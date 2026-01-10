OKEARO V12 ist ein hochpräziser Expert Advisor (EA) für MetaTrader 4, der sich auf Trendumkehr-Trades konzentriert und den RSI-Indikator (Relative Strength Index) als Hauptauslöser verwendet, kombiniert mit einem dynamischen Risikomanagement- und Kapitalschutzsystem.

Hier ist eine technische Aufschlüsselung der Funktionsweise:

1. Einstiegsstrategie (Auslöser der Indikatorenkonvergenz)

Der Roboter überwacht den Markt in Echtzeit und sucht nach Preiserschöpfungszuständen:

Verkaufen: Wenn die Konfluenz das Niveau übersteigt (Überkauft), erkennt der EA, dass der Preis zu hoch gestiegen ist und eröffnet einen Verkaufsauftrag.

Kaufen: Wenn die Konfluenz unter das Niveau fällt (überverkauft), erkennt der EA, dass der Preis zu stark gefallen ist und eröffnet einen Kaufauftrag.

2. Dynamische Lot-Mathematik (Risikokapital)

Im Gegensatz zu gewöhnlichen EAs mit festen Lots, verfügt OKEARO V12 über eine Auto-Lot-Intelligenz, die proportional zu Ihrem Kontostand ist:

Er wendet das Konzept von 0,01 Lots für jeweils 100 USD Kapital an.

Beispiel: Wenn Sie $100 haben, eröffnet er 0,01. Wenn das Konto auf $500 wächst, eröffnet er automatisch 0,05.

Wenn der Kontostand aufgrund von Abhebungen oder Verlusten sinkt, verringert sich auch das Lot proportional, um die Marge zu schützen.

3. Wiederherstellungssystem

Der Handelsroboter verfügt über zwei Möglichkeiten, um mit einem Kurs, der sich gegen die Position richtet, umzugehen:

SAR-Modus (Stop and Reverse): Wenn der Roboter long ist und der RSI das Verkaufsniveau (70) berührt, schließt er den Kauf sofort und wendet sich dem Verkauf zu.

4. Nachlaufender Stop

Um sicherzustellen, dass der Gewinn nicht "davonläuft", verwendet der EA einen intelligenten Trailing Stop:

Sobald der Handel einen Gewinntrigger (Trigger) erreicht, zieht der Roboter den Stop Loss in den Gewinn.

Wenn sich der Kurs weiter zu Gunsten des Handels bewegt, "zieht" der Roboter den Stop Loss mit und sichert so den maximal möglichen Gewinn.

5. Sicherheits- und Lizenzierungsschichten

Der Code ist mit professionellen Schlössern gepanzert: