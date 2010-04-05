Entwickelt von Smart2Trader



Der Didi Index Nuvem Indicator ist ein Indikator, der auf dem ursprünglichen Didi Aguiar (Didi Index) Indikator basiert und zwei Visualisierungsmethoden für die gleitenden Durchschnitte bietet: als Wolke oder als Linien (Original).

Diese Anpassung bietet eine neue Möglichkeit, die gleitenden Durchschnitte im Didi Index Indikator zu visualisieren.

Über den Didi-Index-Indikator

Der Didi-Index-Indikator wurde vom brasilianischen Händler Didi Aguiar entwickelt und ist ein technisches Analysewerkzeug, das auf dem Crossover von drei exponentiellen gleitenden Durchschnitten (3, 8 und 20 Perioden) basiert.

Er wird häufig beim Daytrading, Swingtrading, bei Aktien, Devisen und Kryptowährungen eingesetzt und hilft dabei, Einstiegs- und Ausstiegspunkte im Markt zu identifizieren. Ein Kaufsignal entsteht, wenn der kurze gleitende Durchschnitt den langen nach oben kreuzt, während ein Verkaufssignal bei der umgekehrten Bewegung entsteht.

Der einfache, visuelle und effiziente Didi-Index ist in Brasilien aufgrund seiner Klarheit bei der Erkennung von Trends sehr beliebt geworden. Um bessere Ergebnisse zu erzielen, empfiehlt es sich, den Indikator mit anderen Filtern wie RSI, MACD oder Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zu kombinieren, um Fehlsignale zu reduzieren und die Genauigkeit zu erhöhen.

Didi Index Nuvem Indikator Puffer

[0]: Mittlerer gleitender Durchschnitt

[1]: Schneller gleitender Durchschnitt

[2]: Langsamer gleitender Durchschnitt



