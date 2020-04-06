Aqui está uma descrição profissional e persuasiva para o Ghost Forex PRO, focada na exclusividade e na proteção dos dados do usuário:

👻 GHOST FOREX PRO – A Inteligência Invisível no Mercado

O Ghost Forex PRO é um algoritmo de elite desenvolvido para traders que buscam precisão e, acima de tudo, total discrição operacional. Projetado para atuar de forma cirúrgica, o software protege sua conta contra as armadilhas comuns do mercado institucional, mantendo sua estratégia e seus pontos de saída completamente fora do radar das corretoras.





📈 SINAL DE NEGOCIAÇÃO EM CONTA REAL: https://www.mql5.com/pt/signals/2353130





🛡️ Proteção Fantasma (Silent Protection)

O maior diferencial do Ghost Forex PRO é o seu sistema de Take Profit e Stop Loss Internos.

Saídas Ocultas : Seus níveis de lucro e proteção não são enviados ao servidor da corretora. Eles existem apenas na memória do algoritmo.

Anti-Stop Hunting : Ao esconder seus alvos, você impede que algoritmos de "caça a stop" e manipulações momentâneas de spread retirem você da operação prematuramente.

Execução Sigilosa: O robô monitora o preço em tempo real e encerra a posição instantaneamente assim que o alvo interno é atingido.

⚙️ Especificações Técnicas e Otimização

Símbolo de Foco : O algoritmo está rigorosamente otimizado para o par AUDCAD , aproveitando as características de volatilidade e reversão média deste símbolo.

Timeframe : Operação exclusiva no gráfico de 5 Minutos (M5) , permitindo uma leitura rápida do mercado e entradas frequentes com baixo tempo de exposição.

Gestão de Capital Configurável: Sistema de lote dinâmico onde você define o risco (ex: 0.01 lote para cada $100 de saldo), permitindo um crescimento composto e seguro da banca.

💎 Funcionalidades de Elite

Fechamento por Lucro Percentual : O Ghost Forex PRO pode gerenciar cestas de ordens, encerrando todas as operações assim que atingirem uma meta de lucro definida sobre o saldo total da conta.

Filtro de Distância Inteligente : Impede a abertura de ordens muito próximas em momentos de alta volatilidade, preservando a margem e a saúde da conta.

Dashboard Avançado: Interface visual integrada ao gráfico que exibe informações essenciais como lucro atual, spread em tempo real e desempenho total acumulado.

Recomendações de Uso

Depósito Mínimo : Recomendado a partir de $100.

Tipo de Conta : Preferencialmente contas ECN ou Raw Spread para garantir a melhor execução dos alvos ocultos.

Alavancagem: 1:100 ou superior.

O Ghost Forex PRO não apenas negocia por você; ele protege sua estratégia de olhos curiosos, operando como uma sombra lucrativa no mercado financeiro.