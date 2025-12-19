Gaodong Balanced hedging system MT5 EA

📌 Produkteinführung

Der Gaodong Nervous System EA ist ein intelligentes Zwei-Wege-Handelssystem, das speziell für hochvolatile Marktbedingungen entwickelt wurde. Es nutzt ein "Point Spread Arbitrage + Dynamic Risk Control"-Framework, um stabile und wiederholbare Marktstrukturen über verschiedene Instrumente hinweg zu identifizieren.

Das System wurde einer Langzeitvalidierung unterzogen, die eine strenge Logik und robuste Zuverlässigkeit demonstriert. Es verfügt über eine automatische Risikokontrolle, klare Parameter, eine einfache Struktur und eine starke Visualisierung. Der Handel ist stabil, und die Positionen werden auf unbestimmte Zeit entsprechend dem von Ihnen festgelegten Handelsvolumen gehalten. Das System erkennt automatisch die täglichen Gewinne und legt automatisch eine Pause ein. Außerdem führt es die Trades immer nach der Logik der Gewinnmaximierung und Verlustminimierung aus. Es ist sowohl für Anfänger als auch für professionelle Trader geeignet. Dieses System unterstützt sowohl den Long- als auch den Short-Handel und ist für alle Instrumente geeignet. Die Parametereinstellungen sind einfach: Sie müssen nur die Losgröße, das Einstiegsintervall, das tägliche Gewinnziel für den automatischen Stop-Loss und den gesamten Stop-Loss festlegen. Andere Einstellungen können auf den Standardwerten belassen werden. Wir laden Sie herzlich ein, sich anzumelden und die Wunder des Programms zu erleben. Wir empfehlen eine Einstellung von 0,01-0,02 Lots pro 500 $ Kapital. Der Handel ist stabil, und die Positionen werden dauerhaft entsprechend der von Ihnen eingestellten Größe gehalten, wobei kontinuierlich gehandelt wird. Das System erkennt automatisch die täglichen Gewinne und stoppt den Handel automatisch. Darüber hinaus führt es die Trades immer nach der Logik der Gewinnmaximierung und Verlustminimierung aus. Wir laden Sie ein, das System zu abonnieren und seine Wunder zu erleben. Wenn Sie ein detailliertes Handbuch benötigen, kontaktieren Sie mich bitte nach dem Kauf über Telegram.


📌 Kernvorteile

✔ Keine Beteiligung von Indikatoren - Die Kernlogik basiert vollständig auf der Preisaktion.

✔ Automatische Spread Protection - Kompatibel mit den meisten Forex-Paaren.

✔ Intelligente Hedging Engine - Erhält die Rentabilität in volatilen Märkten.

✔ Strenge Risikokontrolle - Jede Order wird kontrolliert, mit einstellbarer maximaler Positionsgröße.

✔ Visualisierte Parameter-Schnittstelle - Einfach, leicht zu verstehen und klar auf einen Blick.

✔ Kompatibel mit Bybit/Forex/CFD-Plattformen.

✔ Automatisch verifiziert (MQL5 official test compliant).

📌 Geeignete Nutzer

- Konservative Trader

- Nutzer, die Grid-Trading/Hedging/Spread-Arbitrage-Strukturen bevorzugen

- Spieler, die sich nicht auf Indikatoren verlassen und reine Preislogik bevorzugen

- Trader, die ihre Strategien automatisieren wollen.

📌 Hinweise

- Empfohlen für die Verwendung mit einem Live-Konto ≥ $200 oder einer Umgebung mit hoher Hebelwirkung.

- Empfohlen wird die Verwendung eines Brokers mit niedrigen Spreads und geringer Latenz.
