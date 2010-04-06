Confirm Hub

Confirm Hub proporciona alertas de confirmación instantáneas basadas en reglas para ayudar a los operadores a ejecutar sus estrategias de entrada con coherencia y precisión. Diseñada para un uso repetido sin discrecionalidad, la herramienta favorece la rentabilidad a largo plazo mediante una toma de decisiones disciplinada y basada en reglas.

Confirm Hub se activa con un solo clic y avisa al operador cuando se cumplen las condiciones predefinidas, sin necesidad de mirar constantemente la pantalla.

La herramienta incluye un panel opcional de seguimiento multisímbolo, que permite activar y supervisar las alertas de varios símbolos a la vez. El panel puede desactivarse para utilizarlo con un solo símbolo en un gráfico limpio y despejado.

Todas las confirmaciones incluidas en el hub se activan al cierre de la vela, lo que las hace fiables, objetivas y fáciles de comprobar.

Futura Expansión Incluida:

Confirm Hub actualmente proporciona alertas de confirmación de ruptura de vela, con más tipos de confirmación previstos. Estas adiciones harán Confirm Hub adaptable a prácticamente cualquier marco de estrategia.

Compre ahora a un precio más bajo y reciba todas las futuras actualizaciones de confirmación sin coste adicional. El precio aumentará a medida que se añadan nuevos tipos de confirmación.


Características principales:

Un conjunto creciente de tipos de confirmación, con algoritmos adicionales añadidos en próximas actualizaciones

Alertas semiautomáticas, que permiten al usuario controlar cuándo y dónde se colocan las alertas.

Panel de seguimiento multisímbolo para supervisar las alertas activas en varios símbolos.

Procesamiento de alertas en segundo plano: las alertas permanecen activas durante el cierre del terminal y los cambios de símbolo en el gráfico.

Colores de alerta personalizables para estados activados y no activados


Cómo funciona

1.Supervisar el precio
Observe el precio a medida que se aproxima a una posible reversión o área de decisión en el gráfico.

2.Activar la alerta
Haga clic en el botón de la esquina (flecha) para colocar una alerta de confirmación en la dirección seleccionada.

3.Recibir confirmación
La herramienta realiza un seguimiento continuo del precio y activa una alerta en el momento en que se produce la ruptura seleccionada.
Cuando se activa, la etiqueta"Alerta " y una campana de alerta aparecen en el gráfico. Los colores de la línea y del botón cambian para indicar el estado de activación.
La vela que activó la alerta se indica con una flecha.

4.Desactivar en cualquier momento

Pulse de nuevo el botón para eliminar la alerta al instante.


Confirmaciones incluidas en el Hub:

Confirm Hub actualmente incluye los siguientes tipos de confirmación:

  • Ruptura del Cuerpo de la Vela

  • Ruptura de la Mecha de la Vela

  • Ruptura de Estructura (BoS)


Explicación de las confirmaciones

  • Ruptura del cuerpo de la vela: Se activa cuando el precio cierra más allá del cuerpo de la vela anterior, confirmando el impulso direccional.
  • Ruptura de la Mecha de la Vela: Se activa cuando el precio cierra más allá de la mecha de la vela anterior, confirmando una extensión más fuerte más allá de los extremos recientes.
  • Ruptura de Estructura (BoS): Se activa cuando el precio cierra más allá de un máximo o mínimo oscilante anterior, confirmando un cambio en la estructura del mercado.


Explicación de los ajustes de entrada

Mostrar panel multisímbolo: Establézcalo en false cuando utilice la herramienta en un solo símbolo del gráfico. Esto elimina el panel y proporciona un gráfico limpio y despejado.

Número de Símbolos en el Panel: El panel se rellena automáticamente utilizando los símbolos de la lista de Observación del Mercado. Este ajuste define cuántos símbolos se incluyen en el panel.

Mostrar botón Borrar todas las alertas: Cuando está activado, se muestra un pequeño botón "Borrar" debajo del panel. Al hacer clic en este botón se reinicia todo el panel y se borran todas las alertas activas.

Ocultar Prefijo / Infijo / Sufijo del Broker: Para brokers que añaden caracteres adicionales a los nombres de los símbolos. Cuando se activa, la herramienta intenta eliminar estos añadidos para que los nombres de los símbolos estándar se muestren en el panel.

Ajuste del Tamaño de Fuente: Destinado a monitores de alta resolución para corregir casos en los que el texto del panel aparece demasiado grande.


Notas y limitaciones

  • Las alertas activas están vinculadas al marco temporal en el que se han colocado . Cambiar el marco temporal o el símbolo del gráfico no afecta a las alertas existentes.
  • Las alertas permanecen activas después de cerrar el terminal. Al reiniciar, Confirm Hub comprueba si se cumplió alguna condición de confirmación mientras estaba desconectado y emite notificaciones inmediatamente.

  • Cada símbolo admite una alerta activa a la vez.

  • Confirm Hub puede no ser compatible con los Asesores Expertos (EAs) conectados a la misma ventana del gráfico. La ejecución de ambos en el mismo gráfico puede provocar bloqueos temporales al cambiar de símbolo.

  • Los nombres de los símbolos que aparecen en el panel actúan como botones sobre los que se puede hacer clic para cargar símbolos rápidamente. Aunque esto mejora la facilidad de uso, las limitaciones de MetaTrader 5 pueden causar retrasos. Para un cambio de símbolo más rápido, se recomienda arrastrar y soltar desde la ventana de Observación del Mercado.
  • Confirm Hub se puede probar en el Probador de Estrategias; sin embargo, el panel de seguimiento multisímbolo está desactivado.




