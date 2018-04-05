GaoDong Triangular Hedge Intelligent MT5 EA

Neujahrsangebot: 80% Rabatt für den ersten Monat, Angebot gültig bis 30. Januar 2026.









GaoDong Triangular Hedge Intelligent Trading EA -- Stabil, neutral, langfristig angelegt ⸻ 🌍 Produkteinführung Der Triangular Hedge EA ist ein intelligentes Hedging-Handelssystem, das auf der Grundlage von Multi-Market-Korrelationen entwickelt wurde.Durch den koordinierten Einsatz mehrerer Instrumente erzielt es eine gleichmäßigere und stabilere Kontoperformance. Dieses System verfolgt keine hochfrequenten oder aggressiven Renditen, sondern konzentriert sich auf Risikokontrolle, Stabilität und Kapitalsicherheit als Kernziele, wodurch es für Händler geeignet ist, die langfristigen Betrieb und stabile Kontoführung priorisieren.⸻ 🛡️ Kernkonzepte - Multi-Instrumenten-Koordination Überwacht gleichzeitig mehrere hoch korrelierte Handelsinstrumente und reduziert so das Risiko von Schwankungen in einem einzelnen Markt. - Hedging-Struktur Das System verfügt über inhärente Risikoabsicherungseigenschaften, die die Auswirkungen extremer Marktbedingungen effektiv abmildern.- Grundsatz der Kapitalpriorität Alle Handelsentscheidungen beruhen auf der Sicherheit des Kontos; von blindem Einstieg wird abgeraten. - Stabilität vor Rendite Wir streben nicht nach kurzfristigen Gewinnen, sondern konzentrieren uns auf eine langfristige, nachhaltige Tätigkeit.⸻ ⚙️ Intelligentes Risikokontrollsystem Der Triangular Hedge EA verfügt über einen mehrschichtigen Risikokontrollmechanismus, um sicherzustellen, dass der Handelsprozess jederzeit kontrollierbar bleibt:- ✅ Strenge Kapitalverfügbarkeitsprüfungen - ✅ Mehrere Filter für Einstiegsbedingungen - ✅ Automatische Verhinderung von anormalen Eröffnungen - ✅ Vermeidung von doppelten oder ungültigen Trades - ✅ Echtzeit-Überwachung des Kontostatus Das System bricht Handelsmöglichkeiten proaktiv ab, wenn die Bedingungen nicht erfüllt sind, anstatt eine Order zu erzwingen.⸻ ⏱️ Geeignete Handelsstile - ✔ Konservative Trader - ✔ Mittel- bis langfristiges - ✔ Benutzer, die den Markt nicht ständig überwachen wollen - ✔ Benutzer, die Wert auf Drawdown-Kontrolle und Kontolaufzeit legen 🌐 Plattform und Umgebung - 🔹 Speziell für die MT5-Plattform entwickelt - 🔹 Unterstützt Hedging-Kontoumgebungen - 🔹 Kompatibel mit den wichtigsten Forex- und Edelmetall-Rohstoffen - 🔹 Kann für Backtesting verwendet werden, Demo- und Live-Handelsumgebungen ⸻ 📈 Zusammenfassung der Vorteile - ✔ Automatisierter Betrieb, Reduzierung des menschlichen emotionalen Einflusses - ✔ Risikokontrolle priorisiert, Verhinderung von unkontrolliertem Handel - ✔ Stabile Struktur, geeignet für langfristigen Betrieb - ✔ Strenge Logik, Ablehnung von Zufälligkeiten







































































































































































