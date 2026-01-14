Canais Fimathe
- Indikatoren
- Alexandre Cesar Caus Filho
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
Entwickelt von smart2trader.com
DerFimathe Channels-Indikator ist ein unverzichtbares professionelles Werkzeug für Händler, die auf der Suche nach Performance durch automatisierte Channel-Markierungen sind, im Volksmund auch Fimathe Channels genannt.
Unser Fimathe Channels-Indikator bietet eine Echtzeit-Identifikation von Preisstrukturen mit automatischen Ausbruchswarnungen, präzisem Risikomanagement und Unterstützung für mehrere Zeitrahmen für Scalping bis Swing-Trading.
Zusätzlich zu den Hauptfunktionen ist der Fimathe-Indikator in der Lage, vom Ausbruch (dafür) oder in beide Richtungen (dafür und dagegen) zurückzugehen und bietet eine grafische Visualisierung und Puffer für die Automatisierung durch Roboter/Expert Advisors.
Fimathe Channels Indikator: Puffer
- [0]: Oberer Hauptkanal
- [1]: Unterer Hauptkanal
- [2]: Oberer Sekundärkanal
- [3]: Unten Oberer Sekundärkanal
- [4]: Oberer unterer sekundärer Kanal
- [5]: Unten Sekundärkanal unten
- [6]: Brechrichtung