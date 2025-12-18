Gaodong Nervous System MT4 EA

Gaodong Nervous System EA - Intelligentes Nervensystem

📌 Produkteinführung

Das Gaodong Nervous System EA ist ein intelligentes Zwei-Wege-Handelssystem, das speziell für hochvolatile Marktbedingungen entwickelt wurde. Es nutzt ein "Point-Spread-Arbitrage + dynamische Risikokontrolle"-Framework, um stabile und wiederholbare Marktstrukturen über verschiedene Instrumente hinweg zu identifizieren.

Das System wurde einer Langzeitvalidierung unterzogen, die eine strenge Logik und robuste Zuverlässigkeit demonstriert. Es verfügt über eine automatische Risikokontrolle, klare Parameter, eine einfache Struktur und eine starke Visualisierung. Der Handel ist stabil, und die Positionen werden auf unbestimmte Zeit entsprechend dem von Ihnen festgelegten Handelsvolumen gehalten. Das System erkennt automatisch die täglichen Gewinne und legt automatisch eine Pause ein. Außerdem führt es die Trades immer nach der Logik der Gewinnmaximierung und Verlustminimierung aus. Es ist sowohl für Anfänger als auch für professionelle Trader geeignet. Dieses System unterstützt sowohl den Long- als auch den Short-Handel und ist für alle Instrumente geeignet. Die Parametereinstellungen sind einfach: Sie müssen nur die Losgröße, das Einstiegsintervall, das tägliche Gewinnziel für den automatischen Stop-Loss und den gesamten Stop-Loss festlegen. Andere Einstellungen können auf den Standardwerten belassen werden. Wir laden Sie herzlich ein, sich anzumelden und die Wunder zu erleben. Wir empfehlen eine Einstellung von 0,01-0,02 Lots pro 500 $ Kapital. Der Handel ist stabil, und die Positionen werden dauerhaft entsprechend der von Ihnen eingestellten Größe gehalten, wobei kontinuierlich gehandelt wird. Das System erkennt automatisch die täglichen Gewinne und stoppt den Handel automatisch. Darüber hinaus führt es die Trades immer nach der Logik der Gewinnmaximierung und Verlustminimierung aus. Wir laden Sie ein, das System zu abonnieren und seine Wunder zu erleben. Wenn Sie ein detailliertes Handbuch benötigen, kontaktieren Sie mich bitte nach dem Kauf über Telegram.


📌 Kernvorteile

✔ Keine Beteiligung von Indikatoren - Die Kernlogik basiert vollständig auf der Preisaktion.

✔ Automatische Spread Protection - Kompatibel mit den meisten Forex-Paaren.

✔ Intelligente Hedging Engine - Erhält die Rentabilität in volatilen Märkten.

✔ Strenge Risikokontrolle - Jede Order wird kontrolliert, mit einstellbarer maximaler Positionsgröße.

✔ Visualisierte Parameter-Schnittstelle - Einfach, leicht zu verstehen und klar auf einen Blick.

✔ Kompatibel mit Bybit/Forex/CFD-Plattformen.

✔ Automatisch verifiziert (MQL5 official test compliant).

📌 Geeignete Nutzer

- Konservative Trader

- Nutzer, die Grid-Trading/Hedging/Spread-Arbitrage-Strukturen bevorzugen

- Spieler, die sich nicht auf Indikatoren verlassen und reine Preislogik bevorzugen

- Trader, die ihre Strategien automatisieren wollen.

📌 Hinweise

- Empfohlen für die Verwendung mit einem Live-Konto ≥ $200 oder einer Umgebung mit hoher Hebelwirkung.

- Empfohlen wird die Verwendung eines Brokers mit niedrigen Spreads und geringer Latenz.

Gaodong Balanced hedging system MT4 EA
Zhengdong Gao
Experten
Gaodong Balanced Hedging System MT4 EA - Intelligent Balanced Hedging System Produkteinführung Gaodong Nervous System EA ist ein intelligentes Zwei-Wege-Handelssystem, das speziell für hochvolatile Marktbedingungen entwickelt wurde. Es basiert auf dem Prinzip "Point Spread Arbitrage + dynamische Risikokontrolle", um stabile und wiederholbare Marktstrukturen für verschiedene Instrumente zu finden. Dieses System wurde in Langzeittests getestet und hat dabei seine strenge Logik, Robustheit
Gaodong Nervous System EA
Zhengdong Gao
Experten
Gaodong Nervous System EA - Intelligentes Nervensystem Produkteinführung Das Gaodong Nervous System EA ist ein intelligentes Zwei-Wege-Handelssystem, das speziell für hochvolatile Marktbedingungen entwickelt wurde. Es nutzt ein "Point-Spread-Arbitrage + dynamische Risikokontrolle"-Framework, um stabile und wiederholbare Marktstrukturen über verschiedene Instrumente hinweg zu identifizieren. Das System wurde einer Langzeitvalidierung unterzogen, die eine strenge Logik und robuste Zuverlässi
GaoDong Gold Machine Gun MT5 EA
Zhengdong Gao
Experten
Eine freundliche Erinnerung: Dies ist eine goldspezifische Version. GaoDong Machine Gun EA (MT5) ⸻ Produkteinführung GaoDong Machine Gun EA v3.0 ist ein automatisiertes Hochgeschwindigkeits-Handelssystem, das speziell für hochvolatile Marktumgebungen entwickelt wurde und mit der MetaTrader 5 (MT5)-Plattform kompatibel ist. Dieses System konzentriert sich auf die Effizienz der Handelsausführung, die Risikokontrolle und die Stabilität, verlässt sich nicht auf traditionelle nachlaufende Indika
Gaodong Balanced hedging system MT5 EA
Zhengdong Gao
Experten
Gaodong Balanced hedging system MT5 EA Produkteinführung Der Gaodong Nervous System EA ist ein intelligentes Zwei-Wege-Handelssystem, das speziell für hochvolatile Marktbedingungen entwickelt wurde. Es nutzt ein "Point Spread Arbitrage + Dynamic Risk Control"-Framework, um stabile und wiederholbare Marktstrukturen über verschiedene Instrumente hinweg zu identifizieren. Das System wurde einer Langzeitvalidierung unterzogen, die eine strenge Logik und robuste Zuverlässigkeit demonstriert. Es
