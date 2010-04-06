Confirm Hub proporciona alertas de confirmación instantáneas basadas en reglas para ayudar a los operadores a ejecutar sus estrategias de entrada con coherencia y precisión. Diseñada para un uso repetido sin discrecionalidad, la herramienta favorece la rentabilidad a largo plazo mediante una toma de decisiones disciplinada y basada en reglas.

Confirm Hub se activa con un solo clic y avisa al operador cuando se cumplen las condiciones predefinidas, sin necesidad de mirar constantemente la pantalla.

La herramienta incluye un panel opcional de seguimiento multisímbolo, que permite activar y supervisar las alertas de varios símbolos a la vez. El panel puede desactivarse para utilizarlo con un solo símbolo en un gráfico limpio y despejado.

Todas las confirmaciones incluidas en el hub se activan al cierre de la vela, lo que las hace fiables, objetivas y fáciles de comprobar.

Futura Expansión Incluida: Confirm Hub actualmente proporciona alertas de confirmación de ruptura de vela, con más tipos de confirmación previstos. Estas adiciones harán Confirm Hub adaptable a prácticamente cualquier marco de estrategia. Compre ahora a un precio más bajo y reciba todas las futuras actualizaciones de confirmación sin coste adicional. El precio aumentará a medida que se añadan nuevos tipos de confirmación.





Características principales :

Un conjunto creciente de tipos de confirmación, con algoritmos adicionales añadidos en próximas actualizaciones

Alertas semiautomáticas, que permiten al usuario controlar cuándo y dónde se colocan las alertas.

Panel de seguimiento multisímbolo para supervisar las alertas activas en varios símbolos.

Procesamiento de alertas en segundo plano: las alertas permanecen activas durante el cierre del terminal y los cambios de símbolo en el gráfico.

Colores de alerta personalizables para estados activados y no activados





Cómo funciona