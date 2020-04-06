He aquí una descripción profesional y persuasiva de Ghost Forex PRO, centrada en la exclusividad y la protección de los datos del usuario:

👻 GHOST FOREX PRO - La inteligencia invisible en el mercado

Ghost Forex PRO es un algoritmo de élite desarrollado para traders que buscan precisión y, sobre todo, total discreción operativa. Diseñado para actuar quirúrgicamente, el software protege su cuenta de las trampas comunes del mercado institucional, manteniendo su estrategia y puntos de salida completamente fuera del radar de los brokers.





SEÑAL DE TRADING EN CUENTA REAL: https: //www.mql5.com/pt/signals/2353130





🛡️ Protección Fantasma (Protección Silenciosa)

El mayor diferenciador de Ghost Forex PRO es su sistema interno de Take Profit y Stop Loss.

Salidas Ocultas : Sus niveles de beneficio y protección no se envían al servidor del broker. Sólo existen en la memoria del algoritmo.

Anti-Stop Hunting : Al ocultar sus objetivos, evita que los algoritmos "stop hunting" y las manipulaciones momentáneas del spread le saquen de la operación prematuramente.

Ejecución Confidencial: El robot monitoriza el precio en tiempo real y cierra la posición instantáneamente en cuanto se alcanza el objetivo interno.

⚙️ Especificaciones técnicas y optimización

Símbolo de interés : El algoritmo está rigurosamente optimizado para el par AUDCAD , aprovechando las características de volatilidad y reversión a la media de este símbolo.

Marco temporal : Negociación exclusiva en el gráfico de 5 minutos (M5) , lo que permite una lectura rápida del mercado y entradas frecuentes con un tiempo de exposición bajo.

Gestión de Capital Configurable: Sistema dinámico de lotes donde usted define el riesgo (por ejemplo 0.01 lote por cada $100 de saldo), permitiendo un crecimiento compuesto y seguro del bankroll.

Características Elite

Cierre porcentual de beneficios: Ghost Forex PRO puede gestionar cestas de órdenes, cerrando todas las operaciones tan pronto como alcancen un objetivo de beneficios establecido sobre el saldo total de la cuenta.

Filtro de distancia inteligente : Evita que las órdenes se abran demasiado cerca en momentos de alta volatilidad, preservando el margen y la salud de la cuenta.

Cuadro de mandos avanzado: Interfaz visual integrada en el gráfico que muestra información esencial como el beneficio actual, el diferencial en tiempo real y el rendimiento total acumulado.

Recomendaciones de uso

Depósito mínimo : Recomendado a partir de 100$.

Tipo de cuenta : Se prefieren las cuentas ECN o Raw Spread para garantizar la mejor ejecución de los objetivos ocultos.

Apalancamiento: 1:100 o superior.

Ghost Forex PRO no sólo opera por usted, sino que protege su estrategia de miradas indiscretas, operando como una sombra rentable en el mercado financiero.