Canais Fimathe

DerFimathe Channels-Indikator ist ein unverzichtbares professionelles Werkzeug für Händler, die auf der Suche nach Performance durch automatisierte Channel-Markierungen sind, im Volksmund auch Fimathe Channels genannt.

Unser Fimathe Channels-Indikator bietet eine Echtzeit-Identifikation von Preisstrukturen mit automatischen Ausbruchswarnungen, präzisem Risikomanagement und Unterstützung für mehrere Zeitrahmen für Scalping bis Swing-Trading.

Zusätzlich zu den Hauptfunktionen ist der Fimathe-Indikator in der Lage, vom Ausbruch (dafür) oder in beide Richtungen (dafür und dagegen) zurückzugehen und bietet eine grafische Visualisierung und Puffer für die Automatisierung durch Roboter/Expert Advisors.