы получить руководство и файлы конфигурации Цена: Цена увеличивается в зависимости от количества проданных лицензий Доступные копии: 5 Торговля золотом, одним из самых волатильных активов на финансовом рынке, требует высокой точности, тщательного анализа и крайне эффективного управления рисками. Javier Gold Scalper был разработан именно для объединения этих основ в надеж
The Golden Way
Lin Lin Ma
Эксперты
The Golden Way — это автоматическое торговое программное обеспечение для платформы MT4. Оно использует комплексную гибридную стратегию, которая работает благодаря совместному действию нескольких субстратегий. Это позволяет точно выявлять возможности для покупки (лонгов) и продажи (шортов) на рынке золота (XAUUSD), помогая вам своевременно воспользоваться торговыми моментами при различных рыночных условиях. Основываясь на продуманной торговой логике, The Golden Way обеспечивает профессиональные
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Эксперты
ПРОП ФИРМА ГОТОВА!   (   скачать SETFILE   ) ЗАПУСК ПРОМО: Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$. Получите 1 советник бесплатно (для 2 торговых счетов) -> свяжитесь со мной после покупки Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Добро пожаловать в Gold Reaper! Созданный на основе очень успешного Goldtrade Pro, этот советник был разработан для одновременной работы на нескольких таймфреймах и имеет возможность уста
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Эксперты
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Эксперты
Одна из самых мощных автоматических торговых стратегий 2025 года Мы преобразовали одну из сильнейших ручных торговых стратегий 2025 года в полностью автоматический торговый советник , основанный на TMA (треугольная скользящая средняя) с логикой CG . Только одна копия доступна по цене 550 долларов. После этого цена повысится до 650 и 750 долларов, а финальная цена составит 1200 долларов Сигнал в реальном времени >>>>> https://www.mql5.com/en/signals/2347208    Нажмите Данный Expert Advisor разр
Theranto v3
Hossein Davarynejad
Эксперты
//////  THEHRANTO V3  /////// ****  Important ****** This robot is equipped with a professional News Filter. During backtests, all important economic events are detected and trades are filtered before and after high-impact news. While backtests show reduced risk during news releases, the best way to verify real performance is through live signals       https://www.nxfx.ca/                                                                                                                         
GOLD EAgle mt4
Evgenii Aksenov
4.67 (118)
Эксперты
Весенняя распродажа 50%!  Цена $299. Обычная цена $599 Реальный сигнал:   нажмите для перехода Уникальные сет-файлы и все рекомендации предоставляются бесплатно. Все будущие обновления советника включены в стоимость. После покупки свяжитесь со мной, и я помогу вам правильно установить и настроить робота. Я также поделюсь с вами информацией о том, как получить бесплатный VPS у надежного брокера. GOLD EAGLE - это скальпирующая стратегия которая подходит для рынка во флете, что составляет 80-90% в
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Эксперты
Запустить промо! Осталось всего несколько экземпляров по 449$! Следующая цена: 599$ Окончательная цена: 999$ Получите 1 советник бесплатно (для 2 торговых счетов) -> свяжитесь со мной после покупки Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro присоединяется к клубу советников по т
Fundamental Trader
Sara Sabaghi
4.82 (17)
Эксперты
Ziwox Fundamental trader Ziwox Fundamental trader — это торговый помощник, который помогает трейдерам финансовых рынков принимать взвешенные решения на основе информационных данных советника. Этот советник использует онлайн-источники для сбора всей необходимой информации, такой как фундаментальное смещение валют, отношение розничных трейдеров в реальном времени к паре, прогноз банка и института, данные отчета COT и другие данные в сложной панели советника. Вкратце, это интегрированный источник
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Эксперты
Aura Neuron — это уникальный экспертный советник, который продолжает серию торговых систем Aura. Используя передовые нейронные сети и передовые классические торговые стратегии, Aura Neuron предлагает инновационный подход с превосходной потенциальной производительностью. Полностью автоматизированный, этот экспертный советник предназначен для торговли валютными парами, такими как XAUUSD (GOLD). Он продемонстрировал постоянную стабильность на этих парах с 1999 по 2023 год. Система избегает опасных
Gold Medalist
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Gold Medalist — это интеллектуальная система, ориентированная на волантильную торговлю на рынке XAUUSD. Она направлена на выявление и эффективное использование краткосрочных ценовых импульсов предоставляя трейдерам новые возможности для получения прибыли. Специальное предложение для первых 10 покупателей!  следующая цена $1495 полный список для Вашего удобства доступен https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Главное преимущество The Gold Medalist заключается в его уникальной системе ан
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.77 (31)
Эксперты
Технология на основе искусственного интеллекта с ChatGPT Turbo Infinity EA — это продвинутый торговый экспертный советник, разработанный для GBPUSD и XAUUSD. Он ориентирован на безопасность, постоянную прибыль и бесконечную прибыльность. В отличие от многих других советников, которые полагаются на высокорисковые стратегии, такие как мартингейл или сеточная торговля. Infinity EA использует дисциплинированную, прибыльную стратегию скальпинга, основанную на нейронной сети, встроенной в машинное об
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Эксперты
УЛЬТРА-ОПТИМИЗИРОВАННАЯ ВЕРСИЯ – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 в версии для MT4 — это самая мощная, стабильная и усовершенствованная версия на сегодняшний день. HFT — это скальпер с высокой частотой сделок, торгующий исключительно золотом (XAUUSD) на таймфрейме M1, выполняющий множество сделок ежедневно. Он поддерживает кредитное плечо до 1:500 и работает с очень разумными объемами лота , соответствующими настоящей скальпинг-стратегии. Поэтому требуется специальный скальпинг-счёт (RAW или EC
Gold Mining EA
Mohamed Baseer Mohamed Sabraj
5 (1)
Эксперты
Gold Mining EA — это продвинутая автоматизированная торговая система, которая сочетает технический анализ на основе импульса с интеллектуальным управлением сеткой ордеров. Разработанная в первую очередь для трендовых рынков, таких как золото (XAUUSD), эта EA использует уникальную комбинацию индикаторов Aroon Oscillator и RSI для определения точек входа с высокой вероятностью успеха, одновременно управляя рисками через множественные защитные механизмы. Стиль торговли: Сеточная торговля с следован
FXbot mt4
Marek Kvarda
5 (1)
Эксперты
Этот робот использует собственный встроенный осциллятор и другие инструменты для измерения движения рынка (волатильность, скорость, сила и направление). В определенное время советник устанавливает невидимый отложенный ордер , с которым он продолжает работать согласно с установленным значением TradingMode. Рекомендуется брокер с низкой комиссией, точными котировками и без ограничения размера стоп-лосса. Вы можете использовать любой таймфрейм. Особенности защита от спреда защита от проскальзывани
Gold Garden MT4
Chen Jia Qi
5 (3)
Эксперты
Глубокое обучение меняет ландшафт торговли золотом, а интеллектуальные помощники, подобно садовникам, ухаживают за торговыми садами. "Золотой сад" EA использует интеллектуальные технологии глубокого обучения и 20-летний опыт обучения на данных для значительного повышения эффективности стратегии. С ним торговля становится проще и интеллектуальнее. Давайте вместе откроем эру интеллектуальной торговли и превратим трейдинг в цветущий сад. Это будет ваш эксклюзивный Gold Garden Steward. Версия для MT
EA Legendary Scalper MT4
Ruslan Pishun
Эксперты
Представь те, что у вас есть опытный трейдер, который каждый день следит за рынком, ждёт, когда цена прорвёт важный уровень, и мгновенно открывает сделку. Именно это и делает этот советник. Он не гадает, а действует — только когда рынок даёт чёткий сигнал. Пробой — и вперёд, с чётким планом по стопу и цели. Обычный советник по пробоям может ошибаться. А наш — думает. Он использует   нейронную сеть , которая анализирует сотни параметров перед каждым входом: не просто «пробила цена уровень», а «
Swap Master MT4
Thang Chu
Эксперты
Unlike most other EAs in the market, I always assure every single of my EAs are of highest quality: Real trades will match backtesting. No loss hiden techniques to hide historical losses, no manipulated backtest to make backtesting curve smooth without loss (only naive traders believe in smooth upward curve with no risk - they are most likely scamming). My EA always have multi-years verified statistical trading edge. Robust and long term stable with sensible risk management. Not sensitive to sp
Aurum AI mt4
Leonid Arkhipov
4.94 (31)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ — ДЕКАБРЬ 2025 В конце ноября 2024 года советник Aurum был выпущен в продажу. Всё это время он торговал в реальных условиях без фильтра новостей, без дополнительных защитных условий и без сложных ограничений — и при этом уверенно оставался на плаву. Live Signal Этот год работы на реальном рынке наглядно показал надёжность самой торговой системы. И только после этого, опираясь уже на реальный опыт и статистику, в декабре 2025 года мы выпустили большое обновление: полностью обновлена
Другие продукты этого автора
IA Martin
Filipe Jose Roque Ferreira
Эксперты
IA Martin – Expert Advisor (MT4) A Inteligência que Domina a Volatilidade do Mercado Forex O IA Martin é um robô de negociação de alta performance, desenvolvido especificamente para a plataforma MetaTrader 4. Ele combina a pureza da Ação do Preço (Price Action) com o rigor analítico de indicadores técnicos modernos para operar 24 horas por dia, 5 dias por semana, sem o viés emocional humano. TIMEFRAME M5 PARES:  EURUSD - AUDCAD - EURGBP - AUDNZD - NZDCAD OBSERVAÇÃO: CADA PAR POSSUI UMA CONF
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв