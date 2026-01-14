Canais Fimathe

Entwickelt von smart2trader.com

DerFimathe Channels-Indikator ist ein unverzichtbares professionelles Werkzeug für Händler, die auf der Suche nach Performance durch automatisierte Channel-Markierungen sind, im Volksmund auch Fimathe Channels genannt.

Unser Fimathe Channels-Indikator bietet eine Echtzeit-Identifikation von Preisstrukturen mit automatischen Ausbruchswarnungen, präzisem Risikomanagement und Unterstützung für mehrere Zeitrahmen für Scalping bis Swing-Trading.

Zusätzlich zu den Hauptfunktionen ist der Fimathe-Indikator in der Lage, vom Ausbruch (dafür) oder in beide Richtungen (dafür und dagegen) zurückzugehen und bietet eine grafische Visualisierung und Puffer für die Automatisierung durch Roboter/Expert Advisors.

Fimathe Channels Indikator: Puffer

  • [0]: Oberer Hauptkanal
  • [1]: Unterer Hauptkanal
  • [2]: Oberer Sekundärkanal
  • [3]: Unten Oberer Sekundärkanal
  • [4]: Oberer unterer sekundärer Kanal
  • [5]: Unten Sekundärkanal unten
  • [6]: Brechrichtung

